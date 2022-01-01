По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 38 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 50 лет, невесте - столько же;

- зарегистрированы 12 разводов, 4 из них - по решению суда;

- зарегистрированы 106 новорожденных: 44 девочки и 62 мальчика. Самые популярные имена малышей: Айлана, Кира, Абылайхан, Инсар, Саян. Самые редкие имена: Сахия, Рамис, Медет, Гордей, Нуне. Самому молодому папе - 21 год, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 44 года, маме - 43;

- умерли 37 человек: 18 мужчин и 19 женщин.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 174 человека, из них поместили 164: 151 мужчину и 13 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершено 28 выездов, на случаи горения - 175 выездов. При пожаре погиб 1 человек.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрировано 219 уголовных правонарушений, из них 86 кражи и 54 мошенничества;

- зарегистрировано 13 ДТП, в которых 11 человек травмированы, 6 погибли;

- разыскано 14 без вести пропавших лиц, из которых все установлены;

- раскрыто 48 преступлений;

- зарегистрировано 10 наркоправонарушений: 6 наркопроступков, 2 факта сбыта, 1 факт хранения, 1 факт незаконной рекламы наркотических средств;

- за выходные сотрудники полиции задержали 43 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.