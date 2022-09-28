В 126-м туре «Нужных денег» в помощи нуждаются два ребенка

Чтобы удовлетворить обе заявки в полном объеме, требуется собрать 1 160 000 тенге.

Для закрепления результатов

6-летняя Ева ГУРНЕВИЧ из п. Владимировка Костанайского района три раза была участницей нашего благотворительного проекта. В последний раз - в 121-м туре, тогда на деньги наших читателей купили отличную прогулочную коляску. У девочки длинный диагноз: ДЦП тяжелой степени, двойная гемиплегия, симптоматическая эпилепсия, ремиссия ЗПМ (задержки психомоторного развития) и РР (речевого развития). Начиная с годовалого возраста, когда Еве поставили диагноз, родители возят дочь на курсы реабилитации в Костанай и Челябинск. Очень помогли курсы АБМ-терапии, основанной на нейродвигательном подходе. Благодаря реабилитациям у Евы есть положительная динамика: тонус мышц снизился, ушли судороги, девочка уже не испытывает прежних болей, стала более спокойной, наладился сон. Родителям здоровых детей, наверное, сложно понять, что даже самое маленькое умение ребенка может расцениваться как достижение и приносить большую радость. Ева после пробуждения стала потягиваться, говорить слогами, и это уже очередная победа, говорящая о том, что есть движение вперед.

Еве необходимо закрепить результат, чтобы не потерять его / Фото из архива Светланы ФЁДОРОВОЙ

- Чтобы закрепить результаты, нам нужно пройти курс лечения у костоправа, - говорит мама Евы Светлана ФЁДОРОВА. - Благо, ехать далеко не надо, это здесь, в Амангельдинском районе. Есть хорошие отзывы об этом костоправе, знаем детей, которым он помог. Никаких чудес, конечно, но для нас каждый маленький шажок важен. С деньгами сейчас очень плохо, за дом надо платить, да и к зиме готовиться - отопление печное и нужно покупать твердое топливо. И закупить его нужно немало - у Евы плохое кровообращение, поэтому в доме должно быть тепло постоянно. Мы снова нуждаемся в вашей помощи. Спасибо большое, что всегда помогаете нам и приходите на помощь, когда это так необходимо! Поверьте, просить о помощи каждый раз тяжело. Но мы просим помощи у читателей «Нашей Газеты», потому что другой возможности пролечить дочь у нас нет.

Необходимый Еве курс стоит 300 000 тенге.

Доходы: пособие Евы - 100 000 и зарплата главы семьи - 100 000 тенге. Мама, разумеется, работать не может, все время она должна находиться рядом с Евой. К тому же у Евы есть маленькая сестренка.

Диагностировать и лечить

10-летний Алишер ЖЕТПИСБАЕВ из Костаная впервые участвует в проекте «Нужные деньги». Алишер родился совершенно здоровым ребенком, развивался нормально, родители и предположить не могли, какие испытания ожидают их семью. В возрасте 1 года 8 месяцев мальчик уже начал говорить, показывал на пальчиках свой возраст, изъяснялся простыми словами и жестами с родными так, что все его понимали.

Врачи обещают выправление диагноза Алишера на 80% / Фото из архива Динары ЖЕТПИСБАЕВОЙ

Но на этом рубеже случилось событие, разделившее жизнь семьи Жетписбаевых на до и после. Алишер простудился, поднялась температура, а тут как раз подошло время плановой прививки. В поликлинике мама мальчика Динара ЖЕТПИСБАЕВА обратила внимание врачей на этот факт, но медики настояли на том, что прививку следует делать, и никаких осложнений быть не должно. «Ничего страшного нет», - так сказали в поликлинике.

После прививки, в ту же ночь, на фоне высокой температуры у Алишера начались судороги и он потерял сознание. Когда скорая помощь доставила ребенка в больницу, у него почти остановилось сердце. Алишера спасли, но после случившегося у него повысилось внутричерепное давление и мальчик потерял часть навыков, которыми к тому моменту успел овладеть.

Начались постоянные визиты к врачам, лечение, которое, как потом оказалось, было недостаточным. Ровно через три года ситуация с судорогами повторилась, еще больше нарушилась речь, пострадал психоэмоциональный фон.

Сейчас у Алишера диагнозы аутизм, умственная отсталость легкой степени, близорукость, расходящееся косоглазие. И это все - отдаленные последствия прививки, сделанной в неподходящее время. А всего-то нужен был медотвод на время болезни.

Алишер - не безнадежный ребенок, он обучается в спецкомплексе № 2 для детей с особыми образовательными потребностями. Учится в 5-м классе по облегченной программе, это уже говорит о том, что у него есть шанс социализироваться. Более того, врачи сказали, что на 80% диагноз можно откорректировать. Нужно избрать правильную тактику лечения, основанную на верном и полном диагнозе. А для этого необходимо попасть на диагностику и лечение в клинику «Дети Индиго» (Челябинск). Алишера уже возили в российские клиники, где наметили пути лечения. В частности, по поводу близорукости российские офтальмологи рекомендовали операцию, которую можно сделать, когда Алишеру исполнится 16 лет. А вот с неврологическими проблемами бороться можно будет только после полного обследования в клинике «Дети Индиго».

- Счет, который нам выставили, очень большой для нашей семьи, - сетует Динара. - Лечение и обследование так связаны, что после каждого цикла процедур следует диагностика. Уменьшить количество процедур никак нельзя. Мы пытались собрать эти 104 450 российских рублей, но у нас ничего не получилось. Мы вынуждены просить помощи у наших сограждан. Прошу вас помочь собрать эту сумму, пожалуйста, пока мой сыночек маленький, шанс есть! Только с помощью вас, дорогие земляки, и помощи специалистов у меня есть хоть возможность помочь моему сыну реализоваться в социуме, получить какую-нибудь профессию и в будущем заработать себе на жизнь!

На лечебно-диагностический курс в Челябинске необходимо собрать около 860 000 тенге.

Доходы семьи складываются из пособия по инвалидности Алишера - 112 000 тенге и пенсии папы (он пенсионер МВД) - 90 000 тенге. В семье есть еще старшая дочь, которая учится в колледже.

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Помощь, оказанная в рамках 125-го тура