Гражданский активист Геннадий Ипатов о том, как сделать из Рудного город-сад

Рудничанин Геннадий ИПАТОВ меняет облик родного города. По его инициативе территория возле оврага превращается в сквер, а на одном из проспектов появилась скульптура «Молекулы железа». Кто ему помогает и почему активист то и дело ругает горожан - в интервью «НГ».

«Люди рады лавочкам и асфальту»

Геннадий Ипатов: «В городе негде фотографироваться. Мы хотели создать такую зону» / Фото Георгия ГОВОРОВА

- С чего все началось?

- Примерно 2,5 года назад я на своем канале в YouTube выступал с активной критикой отдела ЖКХ акимата Рудного. Мне не нравились, в частности, два столба, которые стояли на ул. Ленина. Это все, что на тот момент осталось от инновационного пешеходного перехода. Я понимаю, что в любой работе есть свои сложности. Но когда каждый, кто видит этот проект, спрашивает: «Что вообще происходит? Кому нужны были эти столбы в Рудном? Кому нужен этот надземный переход на ул. Гашека в Костанае?»... Проблема в том, что мы не умеем разделять общественное и экспертное мнения. Объясню на примере нашей «Молекулы». Если мне 5 компетентных людей сказали, что на этом месте нельзя поставить фонтан, то я не могу с ними не согласиться. Здесь советские трубы сгнили, и чтобы вместо скульптуры поставить фонтан, нужно вести новые трубы к ближайшей точке в 90 метрах. Но у нас есть 100 рудничан, которые этой информации не знают и требуют фонтан. Мы должны четко разделять общественное желание и мнение специалистов.

Возвращаясь к рассказу о нашем старте - нас после критики пригласил к себе Данияр Сабитов, работавший руководителем отдела ЖКХ. У нас состоялся разговор с посылом, что если критикую, то я должен что-то в ответ предлагать. Тогда в отделе была небольшая экономия - примерно в 600 000 тенге. И он сказал: «Ребят, если вы такие умные, покажите, что можете!». Мы установили лавочки возле оврага на перекрестке улиц Ленина и Гагарина. Они до сих пор там стоят. Мы тогда же познакомились с Антоном Прокофьевым, он руководит дизайн-студией. У него тоже было полно идей по развитию города. И он буквально за две недели подготовил несколько идей лавочек, скверов. Мы презентовали свои идеи акиму города, часть идей он выбрал. Так и зашли на эту поляну. Сейчас мы уже в роли подрядной организации отдела ЖКХ.

- Но ведь это же не основная твоя работа.

- Да, я проектный менеджер в АО «ССГПО». Можно сказать, что лавочки мы ставим на голом энтузиазме, потому что на этом проекте мы ничего не заработали. Есть очень опасный момент - я не профессиональный строитель, поэтому очень сложно рассчитать, что тебе потребуется для реализации этого проекта. Ты начинаешь что-то делать, и посреди работы оказывается, что материалы с февраля подорожали.

Один из первых проектов Ипатова - установка лавочек возле оврага на ул. Ленина / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Как бы ты оценил уровень благоустройства в Рудном?

- Я считаю, что через пару лет активной работы Рудный действительно сможет назвать себя городом. Потому что сейчас у нас много чего нет... У нас люди радуются лавочкам и асфальту! Это 2022 год! О какой урбанистике и создании общественных пространств мы можем говорить, если сейчас заняты тем, что должны были сделать еще 20 лет назад. Я считаю, что мы не должны сейчас кичиться и петь друг другу дифирамбы. Когда пройдет лет пять, когда у нас будут основные элементы города: современный пляж, современный парк, а не то, что сделали на ул. 40 лет Октября, где кинули брусчатку и установили самые дешевые плафоны с белым светом, как в морге, параллельно срубив половину деревьев.

Что бы я хотел изменить? Я бы хотел, чтобы поменялась система госзакупок. В Рудном сейчас ставят самое дешевое, потому что госзакупки так построены. И я надеюсь, что президент, как и обещал в послании, реформирует эту сферу. На данный момент у нас нет нижней планки для услуги, а она необходима.

- «Молекула железа» - это уже большой проект. Но начинал ты с установки лавочек в разных частях города.

- Лавочки - самое простое и нужное, что есть на улицах, потому что это возможность пообщаться и повзаимодействовать со своим городом. Мы поставили 70 лавочек в этом году, полностью план на год выполнили. Есть лавочки, на которые ты садишься и тебе комфортно. А есть лавочки, как мы их называем, видовые - они открывают обзор на картинку твоего города. Насчет лавочек - это наш положительный опыт. Мы более-менее добились, что их невозможно сломать. То есть, вандалам придется специально их ломать.

Основная сложность - люди

- Как вы собирали «Молекулу»?

- Стоимость проекта - 5 млн тенге. При этом мы ушли в абсолютный минус. Изначально по проекту хотели сделать сферы цельными. В январе договорились с поставщиком из России, но после определенных событий ребята говорят нам, что сферы привезут только в октябре и цена выросла почти в четыре раза. А никто такие сферы больше не делает. Когда мы заключали в июне договор, 5 млн тенге не хватало ни на что. И никого не интересовали наши проблемы. Мы долго экспериментировали, и пришлось делать на специальном приборе, каждая металлическая трубка была выгнута, пронумерована. Была создана компьютерная модель, по которой сварщик все это собирал. Больше тысячи вручную собранных швов. Получилась настолько прочной, что на нее спокойно могут залезть 15 человек и она с места не сдвинется.

А для нас это фантастическое ощущение - ты сделал что-то такое, что останется после тебя. Для нас это кайф, когда ты что-то придумал и смог воплотить. Ты начинаешь нести определенные ценности. Все люди, которые работают со мной, это либо мои друзья, либо очень близкие люди. Сварщик Виталий Абдулаев - муж моей родной сестры. Но он квалифицированный специалист. Сколько классных людей вокруг, с кем хотелось бы поработать, я не стесняюсь их приглашать. Сразу говорю, что это не основная работа. То есть все на простых человеческих отношениях сделано. И людям нравится что-то делать и видеть результат, видеть благодарность горожан.

Ипатов утверждает, что на «Молекулу» могут смело залезать и дети, и взрослые / Фото из личного архива

- Зачем «Молекула» в Рудном?

- У нас в городе банально негде сфотографироваться. Мы хотели создать такую зону. Изначально «Молекулу» хотели поставить на ребро, а вокруг положить окатыши. Но из-за определенных причин пришлось все переигрывать, заменить окатыши на мраморную крошку. Когда мы начинали, я думал, что самая большая проблема в реализации проекта - изготовить и смонтировать объект. Голуби могли испортить внешний вид «Молекулы». Но оказалось, главная проблема - это люди. Не хочу никого обидеть, но люди у нас плохо воспитаны, плохо воспитывают детей. Как это должно быть - мы зашли, поставили «Молекулу», на этом подписать акты. Мы уже несколько раз все переделывали. Весной придется менять покрытие. Оказалось, рудничане никогда не видели мраморную крошку. Они ее разносят по домам, раскидывают по окрестностям. Вот сейчас уже видно черную геоткань. Почему так? Мы завезли в общей сложность 4 тонны крошки. Сейчас здесь не больше 1,5 тонны. Это сумасшедшая цифра! Алло, больше 2 тонн раскидали и разнесли рудничане!

По какой причине это происходит? Наверное, потому что у нас в городе больше 9 лет ничего не делали. Я считаю, что у нашего города при предыдущем акиме украли 9 лет развития. Чем запомнились прошлые 9 лет? Забором на пляже, колесом обозрения и попытками запустить бетонный завод. Сейчас нам надо всем объединяться, в том числе вместе должны работать отделы нашего акимата, может быть, предприниматели - и проводить работу по благоустройству города. Смешно, но мы повесили возле «Молекулы» таблички «Ведется видеонаблюдение», чтобы люди вели себя сдержаннее. Но на самом деле камер здесь нет. Видел ли я здесь хоть одного полицейского, который бы внушал людям чувство порядка? Нет. Нужно собирать экспертов, над внешним видом города должен работать дизайнер. Но у нас люди к этому еще не готовы. Мы к этому не готовы.

- Ты наверняка часто слышал от людей критику, что вместо лавочек и «Молекулы» нужно было решать другие насущные проблемы. Те же трубы нужно менять или дороги ремонтировать. Что ты отвечаешь на такую критику?

- Занимайтесь этими проблемами! То, что отдел ЖКХ выделил деньги на арт-объект, не значит, что деньги забрали от финансирования на ремонт труб. Если вы хотите, чтобы что-то менялось, будьте автором этих изменений. Мы сейчас живем в мире, где все двери открыты, если ты знаешь, как в них постучать. Бросайте эту мысль, что кто-то сделает за вас! Могу ошибаться, но в отделе ЖКХ Рудного работают всего шесть человек. Да, у них есть подрядчики. Но эти люди могут вообще не знать о ваших проблемах. Напишите обращение в акимат! Его могут сразу не заметить, такое бывает. Напишите повторно, это нормально. Добейтесь того, чтобы вас услышали.

Стать экспертом по качелям

- Если кто-то из рудничан захочет последовать твоему примеру, к чему ему стоит готовиться?

- Ни в коем случае не занимать позицию «Все вокруг идиоты, а я самый умный». Не обвинять всех во всем. Есть у акимата ресурсы и финансы, просто нужно найти с ответственными лицами точки соприкосновения. Готовиться нужно к тому, что ничего нельзя сделать за один день. Когда вы один раз придете, на вас могут не обратить внимания. На второй раз вас запомнят, в третий раз они могут задуматься и поддержать вас. Очень важно - если вас волнует проблема, станьте в ней экспертом. Волнует, что у вас нет детской площадки? Почитайте Интернет, посмотрите, какие есть площадки, распечатайте всю информацию с цифрами и картинками. С такой подготовкой и презентацией у вас больше шансов быть услышанными.

- Есть какие-то планы по новым проектам?

- Сейчас я занят основной своей работой проектного менеджера. Какой-то конкретики нет. Может быть, после этого интервью кто-то сделает нам предложение. Мы - свободные творцы. Хотим и дальше ставить лавочки, потому что 70 штук для города - это очень мало. Мы просчитывали, на Рудный их нужно около 600. Хочется делать небольшие зоны для людей. Не обязательно детские площадки. Нужны игровые площадки, где взрослый дядька тоже может прокатиться на горке. Такие комплексы есть. У нас должны быть объекты для взрослых и детей.

От редакции

Корреспондент «НГ» беседовал с Геннадием Ипатовым 3 сентября. Уже 17 сентября он приступил к облагораживанию сквера возле городской поликлиники.