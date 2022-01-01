На автобусных остановках в Костанае грязные скамейки и стеклянные павильоны. Урны освобождаются не вовремя. Бомжи лежат на скамейках. Особенно плачевная ситуация на остановках «Радуга» и «Железнодорожный вокзал». Обращения в iKomek результата не дали.

Татьяна КОКШИНА, Костанай

Комментарий

На вопрос отвечает руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Данияр САБИТОВ:

- Подрядная организация, которая обслуживает закрепленную территорию, несет ответственность за своевременную очистку урн от мусора. При систематическом невыполнении договорных обязательств отдел ЖКХ имеет право подать в суд иск о признании подрядчика недобросовестным участником государственных закупок. По поводу лиц без определенного места жительства отдел ЖКХ неоднократно направлял заявки в местную полицейскую службу.

В едином контакт-центре iKomek сообщили:

- За чистотой на остановках следит подрядная организация ТОО «Таза Жол АТ». К нам также часто обращаются по поводу лиц без определенного места жительства, по этому вопросу дальше обращались к местным участковым.