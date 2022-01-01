- Я живу в многоэтажке по ул. Садовой в Костанае. Из-за последних событий в Аулиеколе вопросы пожарной безопасности нашего дома стали особенно беспокоить меня. В подъездах жители организовали на этажах кладовки. Закрыты все запасные выходы, и в случае возникновения пожара мы не сможем ими воспользоваться. В начале 2000-х годов местная служба ЧС выносила предписания, чтобы все это было убрано. Народ вроде бы зашевелился, стали убирать, вывозить хлам из кладовок. Потом все утихло. И все повторилось: кладовки, закрыт доступ ко второму выходу... Подобные нарушения не только в моем доме, они во всех высотках города. Прошу ДЧС области - пусть всем ПКСК и ОСИ вынесут предписания, чтобы все нарушения пожарной безопасности были устранены.

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Комментарий

Комментирует старший инженер управления государственного пожарного контроля ДЧС Костанайской области Сауле ДОСЖАНОВА:

- Организация и проведение проверок и профилактического контроля и надзора проводятся на основании Предпринимательского кодекса РК. Согласно его положениям, бывают проверки, проводимые по особому порядку. Они назначаются органом контроля и надзора на основе оценки степени риска в отношении конкретного субъекта (объекта). Их цель - предупреждение и (или) устранение непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства. Для проведения же внеплановой проверки нужны обращения физических и юридических лиц по конкретным фактам нарушений требований законодательства РК, неустранение которых влечет причинение вреда жизни и здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства.

С жалобами на нарушения ППБ в многоэтажных домах нужно обращаться в территориальные подразделения департамента. В Костанае - в управление по чрезвычайным ситуациям по адресу ул. Гоголя, 79 «А», тел.: 500-400.

В квартирах жилых домов и помещениях общежитий не допускается устраивать различного рода мастерские и складские помещения, где применяются и хранятся взрывоопасные и пожароопасные вещества и материалы. Не допускается на балконах и лоджиях хранить легковоспламеняющиеся, горючие жидкости, взрывчатые вещества, газовые баллоны, выбрасывать окурки с балконов, лоджий и окон.

В зданиях высотой более 28 м нельзя загромождать площадки, предназначенные для установки и разворота автолестниц или коленчатых подъемников; обесточивать электрощит управления системой после приемки системы противодымной защиты; производить эксплуатацию вновь построенного здания до наладки систем противопожарной защиты; устраивать дверные проемы в глухих перегородках и стенах, отделяющих незадымляемые лестничные клетки от помещений, проходов, подвальных помещений, а также проемы в несущих стенах; окрашивать, забеливать, закрывать, изолировать автоматические пожарные извещатели и оросители; отделывать ограждения балконов и лоджий горючими материалами.

Входы и эвакуационные выходы помещений общественного назначения изолируются от жилой части здания.