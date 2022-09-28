Салаты с осенним «настроением»

Кому как, а мне с первыми холодами надоедают простые летние салаты из помидоров и огурцов. Хочется чего-то более сытного. Закусочные салаты, включающие мясо, сыры, орехи, кажутся мне очень соответствующими сезону. Тем более, что на днях купила неплохую головку брокколи.

Капусту сварила правильно, цвет сохранился, нашлись и анчоусы

Порылась на любимых кулинарных сайтах, полистала поварские видео и остановилась на парочке салатов. Один сама уже попробовала. Второй предлагаю вам освоить.

Сразу скажу, что большую роль играет заправка, а в ней должны быть анчоусы. У меня были. Как без них - не знаю. Может, чуток готового рыбного соуса добавить. Надо-то их всего-ничего - два ломтика.

Брокколи разделить на соцветия. Бланшировать в соленой воде 2-3 минуты. Солите щедро, так вкуснее. Обдать очень холодной водой, чтобы цвет сохранить. Капуста должна быть аль денте, а не раздавливаться вилкой в кашу. Пусть хорошенько стечет, можно даже немного отжать. Нарезать хлеб мелкими кубиками, поджарить на растительном масле, чтобы зарумянились.

В блендер загрузить все ингредиенты для соуса - оливковое масло, горчицу, анчоусы, сахар (надо бы коричневый, но можно медом заменить), белый винный или яблочный уксус и немного мелко тертого твердого сыра. Взбить. Получится соус, напоминающий майонез, но более жидкий.

Салат выходит простой и вкусный

В салатницу выложить брокколи и полить заправкой. Эта капуста из-за структуры соцветий отменно впитывает ее. Дальше положить крутоны-сухарики, полить оставшейся заправкой, а поверх уже расположить тонкую стружку сыра. Ее удобно делать овощечисткой, а у меня есть резачок, который вкладывали в пакеты с сыром в Голландии.

Салат элегантный, простой, вкусный. Можно, по-моему, еще орешков поджаренных добавить, у меня их просто не оказалось.

Второй рецепт помогает плодотворно пристроить остатки жареного мяса. В оригинале говорится о постных свиных отбивных. Пока горячие, они очень хороши, а остывшие откровенно суховаты. Рвем любые салатные листья или верхнюю часть листьев пекинской капусты. Поверх располагаем мясо, которое режем кубиками или тонкими полосками. Поливаем заправкой. Потом крутоны и сыр. Заливка практически та же, что и в первом рецепте, только с добавлением чеснока и душистого перца - все-таки салатные листья выразительного вкуса не имеют, поэтому заправка должна быть очень насыщенной.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Ингредиенты

300 г отварной брокколи, 50 г крутонов, 30 г твердого сыра. Для заправки: 8 ст.л. оливкового масла, 2 филе анчоусов, 1 ч.л. коричневого сахара или меда, 2 ст.л. белого винного уксуса, 1 ч.л. не очень острой горчицы, 2 ч.л. мелко тертого сыра типа пармезана.