Как вырастить декоративный физалис, чтобы продлить яркую осень подольше

Вспоминаю, что в моем детстве сухие веточки с яркими оранжево-красными пониклыми «фонариками» почему-то очень любили сотрудники библиотек, ведь именно здесь я чаще всего встречал букеты из декоративного физалиса, причем в любое время года. А несколько лет назад знакомые дачники поделились несколькими такими плодами для поделки в школу. Тогда и сбылось детское желание узнать, что же находится внутри этих высушенных бутонов-коробочек?

Физалис декоративный - подзабытый многолетник для осеннего настроения

Обнаруженная красная блестящая ягода была напичкана мелкими семенами.

- А почему бы не попробовать вырастить это подзабытое растение на даче, - подумал я и припрятал семена до весны.

Свое название физалис получил от греческого слова «физа», что переводится как «пузырь». Физалис обыкновенный включает в себя около 120 видов и относится к семейству пасленовых, он родственник привычным нам баклажанам, томатам, картофелю и перцу. Да, это овощная культура, которую можно разделить на три группы: пищевой, лекарственный и декоративный.

Последняя разновидность физалиса хоть и известна давно, но широкого распространения на наших участках не получила. Хотя эта культура удивительно неприхотлива, может выращиваться на одном месте много лет, переносит низкие зимние температуры и проста в агротехнике. А уж для флористов, составляющих зимние букеты, композиции и картины из сухоцветов, физалис просто идеален.

Для украшения клумб чаще всего используют физалис видов Франше и Алькекенги. Именно их называют «китайскими фонариками». Эти разновидности имеют гладкие прямостоячие стебли высотой 50-90 см и ползучее корневище. Само цветение физалиса не отличается привлекательностью, белые или слегка кремовые невзрачные цветки схожи с цветами сладкого перца. Декоративность физалис приобретает ближе к осени, когда сильно разрастающаяся чашечка цветка образует эффектную коробочку и приобретает желтую, ярко-оранжевую и даже красную окраску. Предупреждаю - привлекательная ягода внутри декоративного физалиса не просто горькая, а ядовитая. Пробовать на вкус не стоит. Содержащееся вещество физалин может вызвать рвоту, особенно у любопытных детей.

Достаточно одной ягоды, чтобы посеять физалис на рассаду

Если вы решитесь весной посеять физалис, то грядку под него лучше готовить уже сейчас. Учитывайте, что физалис - агрессивная культура, способная за пару-тройку лет расползтись в стороны. Поэтому место должно быть ограничено либо шифером, либо досками, Посадить можно и в бочку без дна и автомобильные покрышки. Для лучшего роста каждые 5-7 лет посадки физалиса необходимо разделять и переносить на новое место.

Физалис непривередлив к почве и может выращиваться практически на всех ее типах. Но следует исключить чрезмерно увлажненные и кислые. Их необходимо известковать внесением гашеной извести пушонки в количестве 200 гр. на 1 кв. м. На бедных почвах можно получить невысокие побеги с малым количеством фонариков, поэтому песчаные грунт стоит хорошо удобрить перегноем, компостом (1 ведро на 1 кв. м) и комплексными минеральными удобрениями. Но чрезмерное внесение азота, особенно со свежим навозом, нежелательно. Вы получите массивную ботву и незначительное количество цветов. Так же скажется на цветении и посадка в тенистом месте. Физалис любит расти на солнце, способен выдерживать и полутень.

Не рекомендуют выращивать физалис после других пасленовых культур (томатов, баклажанов, картофеля и перца), он может пострадать от одних и тех же болезней и вредителей. Лучшими предшественниками являются тыквенные, капустные, бобовые культуры и корнеплоды.

Осенним композициям яркие фонарики придадут особый шик

Размножают физалис несколькими способами: укореняют черенки, делят корневище и семенами. Последние у меня как раз были припрятаны с осени. Посев на рассаду не представлял сложности и схож с посевом перца и баклажанов. Посев производил в конце марта, чтобы к моменту высадки в открытый грунт рассада была в возрасте 40-50 дней. Грунт использовал универсальный для овощей. Он, как правило, очищен от семян сорняков, нейтральный, рыхлый по структуре и стерилен от инфекции и грибков.

Предварительно семена обеззаразил в розовом растворе марганцовки в течение получаса. Некоторые садоводы рекомендуют проращивать во влажной салфетке или ткани, но и без этого семена имеют достаточно хорошую всхожесть, которую сохраняют в течение 3-4 лет. Грунт насыпал в пластиковый контейнер высотой 5-6 см, хаотично разложил семена и присыпал сверху слоем 0,5 см. Контейнер накрыл прозрачной крышкой. В дальнейшем уход не отличается от любого другого посева на рассаду: своевременный полив, пикировка по отдельным стаканчикам объемом 0,2-0,3 л в фазе 1-2-х настоящих листочков.

Свой цвет коробочки сохраняют на протяжении нескольких месяцев

Высаживал в открытый грунт в конце мая, как и рассаду перца и баклажанов. В первый год физалис растет медленно, наращивает корневую систему, поэтому фонарики могут и не завязаться. Уход включает поливы 2-3 раза в неделю, рыхление, удаление сорняков, подкормки. Культура хорошо отзывается на внесение органики в виде настоев куриного помета и навоза.

Осенью все побеги срезаю почти у самой земли. Хоть физалис и морозоустойчивое растение, но не лишним будет мульчирование сухой листвой.

Для зимних букетов побеги с фонариками срезают тогда, когда они уже яркого цвета, а желтая листва легко опадает. Я их связываю в пучок и так сушу в подвешенном состоянии, чтобы в вазе были ровными.

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