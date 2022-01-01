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Куда пойти с 29 сентября по 5 октября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной казахский театр драмы им. И.Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

30 сентября,

18.30

«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А.Чехов, комедия

2 октября,

18.00

«Мәриям мен Ілияс», Е.Төлеубай,  драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса)

54-76-24 (администратор)

29, 30 сентября,

1 октября,

11.00

«Коза-дереза», М. Супонин, сказка. Гастроли Государственного академического русского театра драмы им. Горького

29 сентября,

17.00

«Наедине с Пушкиным», Заслуженный деятель РК, Народный артист КР, Кавалер Ордена Дружбы РФ Сергей Матвеев, моноспектакль. Гастроли Государственного академического русского театра драмы г. Астана

29 сентября,

19.00

«Женитьба», Н.В. Гоголь, комедия. Гастроли Государственного академического русского театра драмы г. Астана

30 сентября,

19.00

«Гроза», А.Н. Островский, драма. Гастроли Государственного академического русского театра драмы г. Астана

1 октября,

18.00

«Женитьба», Н.В. Гоголь, комедия. Гастроли Государственного академического русского театра драмы г. Астана

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Мой мир» - персональная выставка фотохудожника Олега Яблочкина, приуроченная к его 60-летию.

Областная филармония им. Е.Умурзакова

м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал «Jastar Saraiy»,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

29 сентября,

19.00

Открытие концертного сезона «Шаттық елі». Артисты: И.Коропецкий, З.Кульмухамбетова, М.Кадиров, Т.Молдагалиев, Б.Байназаров - «соло». В репертуаре национальные произведения и песни современных композиторов разных народов.

ТД Метрополис,

пр. Абая 169

10 сентября - 4 ноября

с 11.00

Выставка роботов и технологий нового поколения. В программе: зоны виртуальной реальности, театр роботов, шоу поющих молний, «ожившие рисунки», «воздушный бой» и другое.

 Спортафишка

Что

Где

Когда

Баскетбол. Чемпионат области среди юношей 2007-2008 г. р.

Лисаковск, ДЮСШ

29 сентября - 2 октября

Футбол. Кубок области среди спортсменов 2008 г. р. и младше

Лисаковск

29-30 сентября

Бокс. Чемпионат области среди старших юношей 2007 - 2008 г. р.

Костанай, СК «Султан»

29-30 сентября

Легкоатлетический кросс. Чемпионат области 

Костанай, база отдыха

«Золотой фазан»

30 сентября - 1 октября

Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Астана»

Рудный, СК «Аят-Арена»

30 сентября - 1 октября

Вольная и женская борьба. Открытый республиканский турнир к 70-летию У.М. Бекбосынова

Костанай, СРК «Костанай»

30 сентября - 2 октября

Лыжные гонки. 4 этап летнего первенства области

с. Майское, р-н Б. Майлина

1-2 октября

Тяжелая атлетика. Лично-командный чемпионат РК среди мужчин и женщин

Костанай, Академия силовых видов спорта

29 - 30 сентября

Тяжелая атлетика. Чемпионат области среди юношей и девушек 2005-2009 г. р.

Костанай, Академия силовых видов спорта

30 сентября - 2 октября

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Шахтер»

Костанай, стадион «Центральный»

2 октября, 15.00