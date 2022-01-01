Нужно ли казахстанцам опасаться волны мигрантов из России, которая началась после объявления частичной мобилизации в этой стране? Да. Приезжают тысячи мужчин. Что будет, когда у них закончатся деньги?

Да. Под видом туристов в страну могут приехать нежелательные гости.

Нет. Казахстану нужны квалифицированные кадры, а такие из России и едут.

Нет. Наша власть может помочь приезжим без вреда для своих граждан.

