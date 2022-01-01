Куда пойти с 29 сентября по 5 октября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной казахский театр драмы им. И.Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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30 сентября,
18.30
|
«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А.Чехов, комедия
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2 октября,
18.00
|
«Мәриям мен Ілияс», Е.Төлеубай, драма
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса)
54-76-24 (администратор)
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29, 30 сентября,
1 октября,
11.00
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«Коза-дереза», М. Супонин, сказка. Гастроли Государственного академического русского театра драмы им. Горького
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29 сентября,
17.00
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«Наедине с Пушкиным», Заслуженный деятель РК, Народный артист КР, Кавалер Ордена Дружбы РФ Сергей Матвеев, моноспектакль. Гастроли Государственного академического русского театра драмы г. Астана
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29 сентября,
19.00
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«Женитьба», Н.В. Гоголь, комедия. Гастроли Государственного академического русского театра драмы г. Астана
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30 сентября,
19.00
|
«Гроза», А.Н. Островский, драма. Гастроли Государственного академического русского театра драмы г. Астана
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1 октября,
18.00
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«Женитьба», Н.В. Гоголь, комедия. Гастроли Государственного академического русского театра драмы г. Астана
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Мой мир» - персональная выставка фотохудожника Олега Яблочкина, приуроченная к его 60-летию.
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Областная филармония им. Е.Умурзакова
м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал «Jastar Saraiy»,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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29 сентября,
19.00
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Открытие концертного сезона «Шаттық елі». Артисты: И.Коропецкий, З.Кульмухамбетова, М.Кадиров, Т.Молдагалиев, Б.Байназаров - «соло». В репертуаре национальные произведения и песни современных композиторов разных народов.
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ТД Метрополис,
пр. Абая 169
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10 сентября - 4 ноября
с 11.00
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Выставка роботов и технологий нового поколения. В программе: зоны виртуальной реальности, театр роботов, шоу поющих молний, «ожившие рисунки», «воздушный бой» и другое.
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Баскетбол. Чемпионат области среди юношей 2007-2008 г. р.
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Лисаковск, ДЮСШ
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29 сентября - 2 октября
|
Футбол. Кубок области среди спортсменов 2008 г. р. и младше
|
Лисаковск
|
29-30 сентября
|
Бокс. Чемпионат области среди старших юношей 2007 - 2008 г. р.
|
Костанай, СК «Султан»
|
29-30 сентября
|
Легкоатлетический кросс. Чемпионат области
|
Костанай, база отдыха
«Золотой фазан»
|
30 сентября - 1 октября
|
Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Астана»
|
Рудный, СК «Аят-Арена»
|
30 сентября - 1 октября
|
Вольная и женская борьба. Открытый республиканский турнир к 70-летию У.М. Бекбосынова
|
Костанай, СРК «Костанай»
|
30 сентября - 2 октября
|
Лыжные гонки. 4 этап летнего первенства области
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с. Майское, р-н Б. Майлина
|
1-2 октября
|
Тяжелая атлетика. Лично-командный чемпионат РК среди мужчин и женщин
|
Костанай, Академия силовых видов спорта
|
29 - 30 сентября
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Тяжелая атлетика. Чемпионат области среди юношей и девушек 2005-2009 г. р.
|
Костанай, Академия силовых видов спорта
|
30 сентября - 2 октября
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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Шахтер»
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Костанай, стадион «Центральный»
|
2 октября, 15.00
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