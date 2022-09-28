Пенсия - не повод сидеть сложа руки, считает неунывающий мастер из Тобыла

1 октября в Казахстане отмечают День пожилого человека. Кто-то, достигнув почтенного возраста, предпочитает покой и отдых, а кто-то радуется возможности отдавать больше времени своему хобби.

Байбатыр Жакупов считает занятость лучшим лекарством

Еще перед воротами этого дома можно понять, что здесь живет человек творческий и мастеровитый. Заборчик, окаймляющий маленький палисадник, - это не привычный штакетник, а яркое изделие со своим особым символизмом. Ограждение сделано из реек, образующих решетку с ромбическими ячеями. Цвет заборчика - насыщенно красный, а на его фоне - фигура из белых трубок, в которой любой легко узнает шанырак. От шанырака отходят белого же цвета купольные жерди - уыки, а в самой ромбической решетке, на которой все это крепится, угадывается кереге - основа стен юрты.

- Я люблю делать вещи со смыслом, - говорит хозяин дома Байбатыр ЖАКУПОВ. - В этом доме живу с 2017 года, большую часть пенсии вкладываю в его переделку. Пришла в голову такая идея - образ юрты воплотить в заборе. Получилось, все узнают наши национальные символы.

В частный дом в поселке Затобольск (ныне город Тобыл) Байбатыр Магауянович переехал из благоустроенной трехкомнатной квартиры. В том году ему поставили кардиостимулятор, и встал вопрос о том, чтобы чаще бывать на свежем воздухе. А второй причиной такого выбора явилась как раз та самая мастеровитость. Ну не может этот человек сидеть без дела, да еще и творческая натура требует овеществления разных задумок. То делает сам разные штуки с нуля, то реставрирует чьи-то старые изделия. Работает и с деревом и с металлом. А поди начни пилить-строгать-сверлить в многоквартирном доме! Обязательно кому-то помешаешь. Не раз соседи просили не шуметь даже днем. Понял тогда мастер, что свобода для него важнее центрального отопления.

В доме, который прежде занимала сестра Жакупова, он оборудовал себе мастерскую с крепким набором инструментов. Здесь есть все, что нужно для рукотворчества: дрель, фрезерный станок, шлифовальная машинка, болгарка, пчелка, рубанок, электропила, лобзик, ножовки в ассортименте, всякий измерительный инструментарий и, разумеется, сверла, биты и отвертки всех мастей. А порядок, который царит в коробочках с метизными изделиями, подобен тому, что соблюдается в аптеках. Каждый гвоздик, каждый саморез лежит в отсеке только со своими полными близнецами, никакой пересортицы! Надпись указывает, какова длина, какой шаг витка и прочие деловые характеристики метиза.

- Если меня разбудить ночью и сонного попросить дать любой инструмент, я возьму его не глядя, потому что всегда все на своих местах, - улыбается Байбатыр Магауянович.

Инструменты, которые могут пригодиться мастеру, у него всегда под рукой - даже на улице

Оно и понятно: порядок в мастерской - залог работы без нервов, работы в удовольствие.

Хозяин этого пространства - человек спокойный, благожелательный и очень трудолюбивый. Когда-то был директором совхоза, в трудные, корявые 90-е годы пересеклись его пути с настоящими бандитами, после чего и седина появилась, и сердце сбоить начало. Жизнь не была легкой, однако этот человек не потерял интереса к миру, тяги к творчеству, созидательного настроя.

- Вырос в семье, где нас, детей, было семеро, - рассказывает Байбатыр Жакупов. - Три девочки и четыре мальчика. Конечно, тяжеловато было, младшие донашивали вещи за старшими. А я предпоследний, понимаете? Тогда еще, в детстве, пришлось освоить мамину швейную машинку. Что-то себе перешивал, переделывал, чтобы лучше смотрелось. Потом это умение очень пригодилось в армии. Другие солдаты с изумлением смотрели, как ловко я подгонял форму по фигуре. Даже просили напрокат, когда шли в увольнительную.

Та самая ручная машинка «Подольск» в классическом фанерном футляре по сей день стоит у Жакупова дома. Не только как инструмент, но и как память.

Больше всего Байбатыр Магауянович любит работать с деревом. Даже в найденной в лесу на первый взгляд бесформенной коряге может увидеть сказочный образ и придать ему завершенный вид. А может и мебель сделать, от маленького табурета до двуспальной кровати - все ему подвластно. Но не так давно увлекся вещами с национальным колоритом. Особая любовь мастера - сундуки.

Сундук с резьбой готовится к 5-летию любимой внучки

- Увидел красивый казахский сундук и влюбился сразу, - делится он. - Загорелся сделать такой же, взял у автора шаблоны, выпилил все декоративные детали лобзиком. Осталось немного доработать: петли и замочек приделать. Готовлю его на пятилетие внучки. Пусть у нее будет вещь на всю жизнь от любимого аташки.

Внутри большого сундука храниться сундук поменьше

Байбатыр Магауянович откидывает крышку красивого резного сундука и извлекает из него... второй сундук, только меньший и сделанный в другом стиле. Этот сундучок даже демонстрировался на выставке самодеятельного творчества. А внутри второго сундука таился третий - совсем маленький, размером с женский ридикюль. Он и сделан был специально для женщины - в подарок снохе Анечке, объяснил мастер.

Самый маленький из сундукового семейства - размером со шкатулку

- Люблю дарить подарки, - признается он. - Это приятнее, чем их получать. А какое вдохновение испытываешь, когда их мастеришь, не передать. Особенно если дарю детям и внукам, стараюсь вложить в свои изделия особый смысл.

Байбатыр Магауянович показал часы, которые сделал на 35-летие сына. Увидел поперечный спил дерева с трещиной, и сразу возникла идея, как обыграть эту трещину. Сама трещина располагается там, где на часах отметка 12 часов, и делит надвое дату 1991. Слева от нее - советская символика, справа - флаг Казахстана.

Часы показывают не только текущее время, но и то, когда раскололась страна

- Я сыну сказал: «Ты рожден в Советском Союзе, не забывай об этом!» - объясняет Байбатыр Жакупов. - Смотри, эта трещина - 1991 год, трещина, которая расколола страну. После этого пошел другой отсчет - сейчас мы живем в Казахстане. Даже то, что сам спил неправильной формы, символичен, отражает, какой беспорядок творился тогда, в 90-е. Тут сам материал, этот деревянный кругляш, мне подсказал всю идею.

Особенно трепетно мастер относится к вещам, которые делает для внуков, старается, чтобы они несли воспитательный посыл. Так, на деревянном органайзере для младшего внука расположил не только символику Казахстана (домбру, Золотого человека, Байтерек), но и металлическую накладку в виде выгравированной родословной до восьмого колена.

Родословная на органайзере - придумка мастера

- Будет смотреть на гравировку каждый день, запомнит своих предков, - поясняет Байбатыр Магауянович. - Любой казах должен знать свою родословную до седьмого колена, а я даже до восьмого сделал.

Внуки для Жакупова - особая страница его жизни. Мальчики Эмир и Султан - чемпионы по кикбоксингу, внучка - умница и красавица Марьям - его главная гордость и радость. Поэтому все идеи рукотворчества в первую очередь касаются их.

Посмотрел Байбатыр Магауянович фильм «Троя» и решил сделать... троянского коня. Подарил тогда еще маленькому внуку на день рождения. Троянский конь стоял во дворе, летом дети постелили внутри корпешки и проводили часы в этом убежище. Такие развлечения детства разве забудутся?

Жакупова вместе с его работами приглашают на выставки

А внучка получила в подарок на 4-летие настоящий сказочный домик, а к домику и документ на него - шуточную дарственную, читая которую спустя даже долгие годы будет вспоминать, каким же умелым и веселым был ее любимый аташка.

Байбатыр Магауянович на пенсии пять лет и за это время не помнит дня, когда бы он маялся от скуки.

- Как сказал Карнеги, самое дешевое и действенное лекарство - это занятость, - заметил мастер. - Если честно, мне рук не хватает, чтобы все идеи воплотить. Хочется успеть очень много.

В мастерской Байбатыра Магауяновича уже стоят заготовки будущих изделий, и еще больше задумок - в голове. Но они все обретут вещественную форму, дайте только мастеру время.

Фото Ксении РЕБИК