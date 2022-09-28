«Свалки Костаная». Коробки и шина за «Емшаном»
О свалке рядом с мусорными контейнерами напротив дома № 36 по пр. Абая в Костанае «НГ» писала две недели назад. За это время картина здесь немного изменилась.
Деревянных коробок на мусорной площадке возле дома № 36 по пр. Абая стало меньше...
Деревянных ящиков из-под овощей и фруктов, которые складывали продавцы из соседнего ТЦ «Емшан», стало гораздо меньше, но теперь к куче мусора добавились строительные материалы и старая мебель. Сзади мусорной площадки валяются пластиковые бутылки, пивные банки и сдутая автомобильная шина.
…но добавился строительный мусор и старая мебель
Позади контейнеров лежит сдутая автомобильная шина
Фото Андрея СКИБЫ
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