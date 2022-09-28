Как студенту поехать в Германию бесплатно и путешествовать там? Жительница Костанайского района делится своим опытом

Жительница села Заречного Валерия ГОВАР учится в магистратуре в КРУ на ветеринара. Уже почти 8 лет изучает немецкий язык, работает репетитором. Чтобы закрепить свои знания, отправилась в Германию и несколько раз проходила языковые курсы. Как у нее это получилось - в материале «НГ».

Валерия Говар: «Мир это море возможностей, нужно лишь направить себя на правильный курс»

Стипендия и оформление визы

- Сейчас я обучаю немецкому несколько человек, которых намерена довести до экзамена, - рассказывает девушка. - Все мои ученики сдавали в Институте им. Гёте в Костанае (НПО, которое занимается популяризацией немецкого языка за рубежом - «НГ) и получали высокие баллы. Пока что у меня не хватает времени для набора новых учеников. Когда училась в 5-м классе в школе, мы стали изучать английский, и тогда я думала: «Зачем мне это нужно?». Не понимала, как мне это пригодится в жизни. Как же я ошибалась... Когда начала изучать уже немецкий язык, поняла, насколько важно знание английского, и теперь изучаю его. Мое изучение немецкого языка началось с идеи переезда с семьей в Германию. В то время это не получилось, однако это не повлияло на мое стремление изучать немецкий.

Бывалой путешественницей Валерию назвать нельзя. В детстве единственным местом за пределами Казахстана была Беларусь, где живут ее родственники. Во время учебы в университете ездила в Астану и Алматы.

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- Второй город очень живой, именно это определение подходит южной столице, - вспоминает Говар. - Я очень люблю экстремальные виды спорта - прыгала с тарзанки и каталась на лыжах на Шымбулаке, и это лишь малая часть моих приключений в этом городе. Но это было лишь начало, следующей целью стала Германия. Туда я прилетела зимой и встретила Новый год. А летом поехала вновь. Выиграла стипендию от организации DAAD - это немецкая служба академических обменов студентов и это большая возможность для обычных людей обучаться в самых лучших университетах мира. Тогда я училась в Гейдельберге. В третий раз была в Германии уже летом 2022 года. Снова выиграла стипендию от DAAD, это очень тяжело, но я попробовала и у меня получилось! Училась уже на севере Германии, в Ганновере.

Ганновер. Новая ратуша

Документы я оформляла через агентство, отпечатки пальцев снимала в посольстве Германии в Астане. Главное для получения стипендии от DAAD - быть студентом.

- Для моей программы важно было знать немецкий язык хотя бы на уровне А2 - это невысокий уровень, так что у всех есть возможность попасть в Германию, - отмечает Валерия. - Вам нужно сдать экзамен по немецкому, который в Костанае ежегодно проходит в педагогическом корпусе КРУ им. Байтурсынова (бывшем КГПИ). Экзамен бесплатный, шаблон можно найти на сайте DAAD, тест называется OnSet. Вы получаете стипендию и возможность целый месяц жить в Германии, путешествовать, изучать язык. Нужно только ознакомиться с информацией на сайте DAAD и сделать шаг навстречу своей мечте!

Первые впечатления

- Когда я впервые прилетела в Германию в 2019 году, не могла понять, что происходит, единственные чувства - новизны и цивилизованности, - вспоминает Валерия. - Но не было какого-то «Вау!». Просто был блок эмоций, я не могла понять, что я действительно там нахожусь. Впервые сильные впечатления испытала, когда мы поехали в Алльгой (область на юге Германии, недалеко от границы с Австрией - «НГ») и там я увидела Баварские Альпы. Эти виды очень завораживают, я была в восторге и счастлива! Во всех странах есть разные люди: уверенные и неуверенные в себе, но в Германии в людях читается большая открытость миру, они чаще улыбаются. Hallo - приветствие по-немецки можно услышать везде, даже от незнакомых, это очень теплое чувство. Удивляет доброжелательность - может, не всегда искренняя, но все-таки она есть. Германию от Казахстана отличает то, что даже в самых маленьких городках, деревнях очень и очень чисто. Причем там даже больше порядка, чем в больших городах - таких, как Франкфурт-на-Майне.

Озеро Кёнигсзее на юго-востоке Баварии

Такси в Германии дорогое, местные жители в основном пользуются метро и автобусами. В 2019 году месячная карта на проезд в общественном транспорте стоила около 60-70 евро, цена зависит от конкретной земли (Германия - федеративное государство). По курсу 1 евро тогда был равен 400-430 тенге.

- Если вам постоянно куда-то нужно ехать, это очень удобно и не так затратно, плюс для студентов есть хорошие скидки, - считает Валерия. - В Германии также есть S-Bahn и U-bahn, первое - линии городских и пригородных поездов, второе - метро, которое есть не во всех городах. В 2019 году я в основном передвигалась на региональных поездах, это очень удобно и доступно, билет вы можете купить один на весь общественный транспорт в регионе. Там есть и скоростные поезда, которые стоят дороже, но очень экономят ваше время - из Берлина во Франкфурт можно добраться всего за 3-4 часа. Германия намного меньше Казахстана - от Франкфурта до Киля, города на самом севере, на автомобиле около 6 часов езды. Конечно, задачу облегчают качественные автобаны и хорошая инфраструктура.

Замок из Диснея

- Очень запомнились замки Нойшвайнштайн и Хоэншвангау, которые находятся недалеко от городка Фюссен в Баварии, - рассказывает Валерия. - Это волшебное место. Знаменитый во всем мире Нойшвайнштайн - его вы можете увидеть на заставке The Wаlt Disney Pictures. Замок был построен под руководством короля Баварии Людвига II. Я очень рекомендую попасть туда хотя бы раз в жизни! Внутри я была два раза, один раз слушала гида на русском, второй - на немецком. Там можно почувствовать атмосферу XIX века, когда строили этот замок. Про Хоэншвангау многие забывают, но это тоже очень красивый и еще более древний замок - его построили родители Людвига II.

Замок Нойшвайнштайн. Лето 2019 года

Нойшвайнштайн с немецкого - Новый лебединый камень. Он находится чуть выше Хоэншвангау и выглядит еще более величественно.

- Мне запомнился и мост Мариенбрюке, который расположен над водопадом, - продолжает делиться впечатлениями путешественница. - С него открывается прекрасный вид на Нойшвайнштайн. Замок был построен для Людвига, но сам он там жил недолго. Когда я была в его комнате в замке, увидела зеркало, в которое он когда-то смотрел, и тогда я ощутила все это безумие, буйство красок и эмоций, ведь у Людвига II было психическое расстройство. Я не могу объяснить, чего безумного было в этом, но, смотря в зеркало, чувствовала энергетику человека, которому оно принадлежало. Конечно, в него смотрело уже очень много туристов, однако я прочувствовала, как мне кажется, именно энергетику короля. Это что-то мистическое, необъяснимое.

Вид замка и все предметы быта погружают туристов в атмосферу того времени.

- Там все сохранилось: покрывало, одеяло, кресла, ванная комната, сервизы, - говорит Валерия. - Замок пережил Вторую мировую войну, даже говорят, что там армия Рейхстага хранила свое золото и боеприпасы. В 2019 году билет на экскурсию по замку стоил около 10 евро.

Летом 2019 года Валерия обучалась в Гейдельберге на юго-западе Германии. Каждые выходные студенты выезжали на экскурсии,

- Стоили они около 20-25 евро, самая дорогая - в Нойшвайнштайн, 40 евро вместе с дорогой, - рассказывает девушка. - И я поехала туда во второй раз. Почему? Чтобы понять это, нужно увидеть замок своими глазами! В этом месте я всегда нахожу для себя что-то новое, оно манит меня, и там я абсолютно свободна и спокойна. По стипендии от DAAD мне удалось побывать и во Франции - в городе Страсбург. Он находится на границе с Германией, очень красивый и чем-то напомнил мне Венецию - там тоже большая сеть водоканалов и очень атмосферно.

В 2019 году Валерия исследовала большую часть юга Германии, успела побывать в Шварцвальде, Фюссене и Кёльне с его знаменитым готическим собором.

Берлинский кафедральный собор. Август 2022 года

- Я также успела побывать и в Австрии, - улыбается девушка. - Мы ездили туда семьей заправить машину. Я даже не поняла, что мы находимся в другой стране, узнала об этом только после того, как мне пришла SMS «Добро пожаловать в Австрию». Там нет постов, никаких границ. Во Францию мы заехали также свободно. Также я не заметила разницы ни по менталитету людей, ни по архитектуре зданий, там также многие говорят по-немецки! К тому же в Швейцарии и Австрии немецкий является одним из официальных.

Образование

- Обучаясь там на курсах, я поняла, насколько там все продумано, - отмечает Валерия Говар. - Студенты в Германии могут выбирать дисциплины, которые им интересны. В отличие от Казахстана, там нет какой-то определенной группы, студент обучается индивидуально, вы можете сами посещать лекции, которые вам нравятся, каждый раз знакомясь с новыми людьми. Также хочется отметить непредвзятость и доброжелательность преподавателей, тактичность и профессиональность.

В 2019 году на дорожные расходы по программе выделяли около 850 евро, а на прочие расходы - 950 евро. В 2022 году - 750 евро и 1 150 евро соответственно.

- Таких денег хватает на проживание, путешествия, - отмечает Валерия. - И даже останется некоторая сумма, которую вы сможете забрать в Казахстан. При этом для стипендиатов была большая скидка на жилье - если все платили 700 евро, то я - 300 евро. Проживали в общежитии, были разные условия, причем в Гейдельберге мне понравилось, что мы заполняли анкету и там спрашивали, курим ли мы и принципиально ли это. Также спрашивали, в каком общежитии мы хотим жить, даже хотим ли мы жить отдельно. В Ганновере такой анкеты не было, но там было и меньше человек. Думаю, поэтому мы были более сплоченными, я испытала больше эмоций и даже обрела настоящую дружбу. Опять же - я сейчас более зрелая, взрослая личность, которая уже знает, чего она хочет от жизни, тогда же еще ощущала себя ребенком.

Третья поездка

Летом 2022 года Валерия в третий раз отправилась в Германию - по гостевой визе.

- Теперь у меня было ощущение, что я приехала домой, - отмечает девушка. - Хотя, конечно же, моя родная страна - Казахстан, тут я родилась и прошло много счастливых событий. Но я соскучилась по Германии, по немецкому языку, по тому, что могу подойти и поговорить с людьми на нем. В июне в основном была на территории земли Гессен, в городах Грисхайм и Дармштадт, недалеко от Франкфурта. В Дармштадте находится знаменитая церковь Марии Магдалины - она построена на русской земле. И знаменитая свадебная башня в виде пяти пальцев. Грисхайм - небольшой город, очень чистый! Интересно, что даже сюда приезжают звезды, проводятся рок-концерты, например, приезжала американская рок-группа American Steel.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valeriya Valer'yevna Govar (@valerie_gov)

В Дармштадте в это время проходил ежегодный фестиваль Хайнерфест. В центре города продавали традиционную еду и пиво.

Фестиваль Хайнерфест в Дармштадте

- В июле я вновь отправилась в Алльгой, мне очень нравится это место, - рассказывает Валерия. - Как и в 2019 году, посетила прекрасный ботанический сад Примавера, где выращивают растения и цветы, из которых производят экологически чистую косметику. В июле встретила своего друга в Нюрнберге, он немец, мы знакомы еще с 2019 года. Конечно, этот город известен миру тем, что здесь проходил Нюрнбергский процесс. Здесь много мостов, и очень красивая смотровая вышка, оттуда видно город, как на ладони: вокруг оранжевые крыши домов, очень красиво. В июле вновь посетила Гейдельберг, в 2019 году я пообещала себе, что обязательно вернусь сюда. Крылатая фраза «Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren» (Я потерял свое сердце в Гейдельберге), что я могу сказать и про себя. Посетила в этот раз зоопарк, в котором не удалось побывать в 2019 году.

Вид со смотровой площадки на Нюрнберг

В августе девушка обучалась в Ганновере и тогда же посетила Берлин, Бремен, портовый город Гамбург и другие. Причем перемещаться по стране в этот раз можно было гораздо дешевле, чем 3 года назад.

Валерия и ее подруги по учебе возле статуи Бременских музыкантов

- Билет на общественный транспорт стоил всего 9 евро и действовал целый месяц, причем не только в каком-то определенном регионе, а по всей Германии. Даже можно было поехать в Зальцбург в Австрии или же в пограничные города в Швейцарии, в этой стране я обязательно хочу побывать, - говорит Валерия. - Я думаю, что такая цена связана с ситуацией с топливом. Интересно, как правительство Германии справилось с этой проблемой - людей пересаживают на общественный транспорт, чтобы меньше пользовались автомобилями. Германия по политическим причинам отказывается от российского газа, хотя на мой взгляд так они лишают обычное население возможностей. Многие немцы с наступлением зимы начинают понимать, насколько это серьезные последствия. Уже сейчас закрываются заводы, которые работают на газу. Я наблюдала подорожание электричества и горячей воды - если в июне мы платили около 30 евро в месяц, а в июле и августе пришел счет на 90 евро. Это не такие большие расходы для немцев, но все же ощутимо. Конечно, правительство рассматривает альтернативы поставки газа, но это будут более дорогие варианты.

Статуэтка бременских музыкантов

О менталитете и политике

- Одна из самых сложных тем для меня, ведь мне близки традиционные ценности, это ЛГБТ, - подводит Валерия Говар предварительный итог своему знакомству с Германией. - Здесь проходят парады, после которых остается соответствующая символика. Меня поразило, что в Германии много флагов из различных стран. Я не могу себе представить, что в Казахстане кто-то будет ходить с немецким флагом и петь гимн Германии. У нас такого человека просто не поймут. А если говорить о политике, то многие немцы несколько негативно относятся к беженцам из Украины, ведь некоторые из них ведут себя не совсем корректно. Самое малое - мусорят. Конечно, это зависит конкретно от каждого человека, однако, учитывая немецкий менталитет и их любовь к порядку, они замечают все нюансы, связанные с этими и другими проблемами. Когда я прилетела, в Германии повсюду были развешены украинские флаги, а когда улетала в августе, их убрали. Скорее всего, это было от непонимания политической ситуации. Каждый сам решает, чему верить, а чему нет. Лично я против насилия и убийств, но нельзя быть абсолютно уверенным в правоте одной из сторон.

Фото из личного архива Валерии ГОВАР