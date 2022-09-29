«Паровоз с ОСИ назад не поедет». № 38 (1069) от 22.09.2022 г.

Зацепила развернутая беседа об ОСИ и паровозе, который «назад не поедет». Очень много деталей о том, как и что кидать в паровозную топку, то есть двигать вперед этот самый паровоз. Но старый вопрос остается: а почему это должно быть неизбежно и обязательно? Почему нельзя, к примеру, сочетать ОСИ и ПКСК?

Вчитайтесь в то, что пишется о личном опыте автора. С их собственным ПКСК особых проблем не было: «Я не скажу прямо, что очень не устраивало… Но ведь все равно «реформа произойдет». Поэтому жильцы дома «к делу… подошли осознанно» и решили поспешить. Тем более что тогда не знали об отсрочке. Прямо по Сенеке, изрекшем еще в 1-м веке: «Покорного судьба ведет, а непокорного тащит». Ну как какого-то ершистого демонстранта.

Но на мой взгляд, тут один ловкий «ход конем» в сторону. Под волей судьбы, исторической необходимостью и неизбежностью понимается воля тех, кто свыше: да ведь все равно заставят! Но всегда ли воля свыше (не будем впутывать сюда силы сверхъестественные) совпадает с исторической необходимостью?

Сколько на своем веку мне довелось пережить разного рода реформ и прочей суеты вокруг диванов. И всякий раз находились грамотные и речистые обоснователи логичности и неизбежности движений властных рук. Прикажут с лихорадочной срочностью менять 25-рублевые купюры (тогда это были очень большие деньги) - докажут, что это верно. Будут менять одну форму управления на другую, а потом еще на что-то, опять: только так и не иначе. Даже когда некто затеет очередную авантюру и танки пойдут, к примеру, в Афганистан, и тут будут доказывать: это для блага страны. И уже после того, как страна распадется, продолжат упорствовать: а иначе было нельзя!

Ох уж это «иначе нельзя»! И ох уж наши милые, образованные барабанщики Исторической Неизбежности, поразительно напоминающие древневавилонский (записанный тысячи лет назад) «диалог господина с рабом», когда на каждое волеизъявление господина звучат рассуждения раба о том, что так и надо делать. Скажем, хочет господин принести жертву своему древнему богу, - так и надо. Передумает господин - правильно: «Ведь не заставишь бога ходить за тобой подобно собаке».

Но сегодня мы имеем дело не просто с эхом Вавилона. Ведь та же уважаемая собеседница Галины Катковой не частное лицо, а дама с должностями и титулами. Поэтому объективно она член соответствующей команды, и как голкипер будет защищать строго определенные ворота. Роль у нее такая - в очередной раз доказывать неизбежность того, что, помимо прочего, связано еще и с личной, либо групповой бурной деятельностью, направленно приковывающей ваши взгляды к своему личному корытцу. Когда уж тут поднимать голову выше?

А что касается «паровоза», то жизнь, как и воля вышестоящих, переменчива и вариативна, и обратного хода не имеет только тот паровоз, который скатывается в пропасть.

Юрий БОНДАРЕНКО, Костанай