- Можно поднять вопрос бесплатного проезда на городском транспорте для детей-инвалидов? До сих пор нет проездных карт, которые только обещают. У меня дочь - инвалид 3-й группы, студентка I курса, ей 17 лет.

Галия, пользователь сайта

От редакции

На вопрос отвечает руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Данияр САБИТОВ:

- Согласно постановлению акимата Костаная и решению Костанайского городского маслихата «Об установлении льгот отдельным категориям граждан для проезда на городском и пригородном общественном транспорте (кроме такси)», льготы в общественном транспорте предоставляются: в виде бесплатного проезда детям-инвалидам в возрасте до восемнадцати лет и инвалидам первой и второй группы, инвалидам третьей группы на 10 тенге меньше от утвержденного тарифа при оплате льготной картой.

С перевозчиками города Костаная были подписаны дополнительные соглашения о предоставлении льгот отдельным категориям граждан.

Приобрести специальные социальные карты можно у оператора ЭСОП ТОО «AlemРay», который располагается по адресу пр. Аль-Фараби, 65, «Бизнес-центр», каб. 906, тел. 39-02-04. Для получения карты необходимо представить документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории граждан: удостоверение получателя пособия и справка медико-социальной экспертизы об инвалидности.

При происшествиях, связанных с несоблюдением перевозчиком договорных обязательств руководством отдела ЖКХ направляются уведомления либо претензии с требованием наложения дисциплинарного взыскания водителю маршрута.