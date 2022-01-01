Недавно на работу к нам приходили налоговики. Рассказывали про те налоги, которые надо заплатить до 1 октября, про приложения в телефоне, через которые можно это делать. О себе я все понял, да и до этого знал. А вот о тесте, который живет не с нами, а с прошлого года один остался в большой собственной квартире, не совсем понял. Он участник трудового фронта, вроде не должен платить. Но там потом какие-то данные приводились с МРП. И не ясно - он вообще освобожден от уплаты или льготу какую-то имеет в виде конкретной суммы.

Ермек ИСКАКОВ, Костанай

Комментарий

- Действительно, до 1 октября граждане должны заплатить налог на имущество физических лиц за 2021 год, - пояснили «НГ» в управлении государственных доходов по Костанаю. - Делают это все, кто имеет в собственности жилье, дачи, гаражи, другие сооружения, а также земельные участки. Что касается освобождения от уплаты, то есть категории граждан, которые не являются плательщиками этого налога в пределах определенной льготы. Для Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, лиц, удостоенных званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награжденных орденом Славы трех степеней и орденом «Отан», а также для ветеранов ВОВ, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, и ветеранов боевых действий на территории других государств, лиц, награжденных орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лиц, проработавших (прослуживших) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденных орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны размер льготы определен в пределах 1 500 МРП от общей стоимости объектов налогообложения или в сумме 4 млн 375 тыс. тенге. Налог платится за 2021 год и размер МРП берется за тот же год. Есть льгота, но в пределах 1000 МРП, или 2 млн 917 тыс. тенге от общей стоимости объектов налогообложения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до достижения ими 18 лет, а также для одного из родителей инвалида с детства и для многодетных матерей, удостоенных звания «Мать-героиня», награжденных подвеской «Алтын алка».

То есть эти люди не платят налог на имущество, если его стоимость меньше указанных пределов, либо на часть имущества, ограниченную названной суммой. Налог на имущество исчисляет не его владелец, а служба госдоходов на основе оценочной стоимости, предоставляемой ему на указанное имущество уполномоченным органом.