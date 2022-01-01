Забавная идея для подачи салата

Не раз убеждалась - нарезка имеет значение для вкуса блюда, и немалое. Идею подглядела давно, а воспользовалась совсем недавно. Напластала кружочками плотных небольших помидоров на салат. Вместе с ними туда собирался отправиться сладкий перец и фиолетовый лук. Лук я режу тончайшими кольцами, чтобы сок немедленно взбодрил помидорный вкус, а вот перец, как ни мельчи, вечно в салате существует как-то отдельно. На этот раз я забросила его в блендер, туда же петрушку, оливковое масло, бальзамический уксус, соль, чуток сахара. Получила отличную заправку для салата. Измельчила не в гладкое пюре, а с кусочками.

Кстати, крем из паприки - и сырой, и печеной - в который вводят немного творожного сыра, в венгерских кафе, например, подают с тостами.