И этот герой - банан в оладьях

Уважаю этого экзотичного парня. За универсальность. Хорош в любом виде - сырой, жареный, печеный. При минимуме добавок из бананов можно смастерить массу вкусных блюд. А еще он отличный заменитель некоторых продуктов. Доказательство тому - эти оладушки.

Горячие банановые оладьи хороши со сметаной / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Пеку их на ряженке, почему-то вкуснее получаются, чем на кефире. Или мне так кажется. Банан любой степени спелости нарезаем и закидываем в блендер. Не переспелые пахнут сильнее, но их можно и так съесть, а перезрелые становятся мучнистыми и им самое место в тесте.

К банану добавляем ряженку и делаем смузи. Выливаем жидкость в миску, добавляем чуток соли, муку и поверх в равных количествах соды и разрыхлителя. И замешиваем обычное тесто на оладьи. Яйцо вполне можно не класть, банан его в структуре теста отлично заменяет. Да и муки уйдет на пару ложек меньше, так как банан крахмалистый.

Что я заметила при жарке оладий (я не пеку их на сковороде с антипригарным покрытием, уж простите, жарю на небольшом количестве растительного масла)? Они просто отлично держат форму, не расплываются при переворачивании. Если решите научить печь оладьи какого-нибудь маленького поваренка, начинайте с банановых.

У них все-таки есть один недостаток. Да и тот спорный. Тесто темноватым получается. С другой стороны, таким же оно выходит, когда в него кладешь корицу. А в остальном оладьи прелесть: мягкие, ароматные, с легким банановым вкусом. При этом добавок они не чураются. Можно, пюрируя банан, ввести ложечку какао. Или вареной сгущенки. Можно положить чуток арахисовой пасты или даже ореховой крошки. Но немного, без фанатизма, чтобы не утяжелять тесто.

Ржаная мука очень дружит с бананом, если замените ею часть белой, будет полезнее.

А можно ничего не добавлять: только мука, банан и ряженка. Сахар - по желанию. Едим и радуемся.

Ингредиенты

На 1 стакан ряженки - 1 средний банан, щепотка соли, 0,5 ч. л. соды без верха и столько же разрыхлителя, примерно 2/3 стакана муки, 1-2 ч. л. сахара по желанию.