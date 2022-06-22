О мусоре во дворе дома № 169 по ул. Тауелсиздик сообщила «НГ» жительница Костаная Надежда КИЯШКО. Он рассказала, что свалка регулярно образуется за забором, который ограждает контейнеры.

Ул Тауелсиздик, 169. Свалка рядом с домом растет за мусорными контейнерами

- Возле самих контейнеров проблем нет: как только они наполняются, их сразу вывозят, - отмечает Надежда. - Но за забором, которым ограждены контейнеры, регулярно скапливаются горы веток, бумажки. Так наши некоторые жильцы, видимо, «прячут» мусор. «Прячут», естественно, в кавычках, потому что окна нашего дома выходят как раз на заборчик, за которым и скапливается мусор. Зато вид из окон нового дома ничего не портит.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели небольшую кучу уже сгнивших веток, пластика и бумажек, раскиданных за ограждением контейнеров.

Ул. Узкоколейная, 13. Свалка в торце дома, которая растянулась на несколько метров слева...

Свалку возле контейнеров в торце дома № 13 по ул. Узкоколейной, которая не вмещалась в кадр, спустя две недели так и не убрали. Наоборот, она стала еще больше.

...и справа от контейнеров, через две недели стала еще больше

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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