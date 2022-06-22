О колодце в районе КСК, который не закрыт люком, сообщил «НГ» житель Костаная Аслан КУРМАНГАЛИЕВ.

Колодец недалеко от поликлиники № 3 накрыт деревяшками и зарастает травой

- Рядом с поликлиникой, напротив лаборатории Invivo, образовалась глиняная площадка, которая после дождя превращается в месиво, - пояснил он. - В этом месте всегда проблемы с парковой. Люди, которые приезжают в поликлинику, ставят машины на этой парковке, развозят грязь. И в этом же месте колодец, который накрыт досками и железками, но полноценного люка на нем не было никогда.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели колодец, расположенный в нескольких метрах от забора поликлиники № 3 и от лаборатории Invivo. Сверху он накрыт железками, досками и вроде бы не слишком опасен. Но если на него наедет машина, то вся эта конструкция очень быстро слетит.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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Если вы увидели колодец без крышки, сообщите об этом в редакцию «НГ» по тел.: 53-69-95, 53-51-51, на WhatsApp 8-747-907-57-92, по адресу ng@ng.kz, на сайте www.ng.kz. Также можно позвонить в ГКП «КТЭК» по тел.: 57-68-63, 51-37-35, в ГКП «Костанай-Су» по тел.: 22-25-00, в РДТ АО «Казахтелеком» по тел.: 57-31-25, 57-31-26, 57-31-45 или в службу оперативного реагирования отдела ЖКХ акимата Костаная по тел. 109.

Мы опубликуем фотографию опасного места и выясним, какой коммунальной службе принадлежит колодец. Вместе мы сделаем город безопаснее!