Как кислотность грунта влияет на рост растений и какими способами можно ее определить

У вас было такое, что возьмешь отросток какого-нибудь куста или многолетника, посадишь, а он не растет, как бы вы над ним не порхали? Или высаженная рассада на одной грядке развивается лучше, чем на другой, при абсолютно одинаковом уходе? Причина, скорее всего, в почве! Большое значение имеет не только ее механический состав, но и кислотность. Как ее определить простым способом и с помощью специального теста и как исправить ситуацию?

Определяем на глаз

В зависимости от того, какие химические элементы преобладают в почве, ее можно разделить на 3 типа: кислая, нейтральная и щелочная. Степень кислотности выражается величиной pH. У структурной, плодородной почвы, как правило, она слабокислая или нейтральная и находится в пределах рН 5-7. Кислая почва имеет этот показатель 3,8-5, а щелочная - выше 7.

Щирица запрокинутая - этот сорняк любит удобренные слабокислые почвы, заносится с навозом / Фото автора

Большинство культур хорошо растет и плодоносит только на слабокислых, нейтральных и слабощелочных почвах. Повышенная кислотность почвы вредна для многих огородных растений - корневая система развивается слабо, угнетается рост надземной части, так как питательные вещества плохо усваиваются растениями. Щелочная почва тоже нежелательна: она быстро пересыхает, образуя на поверхности корку, малопитательна, железо, цинк и магний не усваиваются растениями.

Все растения (как культурные, так и сорные) чувствительны к кислотности. По наличию вторых на вашем участке как раз и можно определить состояние почвы. Присмотритесь к сорнякам, которые после дождей бурно пошли в рост. Если встречаются хвощ полевой, подорожник, щавель конский, мокрица, пырей ползучий, горец, то реакция почвы сдвинута в кислую сторону. Вьюнок полевой, березка, ромашка непахучая, крапива, клевер, мать-и-мачеха, одуванчик, бодяк огородный, осот полевой любят нейтральную или слабокислую почву. Горчицу полевую, полынь горькую, тысячелистник, дрему белую, вику посевную, лебеду можно встретить на щелочной почве, которая встречается реже, чем кислая.

Умеренно щелочные почвы подойдут для выращивания кукурузы, зерновых культур, смородины, свеклы, чеснока, петрушки, шпината. В такой земле хорошо растут и декоративные кустарники и цветы: барбарис, астильба, боярышник, чубушник, клематис, жимолость, калина, хризантема, ипомея, лаванда, мальва.

Большой группе растений оптимально подходит нейтральная и слабокислая почва. Это бобовые культуры, все виды капусты, огурцы, тыква, кабачки, салаты, морковь, лук репчатый, томаты, яблоня, слива, вишня.

Кислую почву выдерживают картофель и корнеплоды, но она особенно по душе ягодным культурам (малина, крыжовник, ежевика, земляника садовая, голубика и другие лесные ягоды), щавелю, ревню, декоративным цветочным кустарникам (гортензия, пион, роза) и хвойникам.

Делаем тест

Наличие тех или иных сорняков - показатель достаточно условный и не всегда верный. Придется применить более точный способ: определить кислотность почвы с помощью тест-системы «Агрохимик». Такая попалась в садовом магазине. Она определяет уровень рН в интервале от 5 до 8 на пяти образцах почвы.

Определять кислотность почвы с помощью теста не сложно и интересно / Фото автора

Для сравнения взял пробы почвы из разных мест с глубины около 20 см: на дачных участках в СО «Пригородное» и «Мичуринец», на клумбе во дворе многоэтажного дома, огороде в Тобыле, а также на покупном универсальном торфогрунте для цветов из пакета.

Для исследования понадобятся 5-6 столовых ложек с горкой земли, 0,5 л холодной кипяченой воды на каждую пробу, прозрачная посуда, воронка и фильтр. В наборе присутствует фильтровальная бумага, но по опыту лучше использовать косметические ватные диски. Также набор имеет 5 ампул индикаторного раствора (по 2 мл) и шкалу для определения рН.

Заливаем, фильтруем, капаем индикатор - все просто/ Фото автора

Сам опыт не сложный, но потребует времени. Согласно инструкции, пробу земли залил водой, размешал и оставил на 15-20 минут для получения почвенной вытяжки. Затем ее отфильтровал в прозрачный стакан, объем должен быть 200 мл. Пропускать через вату пришлось дважды, чтобы как можно меньше было взвешенных частиц. В полученную вытяжку вливается 2 мл индикатора и перемешивается. Раствор приобретает определенный цвет. Прикладываю цветовую шкалу и сравниваю цвет раствора.

Специальная цветовая шкала покажет результат теста/ Фото автора

Проведенный тест показал, что три пробы земли (дачные и огородная) - щелочные (рН 7,5-8), так как раствор окрасился в грязно-зеленый цвет. Земля, взятая с клумбы во дворе, слабо-кислая (рН 6), вытяжка приобрела буро-коричневатый оттенок. А торфогрунт из пакета действительно оказался нейтральным, так как раствор приобрел темно-салатовый цвет, что соответствует рН 6,5.

Исправляем ситуацию

Итак, на вашем участке может потребоваться повышение кислотности (расщелачивание) или снижение кислотности (раскисление). Щелочную почву легче сделать ближе к нейтральной и слабокислой. Поможет внесение торфа (2-3 кг на 1 кв. м), перепревшего навоза (1 ведро на 1 кв. м) или свежего навоза (до 3 кг на 1 кв. м). Изменит рН в кислую сторону мульчирование хвоей, хвойными опилками и листовым компостом (3-5 кг на 1 кв. м). Закисляют почву и минеральные удобрения (аммиачная селитра, карбамид, сульфат аммония), их вносят весной при подготовке почвы в нормах, указанных в инструкции.

Известкование почвы каждые 3-4 года - самый действенный способ снизить кислотность/ Фото hozsektor.com

Снижают кислотность методом известкования. На дачных участках наиболее доступным известковым материалом является древесная зола. Ее целесообразно вносить не только при перекопке вместе с перегноем, но и подсыпая в рядки, бороздки и лунки в течение всего вегетационного периода в количестве 1 стакан на 1 кв. м.

Более быстро раскислить почву вы сможете внесением гашеной извести (пушонка) в количестве от 0,2 до 0,5 кг на 1 кв. м в зависимости от рН. Но делать это надо один раз в 3-4 года и только для тех культур, которые не мирятся с кислой средой. Вносить известь вместе с навозом противопоказано, питательные вещества перейдут в состояние, когда они не будут усваиваться растениями.

Также с этой задачей справятся перемолотый мел (0,2-0,7 кг на 1 кв. м) и доломитовая мука (0,3-0,4 кг на 1 кв. м), которая, кроме того, повышает плодородие за счет содержания кальция и магния.

При внесении любых добавок учитывайте и тип почвы. На легких почвах их потребуется меньше, чем на тяжелых глинистых.