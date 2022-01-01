Закуска не зря называется тортом

На дне рождения сестры попробовала печеночный торт, который изменил мое отношение к этой закуске. Хозяйка - кулинар профессиональный. Но больше 30 лет работы в кафе и ресторанах не отбили у нее желания экспериментировать, пробовать, чем я искренне восхищаюсь. То они с зятем творят какой-то особенный соус к стейкам, то на Новый год она колдует над сложнейшим салатом.

Этот торт чем дольше стоит, тем вкуснее становится / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

- Печеночный торт я сама, представь, не делала, - со смехом ошарашила она меня. - Думаю, надо же в конце концов научиться.

Высотой сантиметров десять-одиннадцать, торт на разрезе показывал штук 20 слоев, как хороший «наполеон». Нежный, с легчайшей ноткой чеснока, украшенный ярким желтком, он был прекрасен. В нем ничего не разваливалось. Конечно, раньше я ела печеночный торт. Толстые слои печени, а между ними много чего: и морковь, и грибы, и огурцы, и укроп. Все как-то избыточно, к тому же расползалось и на тарелке превращалось в мешанину. Проще было вместо торта подать какой-нибудь теплый салат с печенью. А здесь совсем другое дело. Форма отвечала за гармонию вкусов. И все дело в том, что пеклись настоящие тонкие блинчики. Печень использована говяжья, без единой жилки, само собой. Превращена была в пюре блендером, посолена, к ней добавлены молоко, мука и яйца. Тесто очень похоже на обычное блинное, но (сестра отметила) не льется так свободно по сковороде, поэтому ее совет: помогайте себе ложкой, разравнивая печеночную массу. Снимаются блинчики легко. Промазывайте майонезом с чесноком и формируйте торт. Конечно, он должен постоять несколько часов.

Ингредиенты

На 500 г печени - 2 стакана молока, 4 ст. л. муки, 2-3 яйца, щепотка соли, майонез и чеснок для промазывания блинов.