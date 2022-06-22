Корреспондент «НГ» при помощи горожан составил рейтинг мест отдыха Костаная

Отдых в Турции и Египте по карману не всем. На отечественных курортах цены и логистика тоже не радуют. Поэтому многие костанайцы предпочитают отдыхать дома. Насколько комфортен этот самый отдых и готовы ли к нему парки и набережные областного центра?

Парк Победы

Доехать сюда можно практически из любого района Костаная и даже из Тобыла и Заречного.

На входе в парк со стороны магазина Fix Price по ул. Победы - новая брусчатка, еще не потрескалась и не заросла травой. Главный плюс - огромное количество деревьев, а соотвественно, и тени, что очень хорошо в жару. Но есть и минусы: на входе в парк нет лавочек и урн.

Справа от входа в парк тренер показывает группе детей танцевальные движения, ребята повторяют под веселую и энергичную музыку.

В парке Победы проходят занятия зумбой

- Это наша команда Zumba®Kids, наши дети ходят на зумбу, их обучает тренер Юлия, - пояснила мама 6-летней Софии Юлия БУРКАНОВА. - Занятия проходят на открытом воздухе, чтобы детки дышали. Выбрали именно парк Победы, так как наша студия находится рядом. Дочка пока занимается всего 2 месяца, нам все нравится, будем дальше ходить. Дети занимаются всегда на чистых участках, а таких в парке много, обычно мусора здесь нет. Единственное, что удивило в этом году, - не посажены цветы. Раньше тут газон засаживали, а теперь трава растет сама по себе.

Она добавила, что неподалеку есть детская зона отдыха, раньше там работал ларек, в котором можно было купить воду и еду. Есть и туалет, но он постоянно закрыт.

- Здесь часто ходят полицейские, в светлое время суток тут точно безопасно гулять. С детьми тут можно посмотреть на танки, - отмечат Юлия. - Также очень интересно приходить сюда на пикники.

Слева от входа - парк аттракционов.

Алексей Скопец: «Мало кто знает про аттракцины в парке Победы, хотя мы работаем уже 5 лет»

- У нас все для детей в возрасте от 3 до 8 лет: батуты, планетарий, развлечения, - рассказал администратор парка аттракционов Алексей СКОПЕЦ. - Батуты скоро надуем, будет еще бассейн с шариками. Цветы высадили, поливаем из шланга, который тут рядом подключен, но из-за жары они умирают. В последнее время идут дожди, мы их очень сильно не любим, так как в эти дни мало посетителей. Вообще, мало кто знает пока про наш парк, хотя работаем уже около пяти лет. Конечно, есть постоянные клиенты, чаще всего люди ходят на футбольные площадки и в планетарий.

Траву в парке поливают веерные оросители. Есть лавочки, но не всегда рядом с ними стоят урны. За мемориалом находится туалет, но 18 июня он был закрыт.

Газоны в парке Победы поливает веерный ороситель

Достопримечательность парка Победы - музей военной техники под открытым небом. На модели знаменитой «Катюши» проржавели снаряды и прогнулся капот. Скорее всего, по этой же причине отваливается краска на модели танка «Т-62», ведь танки - любимое место для фотографирования. О запрете залезать на экспонаты напоминает табличка, предупреждающая о штрафе в размере 19 666 тенге. Вместо табличек для слабовидящих возле многих экспонатов остались только основания.

На «Катюше» прогнулся капот. Дети очень любят залезать на этот экспонат

Если пройти по парку вдоль стены Центрального стадиона в сторону памятника Павлова, вы увидите небольшую аллею с фонарями. Многие из них разбиты.

«Аллея разбитых фонарей» в парке Победы

Центральный сквер

Расположение в центре города дает большие преимущества: автобусные остановки есть на улицах Алтынсарина, Гоголя и Баймагамбетова, да и от улицы Тауелсиздик пройти недалеко..

Центральный сквер - лидер по количеству развлечений и ларьков

Возле памятника хлеборобу - такая же проблема, как и в парке Победы: основание таблички со шрифтом Брайля, но самого текста нет, стерся. Возле университета работает фонтан, как и на территории всего парка.

Возле памятника А. Байтурсынову расположились различные машинки для детей, которые ранее находились в Сити-центре.

Виолетта Куликова: «В Сити-центре была больше проходимость»

- Уже около недели мы тут находимся, в Сити-центре была больше проходимость, так как молодежь в основном в ТРЦ ходит, - рассказала инструктор велопарка Виолетта КУЛИКОВА. - В Центральном сквере неплохо, удобно, что центр и все рядом. Здесь много развлечений: тиры, карусели и ларьки. Радует, что есть туалет, хоть и платный. Я живу в районе КСК, сюда обычно приезжаю на 25-м автобусе или на 13-м до ТРЦ MART. В этом году в парке плохо с озеленением, раньше было много цветов.

Вечером субботы на сцене «Ракушка» проходила традиционная дискотека. Танцевали в основном пожилые.

Возле «Ракушки» по вечерам танцуют пенсионеры

Эта часть парка привлекает и детей: множество аттракционов на любой возраст и вкус и ларьков, где можно купить воду, мороженое или сладкую вату.

Брусчатка в Центральном сквере местами сильно разбита

Состояние брусчатки зачастую неудовлетворительное, встречаются сколы и трещины.

Набережная «Шагала»

О плохом состоянии центральной набережной Костаная в последнее время сообщали местные СМИ, в том числе «НГ». Тобол в этом месте зарос камышом и тиной, а брусчатка и лавочки приходят в негодность.

Набережная «Шагала» и пляж возле нее заросли камышом и тиной

Добраться сюда весьма проблематично, ближайшие автобусные остановки - «Обувная фабрика» на пр. Аль-Фараби и «Кирпичная» в районе наримановских дач. Ходят тут такие же не очень популярные для костанайцев маршруты №№ 7 или 102.

Около стелы с колосьями поворачиваю налево. Брусчатка во многих местах раскололась и заросла травой, газоны не стригут, разрушены декоративные фигуры. Урны здесь - редкость, поэтому возле лавочек - кучки мусора. Тобол зарос камышом и тиной, вода мутная, местами зеленая.

Такая же картина слева от Большого моста, где набережная «Шагала» продолжается. В некоторых местах брусчатки нет, если этого не заметить, то можно в прямом смысле провалиться под землю.

А вот наличие здесь пандусов для инвалидов порадовало, вот только брусчатка на них в некоторых местах тоже разрушена.

Айгуль Кулбулова: «Детская площадка небезопасна для детей»

- Мы живем в 7-м микрорайоне и приехали сюда на машине, - рассказала Айгуль КУЛБУЛОВА. - Но приехать сюда можно, например, на 25-м автобусе, вылезти в центре и очень долго идти пешком, что неудобно и утомительно. Вообще, мы для себя нашли эту набережную только в этом году. Конечно, тут есть недочеты, видела разбитый кафель, для детей тоже небезопасно, они могут упасть в реку. Но зачастую это вина не только властей, но и самих костанайцев.

Айгуль также отметила, что здесь нет ларьков с выпечкой и водой, но ее это только радует: здесь намного тише и спокойнее, чем на набережной в районе КЖБИ (по ул. Гашека). Оценила женщина и детскую площадку, где во время нашего разговора играли ее муж и сын:

- Видно, что она сделана из качественного материала, но некоторые элементы уже сломаны и стали небезопасны для наших детей. И хотелось бы, чтобы подрядчики приняли меры по устранению неполадок. А так, конечно, и люди тут постарались: приходят подростки и невольно начинают тут все ломать, ведь детские развлечения для них не подходят.

Пляж со стороны Тобыла зарос травой, мусор здесь не вывозят

Пляж на противоположном берегу Тобола, слева от Большого моста, тоже не порадовал: брусчатка и песок заросли травой, урн не хватает, а имеющиеся переполнены мусором. Зато здесь есть раздевалки, столбы под сетку для игры в волейбол и футбольные ворота. В выходные дни горожане здесь активно купались.

На центральном входе набережной «Шагала», рядом с изображением чайки, обрушивается плитка, Тобол зарос тиной и камышами. А вот брусчатка в хорошем состоянии, хотя газоны сильно заросли травой. В вечернее время здесь горят фонари.

Городской пляж и триатлон-парк

Пляж порадовал относительно чистым берегом, который только с одной стороны зарос камышом, но место, где купаются люди, расчищено. На самом пляже было чисто, но возле урн, которых тут явно не хватает, лежит мусор, а сами они переполнены. Как и на пляже с другой стороны, здесь есть раздевалки, а также лавочки с козырьком, который защищает от солнца.

На городском пляже дежурят спасатели

О правилах поведения на воде напоминает информационный стенд, рядом - наблюдательная вышка и здание службы спасения. В целом городской пляж оборудован намного лучше, чем его сосед с другой стороны Тобола.

На входе со стороны пляжа в триатлон-парк тротуар упирается в железный забор, который зачем-то провели так далеко, так что зайти в парк можно только через ворота.

На входе неприятным запахом вас сразу же встречает общественный туалет, что вполне объяснимо - здесь он бесплатный.

В парке много деревьев, которые в некоторых местах окружены брусчаткой, кстати, пока еще целой. Также здесь много беговых дорожек, есть даже посыпанная белым камнем. Часто можно встретить урны и лавочки, некоторые переполнены, но в целом здесь чисто.

Качели в триатлон-парке сломались, а самодельные установлены слишком высоко

В парке установлены детская площадка с полосой препятствий и игровая зона для детей, но за ними, похоже, никто не следит: канатная дорога на полосе препятствий растянута и порвана, качели сломаны. С одной стороны их попытались заменить на очень неудачный вариант: качели подвесили очень высоко и сесть на них трудно даже взрослому.

Набережная по ул. Гашека

Много ларьков, развлечений, мест для занятий спортом. В целом внешний вид удовлетворительный, но в некоторых местах сломались ступеньки, отвалилась облицовка и разрушилась брусчатка.

На набережной в районе КЖБИ в целом чисто и уютно

Минус: практически нет деревьев, поэтому укрыться от жары можно только в тени ларьков или арки на входе. Фонтаны здесь работают, но нет водопада, который был, когда набережная только открылась.

На набережной по ул. Гашека ларьки - на каждом шагу

Приехать сюда можно на автобусе № 24. Да и другие маршруты проходят не так уж далеко.

Бульвар Молодежи

В единственном месте отдыха, в районе КСК, чисто и ухоженно, брусчатка целая, а мусора почти нет. Лавочки, урны и керамическая плитка на фонтанах сделаны в одном стиле - все это покрашено в коричневый цвет, правда, из-за этого лавочки смотрятся, как будто они поржавели.

На бульваре Молодежи очень чисто, даже есть «Экоуголок»

На бульваре много деревьев и тени. Сюда несложно добраться почти на любом автобусе из центра или района КЖБИ.

Есть экоуголок - площадка с контейнерами для разных видов мусора. Туалет тоже есть, но он закрыт. Большинство тренажеров сломаны. Еще есть футбольное поле, много ларьков и аренда машинок, для детей установлен батут, можно пострелять в тире. Есть и водоемы - в центральной части бульвара и за Дворцом бракосочетания. Если в первом случае это просто вода в керамическом ограждении, то за дворцом три полноценных фонтана.

Возле Дворца бракосочетания я увидел пенсионера, который просил прохожих полить саженцы.

Мереке Тлеппаев просит прохожих полить саженцы

- Я тут живу неподалеку, дачник, занимаюсь садоводством. У себя во дворе высадил уже около 100 деревьев, - рассказал Мереке ТЛЕППАЕВ. - Заметил, что саженцы возле Дворца бракосочетания совсем не поливают, прошу постоянно в iKomek, но ничего не делают. Участковому позвонил сегодня, сказал, что буду сидеть тут и просить молодых, чтобы полили. Из фонтана пусть воду берут, по-другому никак. Если власти не поливают, мы сами польем!

Парк «Керуен»

Самый новый парк Костаная - в микрорайоне Аэропорт. Доехать сюда из западной и восточной частей города проблематично. Ходят только автобусы №№ 3 и 5, останавливаются они не возле парка «Керуен», а чуть дальше.

Колонны на входе в парк «Керуен» отремонтировали

В конце апреля костанайцы жаловались на состояние этой набережной, говорили, что колонны на арке стали разрушаться. Сейчас на них небольшие трещины, но в целом состояние колонн нормальное. На брусчатке - небольшие сколы, газоны неухоженные, но и не сильно заросли.

Лавочки прикреплены штырями к земле, практически возле каждой - урна. На входе в парк два заброшенных ларька. Судя по надписи на одном из них, скоро здесь будет работать прокат велосипедов.

Озеро «Тарелочка» превращается в болото. Чтобы никто не утонул, поставили табличку

Озеро «Тарелочка» превратилось в почти болото, обросло тиной и камышами. Год назад здесь утонул школьник. Сейчас поставили табличку, что купание запрещено. Похожая табличка - возле маленького озер за «Тарелочкой». Правда, чтобы утонуть здесь, сначала нужно пробраться сквозь огромные заросли травы, которой зарос берег.

Одинокая продавщица торгует водой и сладкой ватой. Зато есть три площадки: детская, с тренажерами и для трюков на скейтборде.

В Костанае можно найти места отдыха как для развлечений, так и для спокойных пеших прогулок. В каждом из них есть преимущества и недостатки, так что выбор за вами.

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