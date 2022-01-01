В поселке Амангельды (бывший Красный Партизан) заасфальтировали все улицы, кроме нашей ул. Кравцова. На ней ремонт проводили в 2019 году, но лишь частично, но так и не завершили. Во время сильных дождей на улице скапливается вода, невозможно пройти и проехать. Кроме того, эта улица не освещается, фонарный столб есть, но он в нерабочем состоянии. Когда отремонтируют и нашу улицу?

Динара МЫНБАЕВА, Костанай

Комментарий

На вопрос отвечает руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Асылхан ХАКИМОВ:

- В 2019 году ремонт дороги по этой улице не производился. В этом году на этой улице предусмотрен средний ремонт методом ресайклирования. Работы выполнит подрядная организация ТОО «ВАН». Сумма оплаты будет исходить из фактически выполненного объема. Также необходимо произвести установку 16 опор уличного освещения и монтаж светильников. Но в настоящее время бюджетные средства на устройство сетей уличного освещения в текущем году не предусмотрены.