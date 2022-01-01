По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 178 человек, из них поместили 163: 150 мужчин и 13 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершены 235 выездов, на случаи горения - 82 выезда, на аварийно-спасательные работы - 3 выезда.

По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 49 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 65 лет, невесте - 62 года;

- зарегистрированы 5 разводов, в том числе 1 - по решению суда;

- зарегистрированы 66 новорожденных: 37 девочек и 29 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Жансая, Руслан, Марк, Айлин. Самые редкие имена: Николетта, Амаль. Самому молодому папе - 19 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 49 лет, маме - 40; - умерли 36 человек: 25 мужчин и 11 женщин, в том числе 1 ребенок до года.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступило 1 846 вызовов, из них 651 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 472, из них 76 - к детям. Поступили 17 вызовов на ДТП, из них 6 произошли во пятницу, 17 июня. В авариях пострадали 23 человека, 11 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадали 5 детей;

- всего скорая помощь доставила в больницы 450 человек.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- за неделю зарегистрировано 159 уголовных правонарушений, из них - 59 краж и 32 мошенничества;

- разыскано 15 без вести пропавших лиц, которых вернули домой (все они ушли по разным обстоятельствам);

- раскрыты 44 преступления. Зарегистрировано 6 наркоправонарушений, из которых 2 факта хранения наркотиков, 3 - сбыта и 1 - незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Из незаконного оборота изъято 90 г наркотических средств;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 36 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 1 водитель управлял автомобилем в пьяном виде, будучи лишенным права управления.