Некоторые законы вынуждают предпринимателей действовать, как Масяня, выкручиваясь «как-нибудь так»

В Рудном подрядчик делал капитальный ремонт школы. Приступив к демонтажу всего старого, вынужден был, образно говоря, искать пятый угол: вывозить-то строительный мусор на свалку категорически нельзя. А утилизировать негде. Фирма арендует для хранения этого мусора площадку у другого предприятия и платит миллионы. Пример того, как благие намерения законодателей без проработанного механизма реализации осложняют жизнь целой отрасли, привела в беседе с корреспондентом «НГ» исполнительный директор Ассоциации строителей Костанайской области Ирина ВИКУЛОВА. Сырые решения, непродуманные требования толкают предпринимателей на нарушения, удорожают строительство, значительно удлиняют его сроки.

Ирина Викулова: «Ассоциация строителей ставит системные вопросы отрасли и предлагает пути их решения»/ Фото Олега ПАКА

- Ирина Ильинична, с каких пор запрещено вывозить строительный мусор на полигоны?

- В 2021 году вступила в силу эта норма Экологического кодекса РК. Но планировалось, что к этому времени в стране появятся заводы по переработке строительного мусора, то есть будет производиться его утилизация. Но их нет. Ни одного в Казахстане. А дело это большое: нужно перерабатывать демонтированные дерево, пластик, бетон, еще много чего. Например, в Костанайской области «Тазалык-2000» измельчает старую древесину в щепу, еще кто-то дробит бетонный бой. Но масштабы крошечные в сравнении с потребностями.

- А как было раньше?

- Возили на свалки, платили владельцам полигонов за хранение. На этом ответственность строителей кончалась. А сейчас главе той фирмы, о которой я вам рассказала, экологи посоветовали сортировать мусор на стройплощадке, что-то прессовать, измельчать. Он возмутился: почему. Я строю, а услуги утилизации я должен купить. Я клею обои, но это не значит, что я сначала должен их произвести. Если рынка услуг, прописанных в законе, нет, почему я за это в ответе? Логично же.

- Ну да. Хотя намерения у экологов благие. Не все, кстати, подрядчики возили строительный мусор на свалки, в степи его полно.

- Так в нынешнем положении будет еще больше. На полигоны ТБО теперь вообще его транспортировать нельзя, а перерабатывать негде. Заводов нет, а норма есть, вступила в силу.

- Что предлагаете?

- Отложить исполнение нормы до появления перерабатывающих мощностей.

- А если они вообще не появятся?

- В этом задача государства и состоит - подстегнуть активность бизнеса в освоении этой ниши, создать привлекательную среду, помочь субсидиями, еще как-то. Местным исполнительным органам было дано такое поручение. Я своими глазами видела план, подписанный акимом Костанайской области и Министерством экологии. Результата пока ноль. Кстати, отсутствие заводов - часть проблемы. Надо еще понять, куда можно будет использовать их продукцию. Переработанный строительный мусор - не природный ресурс. Какую-нибудь бетонную крошку использовать в дорожном строительстве нельзя, на подсыпку нельзя. Делать это надо в соответствии с действующими строительными нормами только новыми материалами. Кроме того, вся работа со строительным мусором для подрядчика должна быть осмечена (от слова «смета» - «НГ»), то есть иметь расценки. Ведь сейчас в смету можно включать лишь транспортировку этого мусора. Но это означает, что сначала Министерство экологии должно разработать регламенты и передать их в КазНИИСА (научно-исследовательский институт строительства и архитектуры), чтобы можно было полностью считать сметные расходы на утилизацию мусора. Однако уполномоченный орган регламентов не дает. Работы непочатый край, но сейчас она стоит.

- То есть строителям сейчас надо действовать, как Масяне из знаменитого мульта, «как-нибудь так»?

- Да. И если бы это касалось только требований об утилизации. На встрече с бизнес-омбудсменом в мае я от лица ассоциации ставила вопрос о том, в какую головную боль для бизнеса превратилась процедура внесения изменений в контракты по добыче общераспространенных полезных ископаемых. Новации в Экологический кодекс РК и законодательство о недропользовании тому причиной.

ОПИ - это песок, щебень, глина, которые нужны при любом строительстве. Чтобы их добывать, требуется контракт на недропользование, в котором прописываются объемы добычи. Но бизнес - живой организм. Компания получила, допустим, еще один заказ, и объемы добычи песка требуется увеличить. Однако прежде нужно внести соответствующие изменения в контракт. По процедуре для этого необходимо выполнить проектные работы, пройти кучу согласований, экологическую экспертизу в том числе, даже общественные слушания еще раз провести, хотя речь идет о внесении изменений в действующий контракт, а не о заключении нового. И занимает все это, по свидетельству предпринимателей, от года до полутора! Все потому, что ОПИ фактически приравнены к твердым полезным ископаемым типа железной руды, а компания, добывающая песок и глину, - к гиганту АО «ССГПО». Отсюда такая процедурная избыточность. Но, если что-то нарушается, штрафы бизнесу прилетают гигантские.

Не так давно мы эту тему поднимали на площадке региональной палаты предпринимателей. Там присутствовал представитель компании «Казавтожол», которая занимается дорожным строительством. Он говорил, что из-за длительного внесения изменений у них проект, рассчитанный на два года, растягивается на 3-4. Раньше хватало трех месяцев. Вот какие сроки на чашах весов. Я сама, работая на госслужбе, входила в комиссию по недропользованию при управлении предпринимательства. Раз в квартал на заседании рассматривали обращения недропользователей, оперативно принимали решения. Это важно, ведь изменения в контракты на ОПИ вносятся постоянно, а в том же управлении экологии всего два эксперта, которые захлебываются в работе. Мы уже ставили вопрос о том, что можно бы экологическую экспертизу передать в частные руки.

А в целом считаем, что необходимо внести поправки в закон о недропользовании, чтобы ОПИ рассматривались не как твердые полезные ископаемые, а отдельно. В Экологический кодекс также нужны поправки. Сократить бюрократический период в ходе экспертизы: не 30 дней рассматривать, а 15. Это как раз подтолкнуло бы передачу экспертизы в конкурентную среду.

- Ваша ассоциация выступает за то, чтобы и строительную госэкспертизу отдать в частные руки. Почему?

- Потому что в рынке живем, а правила прохождения госэкспертизы таковы, что подготовка заключения может растягиваться вместо 45 дней на срок до 60 дней с момента подачи на портал ПСД. И все по закону. Экспертиза к тому же далеко не безупречна. У нас в прошлом году было три жалобы на нее. Тем не менее отрицательное заключение госэкспертизы влечет штрафные санкции, повторное такое заключение лишает компанию лицензии.

Нам не первый год твердят, что рынок экспертных услуг еще не готов быть полностью частным. Но мы считаем, что это не так. В Костанайской области 7 экспертных организаций, где работает около 40 аккредитованных экспертов, 72% всей проектно-сметной документации проходит через них. Чтобы активизировать процесс перехода всех экспертных услуг в частные руки, можно было бы, например, в негосударственный сектор передать все проекты, выполненные за счет частных инвестиций.

- Бизнес-омбудсмен на встрече в мае обронил фразу: «Там идею 100-процентно частной экспертизы не воспринимают пока». Там - это где?

- В Комитете по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Там процесс без всяких оснований затягивают, хотя мы направляем обоснования, аргументированные предложения, регламент расписали, который не позволил бы так затягивать сроки, как сейчас. Впрочем, главная причина торможения известна - экспертиза является в КДС подразделением, которое зарабатывает деньги.

- Ирина Ильинична, с обывательской точки зрения приставка «гос-» все-таки остается чем-то вроде гарантии качества...

- А вы знаете, что в европейских странах такого института нет вообще? Они объединили национальные строительные стандарты, создав систему так называемых Еврокодов. По ним и работают. Казахстан с этим столкнулся, когда строили новую столицу, там же есть очень сложные, нестандартные объекты. На наш рынок с ними пришли зарубежные компании. Им говорят: проекты должны экспертизу в РК пройти. До 60 дней. А они - зачем, мы по Еврокодам работаем. Тогда, кстати, и родилась идея ввести Еврокоды у нас. Об этом дальше скажу. А пока еще несколько слов о том, что в Европе взаимоотношения в строительной отрасли очень отличаются от наших. Там диктует не государство, а профессиональные предпринимательские сообщества, так называемые саморегулируемые организации. Если ты напортачил на объекте, запятнал репутацию, то лицензии тебя лишит не госорган, а именно такая организация.

Вернусь к теме Еврокодов. Считается, что у нас они введены. Но это просто формальность. Миллиардные суммы ушли на то, чтобы разработать Еврокоды, хотя фактически их просто перевели с английского на русский и казахский, еще и, по мнению экспертов, перевод некачественный. Не были подготовлены к этому делу проектировщики. Еврокоды не преподавали ни в вузах, ни в колледжах. По ним не работает ни один завод по производству строительных материалов.

Экспертизу, между прочим, надо делать тоже по Еврокодам. Как это происходит сейчас, не знаю.

По нашему приглашению приезжал из КазНИИСА специалист, который плотно этой темой занимался, - кандидат технических наук, почетный строитель Юрий Семенович Максимов. Он признавал, что мы огромную проблему себе создали: Еврокоды не заточены под наше строительство, ведут к его удорожанию. Выход есть. Его уже опробовали РФ, Беларусь. Еврокоды там функционируют параллельно с национальными стандартами. Заходит иностранная компания - работает по Еврокодам. А отечественные компании - по национальным стандартам. Мы сделали такое же предложение в КДС.

- А есть надежда, что вас услышат?

- Конечно. Ассоциация создана в 2019 году. Возникла по необходимости, нужно было аккумулировать системные вопросы, предлагать пути решения. Мы свою ассоциацию аккредитовали в палате предпринимателей, она является одной из самых активных. Есть успехи, удалось внести поправки в правила о госзакупках, по выкупу аренды земельных участков. Очень помогает членство в палате, которая стала реальным рычагом взаимодействия между бизнесом и госорганами. Кроме того, я, как исполнительный директор, вхожу в Комитет строительства при президиуме НПП «Атамекен». Есть общий чат, в котором оперативно обсуждаются проблемные вещи, в нем участвуют и специалисты Комитета по делам строительства, других госорганов.

Наша ассоциация открытая. В нее можно вступать и сейчас, проявлять активность. Без нашего участия проблемы отрасли правильно ставить и решать никто не будет.

Досье «НГ»

Ирина Викулова - инженер-строитель, специальность «промышленное и гражданское строительство» (РИИ); работала проектировщиком, стаж работы на государственной службе более 18 лет, в частности, в управлении архитектуры и градостроительства была руководителем отдела 8 лет. С марта 2019 года исполнительный директор Ассоциации строителей по Костанайской области.