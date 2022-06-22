В 123-м туре требуется помощь троим детям и взрослой женщине

Чтобы помочь в полном объеме всем участникам, понадобится собрать 1 394 000 тенге. Задача трудно осуществимая. Но мы попытаемся.

Вместе в одну клинику

Брат и сестра Жан и Умит ЖУМАХАН живут в Костанае. Они уже были участниками нашего проекта год назад, только тогда были разделены по разным турам. Жану 11 лет, у него ДЦП, спастическая диплегия тяжелой степени. В медкарте Умит, которой 2 года и 7 месяцев, написано: паралич Эрба-Дюшена. Это заболевание часто возникает, если ребенка при родах акушеры сильно тянули за руку и повредили плечевое нервное сплетение. У малышки к этой травме во время появления на свет добавились перелом ключицы и повреждение шейного позвонка. Плюс к этому у нее средняя степень тугоухости справа, это тоже требует внимания.

У Жана и Умит разные диагнозы, но им помогут в одной клинике / Фото из архива Эльмиры БЕКЖАНОВОЙ

Один ребенок с инвалидностью - это большая нагрузка на родителей и в плане финансов, и в плане затрат физических и эмоциональных сил. А если таких детей в семье двое, все усложняется. Но родители Жана и Умит готовы бороться за здоровье своих детей, используя все ресурсы. Однако позволить возить сына и дочь на реабилитацию по отдельности семья не может. И дело не только в затратах на дорогу и проживание, но и во времени. Кроме Жана и Умит, в семье еще трое детей, которые требуют внимания. В случае, когда у детей разные диагнозы, важно подобрать клинику, в которой будут подходящие курсы реабилитации для обоих.

- В Кызылорде есть хорошая клиника «Канат», - говорит мама Жана и Умит Эльмира БЕКЖАНОВА. - Там работают отличные реабилитологи, помогают и взрослым, и детям с разными диагнозами. Мы записаны на июль, но пока удалось собрать только на дорогу и проживание, а времени на сборы своими силами совсем не остается. Год назад «Нужные деньги» очень помогли нам, в этом году тоже приходится просить помощи, без нее наши детки останутся без реабилитации. У них уже есть успехи, будет жаль потерять то, чего достигли.

Если проходить все процедуры, что намечены, в полном объеме, потребуется жить в клинике два месяца и заплатить за каждого ребенка 432 000 тенге. Соответственно, на двоих нужно 864 000 тенге. Но родители Жана и Умит будут рады любой помощи. Если не удастся собрать полную сумму, придется сократить какие-то процедуры, но оставить детей совсем без реабилитации нельзя.

Работает в семье только папа, его зарплата строителя - 200-220 тысяч. Пособие по инвалидности Жана - 119 000, Умит - 100 000 тенге. Плюс еще 61 000 тенге - пособие по многодетности. Ежемесячно большие суммы тратятся на лечение детей, кроме того, семья выплачивает ипотеку за дом - 85 000 тенге.

Узнать диагноз

7-летний Иван КУРДАНИН из села Боровское Мендыкаринского района впервые участвует в нашем благотворительном проекте. Ваня родился недоношенным и даже не мог сам дышать, пришлось медикам прибегнуть к ИВЛ. Первые четыре месяца жизни были постоянные проблемы с пищеварением, сопровождавшиеся сильными болями. Какое бы питание ни подбирали, ни одно не приносило облегчения. Родители в те месяцы не могли смотреть без слез на мучения сына.

Ване еще необходимы обследования / Фото из архива Ксении КУРДАНИНОЙ

В Челябинске после обследования назначили лечение и понемногу эта проблема потеряла остроту. Но, когда у ребенка появились зубы, все десны вдруг поразило гнойное воспаление надкостницы (флюс), что опять принесло ему ужасные страдания. В нашей области найти эффективную помощь не получилось, пришлось вновь обратиться к челябинским специалистам. Тогда врачи удалили Ване все передние зубы, мальчик избавился от болей. Но позже начались проблемы с кровью: то низкий уровень лейкоцитов, то количество тромбоцитов зашкаливает.

В 2018 году у Вани диагностировали артрит правого коленного сустава. Это заболевание, помимо ограничений подвижности, сопровождается болями в периоды обострений. А обострения у мальчика каждую весну и осень. Столько разных напастей на одного ребенка, конечно, неспроста. У всех этих бед должна быть общая причина. И пока она не будет найдена, врачи не будут знать, что именно нужно вылечить, чтобы мальчик мог жить обычной жизнью.

- В 2019 году мы попали в Челябинскую областную больницу к гематологу с синяками на ногах, - рассказывает мама Вани Ксения КУРДАНИНА. - Синяки эти были у нас на протяжении года. Прошли обследование, лечение и вроде бы все стало хорошо. Потом стали падать лейкоциты на протяжении года, а то уже и больше. Они себя ведут как хотят: то поднимутся, то опустятся. Так же, как и температура, сама поднимается и падает. Да еще и кожа на пальцах рук постоянно шелушится. Совсем недавно нам поставили лейкопению. Но надо еще установить ее причину. К тому же установили носительство золотистого стафилококка. Назначили пробное лечение, через месяц будут по его результатам судить о причине лейкопении. Еще раз пройдем обследование. Оплатить следующую поездку самостоятельно мы уже не можем, а нам очень нужно попасть к челябинским докторам.

На обследование нужно 250 000 тенге.

Доходы семьи Курданиных складываются из зарплаты папы (наемного работника) - 60 000 тенге и зарплаты мамы (соцработника) - 90 000 тенге. У Вани есть младшая сестра.

Финансы семьи истощены, но обследования нужно продолжать.

Видеть мир ясно

35-летняя Ярослава ЮРЧЕНКО живет в Аулиеколе. В «Нужные деньги» никогда прежде не обращалась. У нее сильная близорукость. Это по-простому так звучит. А медицинский диагноз такой: «сложный миопический астигматизм, миопия высокой степени, макулодистрофия». Если перевести на понятный язык, у Ярославы на обоих глазах нарушена форма хрусталика и роговицы, зрение -6,5 диоптрий, имеются нарушения сетчатки и центрального зрения. Человеку здоровому сложно себе представить ту картину, которую видит перед собой носитель такого букета диагнозов. У нашей участницы этот букет поселился в медицинской карте с самого детства. Это, конечно, мешает полноценной жизни.

Операция в Рудном сделает мир ярче / Фото из архива Ярославы ЮРЧЕНКО

- В быту очень тяжело с моим зрением, - сетует Ярослава. - Не вижу номер автобуса на остановке, в магазине не вижу цены на продукты, поэтому приходится переспрашивать у продавца. Продавец иногда начинает хамить: дескать, глаза же есть, вот и смотрите. Они-то есть, только не видят толком. Да разве только в ценниках дело... Хочется видеть мир таким, какой он есть, без размытостей и «слепых точек». Есть возможность все исправить. И ехать далеко не надо, такие операции делают в Рудном. Но за деньги. А сумма для меня неподъемная абсолютно. Я одна, помочь мне некому.

Операция стоит 280 000 тенге. Ярослава - соцработник с зарплатой 50 000 тенге, а на них еще как-то прожить надо. Откладывать - нереальная задача. Из родных у женщины только мама, которая живет в Аркалыке и помочь материально не может.

Ярослава очень хочет видеть мир ясно.

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Помощь, оказанная в рамках 122-го тура