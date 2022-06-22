Как жители Костаная украшают свои дворы, пока городские клумбы пустуют

Уже пять лет возле второго подъезда дома № 148 по ул. Гоголя жители первого этажа радуют соседей и прохожих буйством красок и ароматом цветков ампельной петунии.

Разрастется водопадом

- Каждый год всей семьей этим занимаемся благодаря любви к растениям, - рассказала «НГ» жительница дома Регина ВИСКУП. - У нас есть свой тепличный комплекс, выращиваем разные цветы на продажу, но в основном это ампельная петуния. Там есть даже такие экземпляры, которых в городе может больше ни у кого нет. Здесь выставляем для себя, для души и как мини-рекламу. Вот эта петуния «опера суприм» неповторимой красоты. Не простая, как та, что растет в обычном грунте, а японской селекции, которая наращивает массу, плетется лианами длиной 1,5-2 м в виде шапки, если оформлять. Когда она цветет и пахнет, это не сравнится ни с чем. И это только начало. К концу лета она разрастется водопадом цветов.

Регина Вискуп: «Каждый год всей семьей этим занимаемся»

Сейчас семья Вискуп начала оформлять мини-сказку из керамических фигурок. Пока в ней есть гном, медведь и петух с курочкой, планируют добавить и других персонажей: медведь выглядывает из кустов, колобок катится, а за ним лиса гонится - вот такая задумка.

За цветы и фигурки энтузиасты особо не переживают - сейчас это богатство под круглосуточным наблюдением из-за того, что раньше часто воровали. Но признаются, что трудно делать такую красоту: поставили вазоны в покрышках на детской площадке, не раз их украшали, а по ночам люди выкапывали. Пришлось повесить объявление с просьбой не выкапывать: «Дадим бесплатно, только позвоните».

Достаточно дня, чтобы все пропало.

Посадить не проблема, ухаживать - другое дело. Каждый день Елена, мама Регины, выносит по 40 ведер воды для полива. В каждый вазон выливает по ведру, чтобы не сгорели под палящим солнцем. Как произошло возле одной из школ, где они высадили 25 тысяч цветов, поливали две недели, а после передачи сотрудникам все пропало.

Вазоны с цветами ежедневно получают по два ведра воды

- Я встаю в 5 часов утра и выношу двадцать ведер воды, - рассказала Елена. - В 11 часов вечера - еще столько же. И подкармливаю удобрением. Если не подкормить, цвести не будут. Утром и вечером нет жары, никто не беспокоит. Ежедневно столько выносить воды не каждый выдержит, а поставить кран будет проблематично. У нас не поднимают этот вопрос. А у меня с акиматом четыре года назад был казус: с другой стороны дома высадила почти 130 кустов роз, они только начали цвести, пришли рабочие и все скосили. Записалась на прием к акиму, он отправил в отдел ЖКХ. Там я сказала, что за свои деньги высадила розы, как же можно такую красоту уничтожить, один куст остался? Ответили, что разберутся и накажут. У меня была задумка: высадить там аллею роз. У нас в городе нет аналогов. Есть сорта, которые хорошо у нас зимуют. Завезла два КамАЗа земли. Думаю, можно было туда вывести воду, платила бы по счетчику. Собиралась установить подсветку, таблички с историей возле каждого куста. Два дня проплакала, была истерика. С утра только поливала, а в обед их уже нет. Потом две недели не могла туда выходить. Представьте, как сейчас было бы красиво.

Осталась мечта: воссоздать задуманное и все-таки высадить аллею роз. Елена говорит, что двор у них хороший, дружный. Соседи любят цветы. На третьем этаже этого дома дедушка в память о бабушке четвертый год подряд покупает у Елены петунии и украшает ими балкон.

«Люблю, когда красиво»

В символичном наряде, украшенном цветами, жительница первого подъезда Валентина КОВАЛЁНОК в обед поливала свой небольшой цветник.

73-летняя Валентина Ковалёнок считает, что такую красоту может сделать каждый

- Я люблю, когда красиво, - улыбается пенсионерка. - Цветы - это радость. Выглянешь в окно, а там цветочки. Приятно посмотреть, приятнее, чем на заросли травы. Люблю цветы и всегда садила, как моя мама. У нас был частный дом, там весь двор был в цветах. Все проходили, говорили: «Мария Яковлевна, ой как у вас красиво, какой аромат». А она шутила, что духами побрызгала весь двор. Тогда большого разнообразия не было, как сейчас, были георгины, ночная красавица.

В прошлом году во дворе их многоэтажки было больше цветов, но многие сгорели. У нее под окном почти все было засажено геранью, был рисунок из цветов, осенью раздавала излишки. Но в итоге у самой осталось лишь три цветка, остальные погибли.

- У нас мало инициативных людей. Но если бы каждый вышел и посадил по цветочку, то было бы, как возле 14-го дома по улице Темирбаева, там вообще оазис, даже сейчас, - говорит Ковалёнок. - Мне сложно выходить и поливать, уже 73 года, но все равно душа не выдержала, поговорила с Леной и купила у нее немного цветов.

В 2014-2015 годах Валентина Николаевна работала дворником и на одном из собраний жильцы высказались, что возле дома № 14 по ул. Темирбаева много травы.

- Я в ответ сказала, что дворнику по несколько дворов нужно убирать, - вспоминает Ковалёнок. - И ухаживала бы за цветами, но некогда. Уверена, что хотя бы у десяти жильцов дома есть дачи. И если каждый по цветочку принесет, уже была бы польза, а на следующий год еще больше цветов стало. И вот так бы размножили, какая красота бы была. И что вы думаете? Я была настолько рада, на следующий год женщина из второго подъезда посадила 19 кустов роз. Сказала, что не боится за них, так как установлена видеокамера. Дети, правда, цветы потрепали. Но эти розы выжили. И потом люди стали сажать их возле других подъездов. До того красиво. Там почвы практически не было, одни камни. Люди принесли покрышки, землю подсыпали. Не знаю, то ли с моей легкой руки, то ли сознание людей проснулось...

Сейчас возле дома № 14 растут более десятка сортов роз, пионы, ромашки, хризантемы, лилии и много других цветов. Среди них - молодой дуб, а на детской площадке высадили маленькие елочки.

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