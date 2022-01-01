Куда пойти с 23 по 29 июня
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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24 июня,
10.00, 11.00
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«Мақта қыз», А. Мауданов, ертегі
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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До конца месяца
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Персональная выставка «Щедрая кисть мастера» члена Союза художников РК Николая Васильевича Торшина, посвященная 85-летию со дня его рождения
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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25 июня,
16.00
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«Белоснежка и семь гномов», благотворительный спектакль
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Дом Дружбы
ул. Алтынсарина, 115,
тел.: 50-08-02
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26 июня,
13.00
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Концерт заслуженного коллектива Южного Урала, лауреата Всероссийского фестиваля народного творчества - Троицкого народного казачьего хора
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Мини-футбол. VII игры народного спорта Республики Казахстан
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Тобыл, стадион «Затоболец», ул. Терешковой, 26/1
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23-26 июня
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Спортивное ориентирование. Чемпионат Костанайской области по парковому ориентированию
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Костанай, Триатлон-парк
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24-27 июня
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