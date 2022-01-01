НашАфишка

Куда пойти с 23 по 29 июня

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

24 июня,

10.00, 11.00

«Мақта қыз», А. Мауданов, ертегі

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

До конца месяца

Персональная выставка «Щедрая кисть мастера» члена Союза художников РК Николая Васильевича Торшина, посвященная 85-летию со дня его рождения

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

25 июня,

16.00

«Белоснежка и семь гномов», благотворительный спектакль

Дом Дружбы

ул. Алтынсарина, 115,

тел.: 50-08-02

26 июня,

13.00

Концерт заслуженного коллектива Южного Урала, лауреата Всероссийского фестиваля народного творчества - Троицкого народного казачьего хора

Спортафишка

Что

Где

Когда

Мини-футбол. VII игры народного спорта Республики Казахстан

Тобыл, стадион «Затоболец», ул. Терешковой, 26/1

23-26 июня

Спортивное ориентирование. Чемпионат Костанайской области по парковому ориентированию

Костанай, Триатлон-парк

24-27 июня