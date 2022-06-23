Депутат мажилиса Альберт Рау - о том, что ждет жилищную реформу после ее продления

За неделю до окончания реформы, которая должна была ликвидировать ПКСК, сенат Парламента РК рекомендовал ее продлить. В Костанае реформа идет явно медленнее, чем хотелось бы местным чиновникам. Лишь седьмая часть многоквартирного жилого фонда перешла к новой форме управления в виде ОСИ или ПТ. Что будет после 1 июля 2022 года и какие изменения нужны в законодательстве о жилищных отношениях? «НГ» обсудила эти вопросы с председателем Комитета по экономическим реформам и региональному развитию мажилиса Альбертом РАУ.

Как сделать ПКСК прозрачным?

- Альберт Павлович, 22 июня мажилис согласился с поправками депутатов сената о продлении сроков перехода от ПКСК к новым формам управления жилым фондом до 1 июля 2023 года. Как это отразится на казахстанцах?

- Никак не отразится. Просто будет продолжена ранее начатая работа, ничего другого не произойдет. Будет продолжен процесс создания объединений собственников имущества (ОСИ), их регистрации. На работе действующих ОСИ и ТОО это точно никак не отразится. Отделы жилищных отношений, курирующие реформу, продолжат разъяснять людям реформу. Хочу подчеркнуть, что обратного пути нет и окончательный переход от ПКСК к ОСИ все равно состоится, просто чуть позже. А законопроект с продлением сроков направляется на подпись президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Альберт Рау: «Согласен, что реформа действительно сложная и идет медленно» / Фото из личного архива

- А какова судьба предложенных вами поправок к Закону «О жилищных отношениях»? В частности, о том, чтобы разработать механизм назначения управляющей компании для домов, которые не создали ОСИ или ПТ.

- Сегодня мы направили их в соответствии с процедурой, как инициативный законопроект. Нам теперь необходимо пройти межведомственную комиссию при Министерстве юстиции, потом их правительство изучит. Думаю, за лето все эти процедуры будут пройдены и в Парламенте начнем над ними работать в сентябре.

- «Наша Газета» 10 июня опубликовала ваше высказывание о том, что реформу предложено отложить. Если почитать комментарии под этой новостью, то главный вопрос костанайцев звучит примерно так: «Почему нельзя предоставить домам выбор: кто хочет создает ОСИ, а кого устраивает нынешнее положение вещей, остается со своим ПКСК?» Как бы вы ответили на него?

- Давайте говорить о том, что, во-первых, есть ОСИ, ПТ, и мы сейчас инициируем создание еще одной формы управления для домов, где меньше 16 квартир. Это тоже упростит переход от ПКСК. Во-вторых, когда меня об этом спрашивают, мне фактически говорят: «Возьми и инициируй сохранение ПКСК». То есть у нас действует закон, а мы говорим, что он такой-сякой. Но ведь эта реформа ПКСК и новое законодательство тоже появились не оттого, что кому-то в правительстве или Парламенте стукнуло что-то в голову.

Причина в том, что были многочисленные жалобы на работу КСК, на непрозрачность кооперативов. При этом ключевым моментом является то, что дом и сервисная компания должны быть связаны договорными отношениями. ПКСК в предыдущие 30 лет сыграли свою роль, когда государство только становилось и квартиры были приватизированы. Но в природе этих кооперативов изначально лежит конфликт интересов, когда выбранный председатель этого КСК является и подрядчиком для домов. При этом зачастую переизбрать председателя нереально, нужен кворум от 20 многоквартирных домов. В стране были попытки сделать ПКСК прозрачнее, были нормы закона о том, что председатель кооператива должен вести отдельный счет на каждый дом и тратить деньги только на его нужды, а не на соседний. Но ведь не получилось! ПКСК игнорировали эти требования. Как государство, по мнению жителей, должно сделать кооперативы более прозрачными?

- Наши читатели немного по-другому ставят вопрос. Хорошо, есть непрозрачные ПКСК. Но ведь есть дома, которые довольны работой кооперативов, считают их прозрачными и готовы дать им возможность продолжить работу.

- Я лично не готов под такой инициативой подписаться. Сегодня этот ПКСК считается идеальным, а завтра председатель поссорится с жильцами и ПКСК перестанет быть хорошим. Если ваш кооператив такой идеальный, тем более он легко станет сервисной компанией и спокойно по договору будет работать с вашим ОСИ. В чем проблема-то?

«Не хуже, чем у других»

- Вы не раз проводили встречи с жителями и председателями ОСИ Костаная, Рудного и Лисаковска. Можете ли поделиться мнением, как продвигается эта реформа в нашем регионе?

- Когда закон вступил в силу, он совпал с введением локдауна и формально собрания было проводить затруднительно. Но давайте будем объективными: в тех домах, где были созданы ОСИ, локдаун никак не помешал. Даже в моем доме, в Нур-Султане, где 220 квартир, собрали подписи, зарегистрировали и так далее. Я, кстати, сразу в нашем доме потребовал до 10-го числа каждого месяца вывешивать отчет о затратах по статьям на содержание дома на всеобщее обозрение. И у нас это уже вошло в привычку. Но чувствовал, что реформа идет медленно, мы не успеваем завершить ее. Если смотреть объективно, то в Костанайской области переход к ОСИ идет не лучше, но и не хуже, чем в других регионах.

Другой вопрос, когда закон вступил в силу, я приехал в Лисаковск и им сказал: «Не торопитесь, сделайте ОСИ в одном конкретном микрорайоне, нарабатывайте опыт». Но тоже это затянули. А когда я в феврале этого года был в Лисаковске на встрече с председателями, кто-то из акимата был. И как только я увидел, что одна и та же компания заключила с домами договоры и на сервис, и на управление, у меня, что называется, глаза округлились. Получилось то же ПКСК, только с другим названием. Спросил акимат: куда они-то смотрят? Мне ответили: «Вот как-то так получилось». И в Костанае такие есть. Теперь мы делаем поправки, которые бы исключали подобные случаи. Я согласился войти в совет своего дома в Нур-Султане только с одной целью, чтобы самому на практике увидеть, с какими проблемами сталкиваются наши ОСИ.

«За год управимся»

- Была еще одна реакция: председатели 12 костанайских ОСИ записали видеообращение к президенту Казахстана с просьбой не продлевать жизнь ПКСК. Вы его видели?

- Я не понимаю, при чем тут они. Если вы - действующее ОСИ, то почему вас волнует работа ПКСК? Работайте, как работали, чем вам ПКСК мешают?

- По данным отдела жилищных отношений, в Костанае из примерно 700 домов только чуть больше сотни создали свое ОСИ или ПТ. Не кажется ли вам, что через год количество этих объединений вырастет еще на сотню, но в целом большинство домов ничего за этот год не поменяет?

- Надеюсь, что при оптимальном развитии событий мы сможем с депутатом Екатериной Смышляевой провести поправки уже в этом году. Скажем так: там будет учтен целый ряд моментов как для действующих, так и для вновь создаваемых ОСИ и ПТ. А самое главное, сейчас у госорганов нет компетенции утверждать порядок введения временной управляющей компании в домах, где не смогли люди создать свое ОСИ. Предполагалось ведь, что после 1 июля акиматы выберут для оставшихся домов управляющие компании. Даже если нынешние многоквартирные жилые дома останутся в прежнем состоянии, то в любом случае власти будут более подготовлены к окончанию реформы. Как с точки зрения закона, так и на практике.

Согласен, что реформа действительно сложная и идет медленно, потому что в основе ее лежат человеческие отношения соседей по дому, их отношения между собой, с управляющей и сервисной компанией. И невозможно, чтобы сразу закон все учел. Когда его принимали, исходили из того, чтобы работа ОСИ была максимально прозрачной. Чтобы в жизни дома участвовали не меньше двух третей жителей. Но тем не менее есть свои трудности. Постарались, чтобы в наших поправках были учтены все те проблемы, с которыми столкнулись уже действующие объединения собственников имущества. Готовы их обсуждать с заинтересованными, конструктивными практиками.