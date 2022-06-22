Как решение акимата стало причиной конфликта между крупным и малым бизнесом

Двухэтажный торговый дом «Анара» в п. Октябрьский, близ Лисаковска, предприниматель Любовь КУЗНЕЦОВА восстановила за свой счет в 2018 году. И уже 3 года магазин не может нормально работать - подъезд к складу преграждает котлован, выкопанный для септика столовой филиала АО «Алюминий Казахстана», Краснооктябрьского бокситового рудоуправления (КБРУ). Причем бумаги на этот участок земли начали оформлять в акимате только в конце 2021 года. По словам Кузнецовой, нежелание или неумение чиновников искать компромиссное решение может стать причиной закрытия торгового дома, и десятки арендаторов окажутся на улице.

Кабель, порвали кабель...

- Изначально торговый дом, контора КБРУ и их столовая были одним объектом, - вспоминает Кузнецова. - В 90-е годы они разделились. Здание сменило несколько собственников и даже простояло 8 лет брошенным, пока в 2018 году я его не купила с торгов. За свой счет перекрыла крышу, отдала 14 млн тенге, 3 млн тенге за газ, сделала освещение. Ни копейки не взяла у государства.

Любовь Кузнецова: «Это ювелиром нужно быть, чтобы сюда на фуре подъехать»

Осенью 2020 года на участке, между торговым домом и столовой, начались строительные работы. При этом порвали резервный кабель. А весной 2021-го был поврежден основной, и магазин остался на одной фазе из трех. Кузнецовой пришлось поставить столбы и провести воздушную электролинию.

- Изначально это было все не оформлено, а сейчас подписывается задним числом и тому есть доказательства, - утверждает Кузнецова. - Они порвали кабель, а я больше года судилась, чтобы это доказать. Боялась, что здание может остаться без электроэнергии. Но пока так ничего и не возместили. В суде сказали, чтобы оформляла сервитут на их землю, возможно, дадут разрешение проезжать грузовикам к моему складу. Но я не буду его принципиально оформлять. Почему я теперь должна у КБРУ выпрашивать разрешение на государственную землю, чтобы подъехать к своему зданию? Считаю, что, если это государственная земля, подъездные пути должны быть общими. Возможно, сегодня дадим, а завтра отберем.

Площадь ТД «Анара» - более 2 500 кв. м, здание Кузнецова восстановила на свои средства

Любовь Александровна обратилась в акимат Лисаковска, говорила, что участок, на котором идет стройка, является подъездным путем к ее складам, там проходят коммуникации - без этой территории обслуживание магазина будет затруднено. Добавляла, что планирует вновь открыть ресторан на втором этаже с выходом на этот участок. Поэтому должен быть свободный подъезд для пожарной машины на случай ЧП. А сейчас есть риск обвала грунта близ ямы, из-за этого не подъедет и машина для мусора - приходится переносить мешки на угол площадки.

На втором этаже Кузнецова планирует вновь открыть ресторан

- Если они поставят пластиковые септики и огородят, то никакая грузовая и пожарная машина туда не подъедут, - объясняет Кузнецова. - Это ювелиром нужно быть, чтобы сюда на фуре подъехать и колесом не провалиться. У меня сейчас там предприниматели, а если, не дай бог, что-то произойдет? Здание площадью более 2 500 кв. м. В России так пострадали люди, когда не смогли выбраться из здания ТРЦ, никто не застрахован от подобного. Обратилась в палату предпринимателей, там сказали, что не могут решать споры между двумя конкурентами. А мы не конкуренты, мы просто две коммерческие организации. У них - столовая, а у меня - торговый дом. Аким сказал, что просто драматизирую. Приходится товар проносить через торговые залы, а это не эстетично. Так, осенью прошлого года заморозили две тонны лука, машина не могла заехать.

Мешки из торгового дома выносят к углу здания, потому что мусоровоз подъехать не может

Добавим, что при транспортировке товара через торговый зал нарушаются и санитарные нормы.

Адвокат Кузнецовой отмечает, что власти должны были провести аукцион на эту землю. Либо известить собственника, граничащего с этим участком, о его передаче в аренду.

Но сейчас получается, что Кузнецова для того, чтобы выяснить, где находятся ее коммуникации, должна обратиться за схемами... в КБРУ.

- Откуда я могла знать, что там есть какие-то коммуникации, если мне нигде не предоставили схемы, - пояснила. - Когда купила здание, обратилась в Лисаковский архив, ЦОН и ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго». И нигде нет документов коммуникационных схем. Никто не знал, где расположены септики и кабели от этого объекта. Потом только мне сказали, что они в архиве КБРУ. Но управление мне их не даст, так как это подтвердит тот факт, что они знали о коммуникациях и не сообщили в отдел земельных отношений. Сейчас написала официальное заявление. Собиралась после выплаты кредита за здание заняться оформлением подъездных путей. Мне сказали, что это государственная земля и в собственность нельзя оформить, поэтому была спокойна, что и никто ее взять не сможет.

«Участки не смежные»

Руководство КБРУ поясняет: участок для септика его предприятие арендовало на временное возмездное пользование на 4 года. Оформляли через отдел земельных отношений акимата Лисаковска, но согласования с Кузнецовой не проводили, потому что по закону эта процедура необходима только для смежных участков.

Главный маркшейдер КБРУ Павел Блинов говорит, что септик не могут установить уже 3 года

- Эта яма стоит уже три года, - показал корреспонденту «НГ» на месте главный маркшейдер КБРУ Павел БЛИНОВ. - Когда мы оформили этот земельный участок, мы с территорией торгового дома все равно не соприкасались, смежниками не являлись. Здесь есть определенное расстояние до ее земельного участка. Даже если 10 см остается, то он уже не смежный, это землеустроители вам подтвердят. У нее есть земельный отвод, вот в пределах земельного отвода она должна формировать подъезды к своим складам. Когда в 2020 году ремонтировали здание столовой, повредили наш же кабель. Начали разбираться, сами не знали, что там и как. А потом, в процессе реконструкции, за территорией нашего земельного отвода сделали проект для септика. Я его еще не видел. Поэтому получилось, что вот здесь они запроектировали септик плюс какая-то система сброса дренажной канавы. И этот септик был расположен рядом с ее кабелем, который ничего не пересекал. Когда начали копать, он тоже был вскрыт. Септик поставили. Пошел скандал, что это не наша земля. Ну согласен. Мы оформили еще дополнительный земельный участок, чтобы сюда вошли все коммуникации на период строительства.

- По идее, даже выполнив все земляные работы, мы можем там поставить свой забор на 4 года, и машины не проедут, - добавляет заместитель директора КБРУ по производству Руслан АСЛЯМОВ. - Если вот так вопрос ставить. Потому что мы полностью легально, со всеми документами, являемся на 4 года собственниками этого земельного участка.

Землю над септиками КБРУ возьмет в аренду и, возможно, огородит

После того как работы будут выполнены, останется только канализационный колодец, восстановят асфальт и уберут землю. Аренду участка КБРУ продлит, но площадь этой территории пока обозначить не могут.

- Насколько я знаю, здесь должна быть такая конструкция: земля, на ней - бетонная плита, в ней - люк. И вот насколько она будет выступать - 2х2 м или 4х4 м, или 1х1 м - столько и возьмем в аренду, - поясняет Блинов. - При любом раскладе, будут в септике пластиковые или бетонные кольца, проект рассчитывается таким образом, чтобы там ездил кто угодно.

По словам маркшейдера, работы выполняет подрядчик, из-за каких-то нюансов процесс затянулся и быстро не закончится. В КБРУ надеются, что завершат к концу 2022 года. Блинов заверил, что аварийный подъезд к зданию торгового дома шириной 5-8 м обеспечат при любом раскладе.

«Везде согласовано»

- Руководство КБРУ обратилось в акимат за государственной услугой 20 декабря 2021 года, - сообщила «НГ» руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Лисаковска Надежда ПАТРИКЕЕВА. - Отдел архитектуры выполняет первый этап этой услуги. Мы направляем всем заинтересованным службам письма о согласовании земельного участка на предмет нахождения там каких-либо сетей. Также направляем в «Правительство для граждан». Там директор ЦОНа смотрит, занят ли он, имеются ли смежники. А КБРУ в своей заявке не дошли до территории торгового дома, сделали разрыв. Ко мне пришли вот эти положительные письма, что везде согласовано. На основании этих писем и ситуационной схемы, которая прикладывается к заявлению, делаю акт выбора земельного участка. На втором этапе делается земельно-кадастровый план (ЗКП) в госкорпорации. И отправляется в отдел земельных отношений на утверждение постановления акимата города.

- К нам ЗКП поступает на втором этапе, - пояснила и. о. руководителя отдела земельных отношений акимата Лисаковска Мария ТЕРЕНТЬЕВА. - В течение трех дней его утверждаем и в срок до пяти дней выносим постановление. Мы понимаем, что раз до нас дошло, то все было соблюдено. Если бы на первом этапе было бы что-то не так, то еще тогда отдел архитектуры выносил какие-то отказы. Вот сейчас первым зашел филиал АО «Алюминий Казахстана». Если в отделе архитектуры видят все согласования, не имеют права отказать. Если бы кабель, колодец или хоть что-то было досконально оформлено, то, когда это попадает на ЗКП, директор ЦОНа видит, что есть наложения. И сказала бы, почему вы тут рисуете мне такой квадратик (выделенная заказчиком территория - «НГ»), если у меня там есть Кузнецова, Иванова или еще кто-то? Но на ее этапе она видит, что участок чистый. Мы еще в том году выезжали из-за того, что Кузнецова без света сидела. Она обратилась с тем, что там делали какие-то работы и повредили ее кабель. А этот участок оформляли в 2022 году.

Расстояние между ямой и складами торгового дома - около 5 м. Для разворота грузовиков этого мало / Рисунок Э. ВОЛКОВА

Как отметила Терентьева, на схеме арендованного земельного участка и по технологическому плану ТД «Анара» располагается по-разному.

В результате 9 марта 2022 года вышло постановление акимата Лисаковска. Цитируем: «Предоставить АО «Алюминий Казахстана» право временного возмездного краткосрочного землепользования (аренды) сроком на 3 года на делимый земельный участок площадью 0,0380 гектара, расположенный по адресу город Лисаковск, поселок Октябрьский, улица Уральская, для строительства канализационного септика к зданию столовой».

Исходя из постановления, похоже, что сотрудники КБРУ неправильно назвали срок аренды участка.

Компромиссу быть?

Любовь Кузнецова считает, что акимат такими действиями препятствует предпринимательской деятельности, вместо того чтобы помочь уладить конфликт мирно. По ее мнению, выкопать септик для столовой можно было и в другом месте.

- Акимат в первую очередь должен поддерживать, а не бить по рукам предпринимателям, - говорит Кузнецова.

Возможность выбора другого места не отрицает и Блинов. Но отмечает: план сделали так, чтобы построить септик как можно ближе к кухне.

Но компромисса в этой истории пока не видно.

- Я буду подавать на них в суд, так как теперь непонятно, где мой септик и куда мне устанавливать новый, - напоследок заявила Кузнецова. - Если на то пошло, затребую землю рядом и закрою им подъезд к септику.

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