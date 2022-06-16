В «НГ» появилась беседа с уважаемым мажилисменом Альбертом Рау, посвященная реформе жилищных отношений («КСК уже нет, ОСИ еще нет». № 24 от 16.06.2022 г.). Тема, о которой писалось уже много, как и много было критических замечаний в адрес самой реформы. Но замечания замечаниями, критика критикой, а Васька слушает да ест.

Я не экономист, не коммунальщик, но хотел бы очередной раз попытаться получить вразумительные ответы на вопросы, которые мучают многих. Зачем эта реформа, да еще проводимая с такой безоговорочной безвариантностью? Ведь то, что было упомянуто в беседе, - лишь промежуточные варианты?

Кому она нужна, эта реформа, напоминающая мне стремительность коллективизации? Но там хотя бы пытались объяснить: нужно товарное зерно для того, чтобы кормить растущие города и грандиозные стройки, без которых страна бы не смогла выдержать маячащую на горизонте войну. Хотя и тогда головотяпистая массовость стоила не только голода, но и серьезнейших политических и военных потерь. Разве было бы в годы оккупации столько оказавшихся на стороне нацистов, если б не «прямолинейность» раскулачивания? И не случайно расстрелянных немцами моих дедушку и бабушку (им было только сорок) пришел арестовывать полицейский, отец которого был раскулачен.

Но, повторяю, саму коллективизацию тогда стремились идеологически и экономически обосновать, пытаясь доказывать, кому и для чего это было надо.

А что сейчас? Кому нужна стремительная реформа ЖКХ в условиях колоссальной глобальной нестабильности? Жителям, населяющим многоквартирные дома? Но именно они часто тревожатся и задают множество вопросов. Главный из вопросов: для чего уходить от КСК, там, где они работают? Скажем, у нас жильцы сами выбрали КСК для обслуживания дома. Сантехники, дворники действуют, как и должно. Так для чего здесь ОСИ, почему не допустить разнообразия? Тем паче что экономическая выгода, к примеру, для меня, как жильца, сомнительна. Ведь плата за квартиру - малая доля общих коммунальных платежей. И стоит ли тут овчинка выделки?

А ведь стоит и будет стоить, но для кого? Вчитаемся в текст интервью: «Собственники квартир, нежилых помещений, многоквартирного жилого дома, если количество не превышает 16, вправе самостоятельно осуществлять управление объектом кондоминиума, финансирование его содержания и обеспечение сохранности общего имущества без регистрации ОСИ и образования ПК». Для меня здесь ключевым стало не количество жильцов и не регистрация, а «финансирование его содержания». Не здесь ли собака зарыта? И не напоминает ли это историю из «Бременских музыкантов», когда состарившаяся скотинка (в нашем случае жилой фонд) была отпущена хозяевами на свободу, а, выражаясь иначе, выброшена на улицу?

Финансировать-то можно по-разному. Пока я плачу за свою квартиру. А что потом? Не будет ли, как с уборкой на этаже? Одна квартира пустует, поэтому мы скидываемся и «за того парня». Но это мелочи. А на что придется скидываться, когда нас объявят «еще более ответственными» не только за свое жилье? И почему беспокоятся наши дворники, опасаясь, что при реорганизации потеряют работу? А как будет обстоять дело с договорами? Опять груды бумаг? Кому это выгодно? Кому это надо? Мне, жильцу, как и попу гармонь, очередные бумаги ни к чему.

На все эти вопросы я сам не знаю ответа, но жду его. Однако очень боюсь, что в такое нестабильное время, когда порою кажется, что наш министр экономики призывает туже затягивать пояса, очередная (обязательная ли и, если полезная, то для кого?) реформа может оказаться порцией динамита, подкладываемого под здание реальной стабильности.

Юрий БОНДАРЕНКО, Костанай