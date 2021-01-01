Костанайское ТОО не только перерегистрировали без ведома учредителя, но и продали

Кому ни расскажешь эту историю, все выдают однотипную первую реакцию - да быть такого не может. Настолько абсурдным выглядит то, что произошло с предпринимателем из Костаная Петром ПРОСЯНИНЫМ. А произошло следующее: он в течение нескольких лет жил, не ведая, что лишился фирмы, в которой был директором и единственным учредителем.

Петр Просянин: «То, что произошло с моим ТОО, считаю мошенничеством» / Фото Ксении РЕБИК

Учредил Петр ТОО, которое называлось «Петро-Строй». Строительная компания. В августе 2016 года он деятельность товарищества приостановил на пять лет - отправил по этому поводу электронное заявление в службу госдоходов Костаная.

- Никаких действий по заключению сделок с контрагентами с того момента и по 31 октября 2021 года мною не заключалось, никакую деятельность ТОО не осуществляло, предприятие не работало, - рассказывает Просянин, - все документы (устав, свидетельство о госрегистрации) всегда были при мне, печать юридического лица я не терял, заявление об утере, соответственно, не подавал.

Так и есть. Документы предприниматель принес в редакцию на обозрение. Печать тоже. Все цело, все в порядке.

Летом этого года срок приостановления деятельности закончился. И Просянин для сдачи налоговой отчетности должен был получить электронную цифровую подпись. Он попытался это сделать, не вышло. И раз, и другой.

- Пытаюсь разобраться, в чем дело. Захожу на сайт pki.gov.kz, вбиваю БИН предприятия. А там же сразу первая строчка - фамилия руководителя. И она не моя, - продолжает предприниматель, - свой БИН я знаю наизусть. Ну, думаю, может, ошибся в какой-то цифре. Достаю свидетельство, считываю, вбиваю еще раз. Та же фамилия появляется. Что означает: ТОО, которое я создал, как учредитель, в котором был директором, мне больше не принадлежит.

Просянин припомнил, что в июле - августе этого года был ему странный звонок, незнакомый человек отрекомендовался представителем покупателя ТОО «Петро-Строй». Сказал, что товарищество куплено. Но Петр говорит, что значения этому не придал, оригиналы регистрационных документов-то у него, сам он никакой инициативы по продаже не проявлял, объявлений не давал.

После того как информация о новом владельце всплыла на pki.gov.kz, Просянин по этому факту написал несколько заявлений - в прокуратуру, юстицию, в том числе на сайт Минюста обратился. Посетил и филиал НАО «Правительство для граждан», где узнал о своем ТОО еще более впечатляющие вещи. Оказалось, что оно на данный момент уже дважды сменило хозяина. Первый раз было зарегистрировано в Астане, а на данный момент - в Кызылорде.

Такая вот история. Петр считает, что вполне уголовная. Потому и написал заявление в департамент полиции, считает, что необходимо возбудить уголовное дело по факту мошеннических действий, предпринятых не установленными пока лицами.

Дело, по его сведениям, еще не возбуждено. Полиция сделала ряд запросов, после ответов на них, возможно, дело и появится.

- Пока я ни от кого никаких вразумительных ответов о том, как это могло произойти, не получил. Как можно было перепродать ТОО без участия владельца, внести изменения в устав, зарегистрировать все это? - задается вопросами Просянин. - Я, в принципе, понимаю, зачем такие вещи делаются. Мое предприятие работало только с бюджетом. Чисто. Прозрачно. Без косяков. И открыто было достаточно давно, в 2006 году, что ценно для тех, кто постоянно участвует в государственных закупках. Другой вариант, его могут использовать просто как финансовый инструмент, чтобы выписывать пустые счета-фактуры. Какие-то фирмы получают деньги, а налоговая задолженность повисает на этом товариществе.

Хочет ли он вернуть свое предприятие по итогам уголовного разбирательства, на которое рассчитывает? Нет, отвечает. Теперь это уже небезопасно. На товарищество можно кредитов набрать, оформить какой-нибудь договор отсроченного платежа... Года на три. Между юрлицами договор не фиксируется. То есть другая компания через три года, если Петр ТОО обратно забирает, объявится и скажет: должок.

- Я был и в департаменте экономических расследований, но там этим делом заниматься не будут. Объяснили, что в действиях неустановленных лиц не усматривается умысел на причинение ущерба государству, - говорит Просянин, - но, пока я следователю излагал суть дела, он вспомнил, что о похожем факте у нас слышал, правда, только раз.

В любом случае, считает предприниматель, виновных найти надо обязательно и схему их действий прояснить тоже. В интересах добросовестного бизнеса, который иначе оказывается серьезно уязвимым.