Об оголенном участке теплотрассы, которая проходит по воздуху рядом с частным домом № 93 по ул. Валиханова, сообщил «НГ» житель Костаная Юрий БОРОДИН.

Ул. Валиханова, 93. Воздушная теплотрасса рядом с домом уже давно с ветхой изоляцией

- Я звонил в ГКП «КТЭК», заявку приняли, но пока ничего не сделали, - сообщал он еще месяц назад. - Теплотрасса воздушная, небольшого диаметра, изоляции нет в нескольких местах. А та, что осталась, очень ветхая и ее пора менять.

По указанному адресу корреспондент «НГ» увидела теплотрассу, проходящую вдоль частных домов на высоте нескольких метров. Изоляция на ней ветхая, местами ее нет совсем.

Ул. Чехова, 102. Трубы во дворе дома спустя две недели не закрыли ни с однои стороны...

Трубы во дворе дома № 102 по ул. Чехова, о которых «НГ» писала две недели назад, пока не изолировали.

...ни с другой

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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