В сфере общественного транспорта очередной кризис. Что просят перевозчики и что отвечает акимат?

После внедрения электронной системы оплаты проезда в Костанае все маршруты городских автобусов были признаны социально значимыми, акимат стал их субсидировать. Однако перевозчики продолжают нарушать график движения, что вызывает недовольство пассажиров. На этой неделе владельцы транспортных компаний дважды участвовали в брифингах, рассказывая о своих проблемах населению и представителям отдела ЖКХ.

17 ноября остановка «1000 мелочей». Интервал автобуса № 19 - 35 минут / Фото Дарьи ЧУЖОЙ

«Дизтопливо на 30% дороже»

18 ноября перевозчики обратились в палату предпринимателей Костанайской области с просьбой увеличить субсидирование. Главной причиной назвали рост цены дизтоплива, которым заправляется весь автопарк областного центра. В ноябре 1 литр дизтоплива продают по 282 тенге, зимнее дизтопливо - по 311 тенге. Для сравнения: 12 октября цена составляла 239 и 280 тенге соответственно.

- Сейчас мы видим два варианта решения проблемы, с которой обратились перевозчики: повышать тариф или признать маршруты социально значимыми и субсидировать разницу между затратами и существующим тарифом, а он не менялся уже 4 года, - сообщил на брифинге заместитель директора областной палаты предпринимателей Геннадий КУКОБА. - Но пока его повышение не рассматривается. Остается вопрос по субсидиям.

Заведующий сектором отдела ЖКХ Нурдаулет БЕЙСЕНОВ напомнил, что в январе 2021 года тарифная комиссия признала социально значимыми все 34 костанайских маршрута.

- В 2021 году для субсидирования этих маршрутов было выделено 924 млн тенге. На сегодня освоено около 90% от этой суммы, субсидии выплачиваются ежемесячно, - пояснил Бейсенов. - Объем субсидирования зависит от количества перевезенных пассажиров.

По данным отдела ЖКХ, в 2020 году городские автобусы перевезли 12 млн человек, а с 1 января до октября 2021 года - уже 25 млн. Причины две: в 2021 году не было карантинных ограничений на время работы автобусов, а безналичная оплата проезда сделала пассажиропоток более прозрачным.

На брифинге 18 ноября перевозчики просили увеличить субсидирование из городского бюджета / Фото Андрея СКИБЫ

Перевозчики уже отправили свои расчеты в отдел ЖКХ. Как отметил директор ТОО «Жарык Жол-1» Виктор МУЩИНСКИЙ, в среднем расчетный тариф должен составлять 170 тенге (сейчас 150 тенге), из которых 90 тенге должны субсидироваться, а 80 тенге оплачивать пассажиры.

- Если бюджет сможет погасить эту сумму, встать между пассажирами и перевозчиками, значит, все нормально, - сказал Мущинский. И добавил: - За 4 года цена на дизтопливо поднялась более чем на 100%, но при этом стоимость проезда мы не поднимали.

- У вас в этом году на 13 млн пассажиров стало больше, вас субсидируют, почему вы просите еще большее субсидирование? Почему этого недостаточно? - спросили журналисты.

- После получения субсидирования мы подняли зарплаты водителям, - ответил Мущинский. - Если раньше она была 150 000 тенге, то сейчас 300 000. Но, когда в этом году на 30% поднялись цены на дизтопливо, у нас случился кризис. И этих денег оказалось недостаточно. Если увеличения субсидирования не будет, придется понижать зарплату водителям, а это приведет к забастовкам. У меня на предприятии 15-20% водителей не хватает.

- Если тарифная комиссия примет решение не в вашу пользу, то есть не будет увеличивать субсидирование, то каковы ваши действия в таком случае?

- Мы считаем, что в таком случае нужно повышать стоимость проезда. Насколько, пока не могу сказать, но для нас справедливая цена - 170 тенге без учета субсидирования.

Нурдаулет Бейсенов напомнил и про обновление автобусного парка через СПК «Тобол», которая отдает в лизинг 50 новых автобусов. Планируется, что к перевозчикам они поступят в декабре.

- А что будет со старыми автобусами? Новые их заменят? - спросили журналисты.

- Старые автобусы находятся на балансе перевозчиков, в другие города их точно не отправят, - ответил Бейсенов. - Просто на линию будет выходить больше новых автобусов.

- У нас очень проблемная ситуация с водителями, - повторил Мущинский. - Даже если поступят новые автобусы, кто будет на них ездить? Сейчас вопрос с их приобретением решается. Если на следующий год будет субсидирование и повышение стоимости проезда, то мы будем приобретать новые автобусы.

Продолжают нарушать

А пока тарифная комиссия не приняла решение, перевозчики продолжают нарушать условия тендера.

30 августа отдел ЖКХ отправил в адрес ТОО «Туристтранссервис» претензию в порядке досудебного урегулирования с предоставлением времени для исправления нарушения графика движения автобусов. Через два с половиной месяца гражданский журналист «НГ» Дарья ЧУЖАЯ проверила, что изменилось на маршрутах, которые обслуживает «ТТС».

В договоре перевозчика с отделом ЖКХ заявлены следующие интервалы: № 19 - 7-10 минут, № 18 - 6-8 минут, № 102 - 10-15 минут. По наблюдениям журналиста, 15 ноября на остановке «Второй подъем» на пр. Абая интервал автобуса № 18 составил 24 минуты (14.58-15.23). 17 ноября на остановке «1000 мелочей» по ул. Тауелсиздик автобус № 102 пришел через 41 минуту после предыдущего (14.22-15.03), автобус № 19 - через 35 минут (14.46-15.21).

Елена Картинина: «Порой боюсь не уехать, так долго нет автобуса!» / Фото Дарьи ЧУЖОЙ

- Я постоянно с работы добираюсь на 102-м, ожидаю на остановке «1000 мелочей», - рассказала Елена КАРТИНИНА. - В час пик приходится ждать и больше часа. На улице холодно, стоишь и мерзнешь. Еще к маршруту 102-го добавили микрорайон Северный в Заречном... Порой боюсь не уехать, так долго его нет. Часто с валидаторами бывают проблемы: был такой момент, когда ехали в Тобыл и через одного-два человека он не срабатывал.

18 ноября в редакцию «НГ» обратился житель Костаная с жалобой на интервал движения автобусов маршрутов №№ 19 и 21 (обслуживают ТОО «ТТС» и ТОО «Компания STA» соответственно).

- 16 ноября, примерно в 18.20, на остановке «Драмтеатр» автобус № 19 был переполнен, но на других остановках он даже не останавливался! - возмущается автор письма. - Моя дочь проехала две остановки и назад добиралась до дома пешком. Это настоящий ужас! Люди ждут эти два маршрута по 40-45 минут! И это ведь постоянно, ежечасно. Сейчас холодно, дети замерзают, опаздывают на уроки, а взрослые - на работу. То, что у них нет водителей, - это не отмазка. Возьмите пример с 27-го маршрута, у них интервал - 10 минут!

«Не хватает водителей»

Статья Дарьи Чужой была опубликована на сайте ng.kz 23 ноября в 11.24. А в 16.15 в акимате Костаная провели экстренный брифинг с участием исполнительного директора ТОО «ТТС» Алексея БОЙЧЕНКО. Он пояснил: когда водители почувствуют стабильность, они вернутся на свои места. В «ТТС» уже взяли на работу двух водителей, которые ушли в 2020 году.

На брифинге 23 ноября директор ТОО «ТТС» (слева) говорил о нехватке водителей / Фото Андрея СКИБЫ

- На 1 января 2020 года у нас работали более 100 водителей, на 1 декабря 2020 года осталось 58 водителей, сейчас - всего 40, - сказал Бойченко. - Отток большой. У водителей не было уверенности в стабильности. В 2020 году, во время карантинных ограничений, мы 3 месяца стояли, вообще не работали. Потом работали только до 6 вечера, по выходным не выходили на линию. Вообще, у водителей очень тяжелые условия работы, это тоже нужно понимать.

- Перевозчик планирует поставить на линию дополнительных водителей, и уже завтра на линию дополнительно выйдут еще 2-3 автобуса маршрута № 102. Сегодня на линию выходят 5-6 автобусов этого маршрута, интервал составляет до 40 минут. Интервал сократится до 20 минут, - заверил и. о. руководителя отдела ЖКХ Нуралы ЕСЕРГЕПОВ. И продолжил тему господдержки: - На сегодня мы просубсидировали перевозчикам почти 1,5 млрд тенге. То есть возместили затраты, которые они несут: часть по валидаторам и часть по убыточным маршрутам. Расчетный тариф по каждому маршруту разный, но в среднем он составляет около 260 тенге. Если население требует от наших перевозчиков те условия, которые они должны соблюдать, то расчетный тариф должен составлять именно эту сумму.

18 ноября заведующий сектором отдела ЖКХ Нурдаулет Бейсенов называл на брифинге другую цифру - 170 тенге. Есергепов пояснил: весной 2021 года расчетный тариф вырос до 260. И добавил, что сейчас эта сумма на отдельных маршрутах доходит до 300 тенге. Увеличение расчетного тарифа связано с ростом затрат перевозчиков, в первую очередь это цены на дизтопливо, покрышки.

- Субсидии выплачивают еще с марта, почему ситуация с водителями до сих пор не налажена? - спросили журналисты.

- В этом году бюджет не был рассчитан на дополнительные суммы, которые пошли перевозчикам. На следующий год эти суммы уже будут учитываться, в декабре они будут рассчитаны, - ответил Бойченко.

- Тут проблема ведь в дефиците не просто водителей, а именно водителей автобусов, - добавил Есергепов. - У ТОО «ТТС» больше всего потерь, но перевозчики ищут возможности вернуть водителей. Нужно немного подождать. Мы, в свою очередь, подали на них в суд за несоблюдение условий договора, но это не решение проблемы.

Насчет покупки 50 автобусов Есергепов назвал уже новые сроки: декабрь 2021-го или первое полугодие 2022 года.

- Мы также привлекаем водителей тем, что сейчас будем закупать 20 новых автобусов, мы перераспределим их на все маршруты, которые обслуживаем, в частности, на упомянутые №№ 18, 19 и 102, - сказал Алексей Бойченко. - У нас есть хорошие, исправные автобусы, но они просто стоят под забором, грубо говоря, из-за нехватки водителей. Техники у нас достаточно. В декабре мы закроем все проблемы.

- Летом перевозчики не комментировали тест-драйв новых автобусов. Можете рассказать об их достоинствах и недостатках?

- Новые автобусы - это экономия на ремонте, на запчастях и резине, - ответил Бойченко. - Но вместимость и комфортабельность у них поменьше тех, что сейчас выходят на линию в Костанае.

Стал ли проезд комфортней?

Житель Костаная Ильяс САМУРАТОВ считает, что введение электронной системы оплаты за проезд негативно повлияло на пассажироперевозки.

- В 2020 году был хороший автобусный транспорт в Костанае и области, проезд в городе по 80 тенге, всех все устраивало, - считает Самуратов. - Перевозчики постоянно просили повысить тариф, но отдел ЖКХ создан из многих отделов, поэтому им даже было невдомек, что для автобусников можно было тоже сделать дизтопливо субсидируемое, как для сельхозпроизводителей.

17 ноября, 6 часов вечера, салон автобуса № 27. Час пик / Фото Андрея СКИБЫ

Он напомнил, что раньше в Костанай привозили бывшие в употреблении автобусы из Европы, но огромные пошлины и утильсбор сделали такие операции невыгодными:

- У нас были бы такие же немецкие, качественные и по приемлемой стоимости автобусы, десятилетние, каждый год перевозчики их покупали. И никаких субсидий бы не требовалось. Но сначала нужно создать проблему, а потом помочь ее решать, так делали бандиты в 90-х и предлагали делиться долей. Вся эта помощь - полная профанация. То есть нет чтобы выделить новые автобусы, создать городской автопарк, чтобы было все под контролем государства, влить много денег и получить эффект, как это делают в Нур-Султане и Алматы. Здесь же зачем-то начинают с частным сектором какие-то отношения, которые заведомо обречены на провал.

Ильяс Самуратов прислал в «НГ» открытое письмо всем городским перевозчикам, в котором поставил вопрос ребром: введение валидаторов - это необходимость или саботаж? На брифинге 18 ноября корреспондент «НГ» задал эти вопросы спикерам.

- Какой интервал движения автобусов был до введения безналичной системы оплаты проезда и после (не учитывая карантинные меры)?

- До введения электронного билетирования в нашем городе не было субсидирования общественного транспорта, оно произошло только после этого. Если бы субсидии перевозчикам не выплачивались, то интервал движения был бы гораздо больше, - ответил Нурдаулет Бейсенов.

- Увеличилось ли время стоянки автобусов на остановках при приеме оплаты до и после введения электронной системы оплаты проезда?

- В первое время еще были сложности, но сейчас люди привыкли, больше половины из них оплачивают за проезд банковскими картами. Вообще у нас есть 7 видов оплаты.

- Возможно ли было провести мониторинг количества пассажиров без введения электронной системы оплаты проезда?

- Можно, но это проблематично, - ответил Виктор Мущинский. - Ведь когда выплачиваются деньги из бюджета, нужно подтверждение - электронное или заверенное печатью, которое подается в акимат. На основании количества указанных пассажиров уже выплачиваются субсидии. Они выплачиваются не за среднее количество пассажиров, а за каждого перевезенного пассажира индивидуально.

По мнению директора ТОО «Жарык Жол-1», с введением электронной системы оплаты стало только лучше.

Получается, что если бы не прошлогодний карантин, то костанайские перевозчики могли пережить реформу с гораздо меньшими потерями. Но сейчас они ставят акимат перед выбором: нужно повышать тариф либо для увеличения субсидирования, либо для пассажиров. И от того, будет ли найден компромисс на заседании тарифной комиссии, зависят будущие обострения автобусной проблемы. Пока же за нее расплачиваются горожане долгим ожиданием на остановках, повлиять на которое, как признались в отделе ЖКХ, местная власть никак не может.