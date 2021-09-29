О том, что на заправках нет сжиженного газа и дизтоплива, уже несколько дней сообщают водители грузовиков. На вопросы о ситуации на рынке ГСМ ответили сегодня, 29 сентября, на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Цена сжиженного газа на заправках Костаная доходит до 98 тенге за литр /Фото Ксении РЕБИК

Дизтопливо подорожало до 234 тенге за литр /Фото Ксении РЕБИК

Розничной продажей сжиженного газа в Костанайской области занимаются три ТОО: «БСГ», «Промбаза-7» и «КС-А»/«Кепiл Сапа-А». Их представители сообщили, что дефицит топлива связан с переходом газовой отрасли РК на свободную торговлю, который начался в 2020 году.

Как пояснил коммерческий директор ТОО «БСГ» Махаббат ЖУТАЕВ, раньше государство выделяло социальный сжиженный газ (50% поставок) и еще 50% реализаторы закупали на торгах, а сейчас выделяет только 30%. Причем до конца 2021 года компании полностью перейдут к закупу сжиженного газа на торгах.

- В августе мы выступали на торгах и они просто превратились в «кнопочную» экономику - кто первый нажал на кнопку, кто сильнее - у того и покупали, - отметил Жутаев. - На рынке был бардак! Остальные регионы выкупали весь объем газа и нам ничего не оставалось. И уже благодаря помощи местной власти в сентябре ситуация восстановилась.

Он назвал еще три причины. Первая - продажа газа в Россию, так как в Костанайской области цена намного ниже: 98 тенге/литр и 32 рубля (180-190 тенге/литр) соответственно. Причем власти не могут остановить машины на границе, так как поставки идут в рамках бартера. Вторая - модернизация заводов, сейчас остановился Павлодарский НПЗ. Третья - сами заводы хотят больше работать на экспорт.

- Ограничения со стороны власти, конечно, есть, министерство делает квоты, но, к сожалению, складывается такая ситуация, - сказал Жутаев.

- Какие меры вы предпринимаете для решения этих проблем? - спросили журналисты.

- Во-первых, на последних торгах ситуация на рынке немного стабилизировалась, - ответил коммерческий директор ТОО «БСГ». - Я думаю, в октябре такого дефицита не должно быть. Сейчас запас газа у нас где-то около 300 тонн - этого хватает всего на 2-3 дня, пока выдаем газ по талонам. Если сейчас отгрузят, мы сможем еще использовать сжиженный газ, который мы купили через биржу на ноябрь, это будет где-то 8 октября. А 10-го к нам должны прийти поставки социального газа.

- Почему в Нур-Султане газ стоит 78 тенге/литр, в Атбасаре - 73, а в Костанае уже 98?

- Это все из-за «кнопочной» экономики, как я и говорил. То есть, биржа находится в Алматы, далеко от нас. Например, Караганда сразу купила 6 000 тонн по 55 тенге/литр. А потом цена уже поднимается и мы, как самые далекие регионы, вынуждены покупать по этой цене, - пояснил Жутаев. - Там все боты решают - нажимаем вроде вовремя, но вот так выходит. Мы жаловались, вроде сдвиги есть, но цены на торгах пока не сильно снижают.

- Какие прогнозы?

- Нас пугает перспектива роста цен до уровня российских - это слишком дорого, - ответил Жуматаев. - Во-вторых, разница в цене между сжиженным газом и бензином сокращается, это означает, что потребление газа будет все меньше. Просим установить средневзвешенную цену, жалобы пишем, с министерством разговариваем, газовая ассоциация работает. По прогнозам цена может вырасти до 105 тенге/литр. Но, думаю, до конца года все проблемы решатся.

- Как местная власть решает проблему с дефицитом дизтоплива и сжиженного газа и повышением цены на них?





- С нашей стороны мы максимально ускоряем процесс погрузки и отправки в Костанайскую область, - ответил руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен АСКАРОВ. - Встречаемся с руководством всех газовых организаций и обсуждаем проблемные вопросы, писали письмо в министерство энергетики, просим увеличить поставки в северные регионы.

Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аслан ЖАНЫСПАЕВ добавил - ситуация на рынке дизельного топлива и бензина похожая и не регулируется на местном уровне:

- В рамках своей компетенции мы проводим мониторинг по наличию запасов, по сложившейся цене, составляем отчеты. С начала года цена на дизтопливо действительно повысилась - если в начале года она была в пределах 190 тенге, сейчас на рынке операторы продают в розницу 1 литр за 234-235 тенге. Запасы топлива у нас имеются, свободно отпускаются за наличный расчет и в любое время. Только «Helios» и «Qazaq Oil» (бывший «КазМунайГаз») сейчас отпускают дизтопливо по талонам.

На брифинге отметили, что на местном уровне сложно прогнозировать цену на дизтопливо, но ясно одно - с повышением цены возрастет и стоимость услуг перевозчиков. Также понятно, что государство не будет возвращать старые цены и возвращать долю поставляемого социального газа.