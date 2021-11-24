В 116-м туре нужно собрать средства, чтобы помочь двум мальчикам

Переходящую проблему участника предыдущего тура решили, еще не начав этот. Это случилось благодаря читателю «Нашей Газеты».

Завершенная история

На слуховой аппарат 12-летнего Максута КАЛАКА из Александровки Костанайского района наши читатели собирали деньги в течение четырех туров проекта. Но до заветных 1 200 000 тенге было все еще далеко.

Максуту установили и настроили слуховой аппарат 11 ноября / Фото Ксении РЕБИК

И тут удача улыбнулась Максуту: в редакцию обратился читатель Дмитрий, который сообщил, что может подарить мальчику практически новый, очень хороший слуховой аппарат. Им совсем недолго пользовался сын Дмитрия, но после операции ребенок обходится без аппарата. Дело было за малым - проверить, насколько аппарат подходит для Максута.

11 ноября в Центре слуха Gesundheit Максуту установили подаренный Дмитрием слуховой аппарат и произвели точную настройку. Врач-сурдолог Оразалы Калдыбаев охарактеризовал подаренный аппарат как очень хороший. По его словам, такие служат долго. Единственная забота - менять аккумулятор.

После настройки Максут сразу стал слышать звуки. Мы уже не в первый раз видим подобные сцены, но для нас это всегда выглядит как чудо. Если дети иногда даже пугаются новых ощущений, то радость родителей трудно передать.

- У нас сегодня радостный день, спасибо газете и добрым людям! - поблагодарила мама Максута Динара КАЛАК. - Спасибо Дмитрию за аппарат, а то мы уже и не надеялись, что до нового года что-то получится. Максуту будет легче учиться. Мы так долго этого ждали. Для нас купить такой невозможно. Как собрать такие деньги? Спасибо большое.

Кроме того, мы передали Динаре 262 321 тенге, это все адресные сборы для Максута. Из этих средств сразу же была оплачена настройка аппарата.

Таким образом, проблема Максута решена и сбор средств для него закрыт уже после окончания 115-го тура.

В безмолвном мире

10-летний Адиль АБДУЛЛИН живет в селе Аккудук Карабалыкского района. Он впервые участвует в нашем благотворительном проекте. Воспитывают мальчика бабушка и дедушка. Не в силу вековых казахских традиций, как можно было бы подумать. Здесь другая история. Родители Адиля развелись, отец сейчас живет в России, мама - в столице Казахстана, у обоих - новые семьи и новые дети. Для Адиля в новой жизни родителей места не нашлось. Дедушка с бабушкой никогда не просили помощи, готовы бороться с любыми трудностями ради внука, но есть проблема, с которой им самим не справиться. У Адиля нейросенсорная тугоухость. Без слухового аппарата не обойтись.

Мечта бабушки Сары - купить слуховой аппарат для Адиля / Фото из архива Сары КУРАНБАЕВОЙ

- Дети его постоянно обижают, - делится бедой бабушка мальчика Сара КУРАНБАЕВА. - Он каждый день терпит издевки только потому, что не слышит. У меня от этого сердце разрывается. Мы отвезли его в Челябинск, там сказали, что нужно ставить слуховой аппарат. Сказали какой именно, но у нас нет на него денег. Люди посоветовали обратиться к вам. Вы - наша последняя надежда сделать жизнь Адиля легче. Помогите ему!

Челябинские сурдологи рекомендовали для мальчика Phonak Naida V50. Он стоит как минимум 70 000 рублей, на наши - 420 000 тенге. У нас в области таких аппаратов нет, мы проверяли. Придется приобретать и ставить его в Челябинске. Впрочем, по расстоянию для жителей Аккудука поездка в Челябинск не выглядит невыполнимой миссией. Дело только за средствами.

На дорогу и пребывание в Челябинске бабушка с дедушкой собрали. Необходимо изыскать средства на сам аппарат.

В связи с временными трудностями оформления пенсии для дедушки Адиля живет семья сейчас на пенсию бабушки Сары. Адилю, разумеется, положено пособие по инвалидности (включая пособие по уходу за ним), но эти деньги продолжает получать его мама, которая совсем забывает пересылать их сыну. Заниматься этим вопросом у Сары Куранбаевой пока нет возможности. Возможно, когда-нибудь эта ситуация разрешится, но сейчас мальчику требуется помощь добрых людей.

В ожидании диагноза

Султану АРТЮХОВУ 3 года, он житель Костаная. Мальчик знаком нашим читателям по 106-му туру «Нужных денег». У Султана тяжелый диагноз Spina bifida. Это врожденная патология - расщепление позвоночника с возникновением тяжелой грыжи спинного мозга. Отсюда - нарушение функции тазовых органов, нижний вялый парапарез и проблемы с ЖКТ. Недавно поставили еще и буллезный цистит. Первые 10 дней жизни малыш провел в реанимации, а в 4 месяца перенес сложную операцию на позвоночнике.

Без специальной смеси Султан не может набирать вес и развиваться / Фото из архива Яны АРТЮХОВОЙ

Из-за дисфункции желудочно-кишечного тракта обычная еда вызывает у ребенка сильные боли, колики, рвоту. Пища плохо усваивается. Ему была назначена специальная питательная смесь на аминокислотах «Неокейт джуниор». Именно на полугодовой запас этой смеси наши читатели и собирали деньги для Султана в марте текущего года. После 106-го тура мальчик питался этой смесью и набрал 1,5 кг.

- Султанчик не только набрал вес, - рассказала мама Султана Яна АРТЮХОВА. - Он стал себя лучше чувствовать, начал ходить с опорой. Мы подумали, что острота проблемы ушла, с питанием сделали перерыв на месяц, но все симптомы вернулись снова. Боли, колики, сухость кожи и вялость. Значит, пока нам нельзя бросать специальную смесь. Помощи от государства в приобретении смеси пока нет, нужно покупать самим. А она только растет в цене. Поэтому вынуждены вновь обратиться в проект «Нужные деньги».

Султан посещает кабинет коррекции 2 раза в неделю. Как сказала Яна, ему это очень нравится. Ходит на массаж, занятия ЛФК. Летом прошел урологическое обследование, а заодно ему был назначен развернутый генетический анализ. По некоторым признакам врачи заподозрили, что у Султана редкий синдром Карнелии де Ланге. Анализ отправлен в Москву, сейчас ожидают результат, который должен прийти до конца этого года или в начале следующего. Если подтвердится синдром Карнелии де Ланге, то смесь, возможно, будут выдавать бесплатно (хотя и это не точно). Но даже если так, это произойдет не раньше чем через три месяца.

В месяц нужно на питание 86 255 тенге, то есть на 3 месяца Султану необходимо 258 825 тенге.

Все доходы семьи, включая пособие Султана по инвалидности, составляют 196 000 тенге. Есть еще старший ребенок - школьник. И конечно, нужно учесть, что, помимо смеси «Неокейт джуниор», Султану требуется особое безглютеновое питание, покупка которого пробивает большую брешь в бюджете.





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Помощь, оказанная в рамках 115-го тура