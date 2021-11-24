Получить бесплатно землю под огород в селе можно, но только на бумаге. Почему?

Костанаец Виктор ГААН купил дом в селе Надеждинка Костанайского района. В прошлом году он присмотрел участок в сотне метров от дома и решил разбить на нем огород. Создать свое дело. Нашел в Земельном кодексе статью, которая разрешает каждому гражданину страны взять один гектар во временное безвозмездное землепользование. Но воспользоваться этой статьей на практике оказалось очень сложно.

В аренду или по аукциону?

- Виктор, расскажите по порядку, когда и как вам пришла идея взять участок?

- Год назад я обратился в акимат сельского округа и попросил дать информацию, как мне оформить на себя огород. Сделал снимок гугл-карты. Показываю им в телефоне, где расположен мой дом, где огород и на каком расстоянии от него местное озеро. Власти посмотрели, что земля свободная, и предложили провести по этому участку аукцион. Я возмутился, в законе прописано право получить от государства землю на 5 лет в безвозмездное пользование с правом последующего продления договора. Сотрудники акимата как-то помялись и спросили: «Что значит безвозмездное пользование? У нас такого нет. Вы первый, кто подошел к нам за землей под огород!» А вы посмотрите на картах, сколько заброшенных огородов вокруг сел. Никто их с советских времен не берет, потому что никто не знает, как это делать!

Виктор Гаан: «Дайте мне землю, и я ее использую по назначению!» / Фото Ксении РЕБИК

Потом у меня возникли некоторые проблемы, я перестал этим заниматься, мои чаяния по поводу земли заглохли. Но два месяца назад вернулся к теме огорода. Пришел в акимат, а они даже не приняли во внимание мое обращение и не разобрались, что в итоге мне нужно делать. Пришлось все писать заново, потому что мне вновь предложили участвовать в аукционе. С горем пополам я от них добился, что нужно подать заявление через сайт электронного лицензирования. Пришел в костанайский ЦОН, там тоже консультанты ничего не знают о том, как подавать заявку на выделение земли. В Интернете тоже нет никакой информации про огородничество в Казахстане.

- В итоге вам удалось взять этот участок?

- На сайте «Е-лицензирование» всего 2 пункта в форме заявки на получение земли под огород: это заявление и схема участка. Ты указываешь раздел «Огородничество», а внизу нужно прописать «Испрашиваемое право». Что это значит? В ЦОНе не знают. Отстоял очередь к юристу ЦОНа, она тоже не знает. Попросил сотрудников сельского акимата объяснить, что там нужно указывать, а в ответ: «Вы же подаете, вот и подавайте!» То есть акимат содействия не оказывает. Утром сам додумал, что в этой графе «Испрашиваемое право» нужно написать: «Право на временное землепользование».

В первый раз мне отказали, потому что я не указал испрашиваемое право. Когда я разобрался и написал заявку повторно, вновь отказали. Формулировка на этот раз такая: не указан размер земельного участка и невозможно определить его местоположение. Хотя когда я им показывал тот же скрин с гугл-карты, они мне поясняли, что земля свободна. На фотографии, кстати, написано, что площадь участка - 5 672 кв. м. В заявлении указан мой телефон. Могли позвонить и уточнить место участка, если они не могут посмотреть на карту.

Ищут причины для отказа

- Из ваших документов следует, что вам отказала земельная комиссия.

- Да. Несколько лет назад правозащитники внедрили в закон практику, что распределением земель заведует не аким по своему желанию, а земельная комиссия. Там есть правила, что она состоит из 9 человек, что на заседании присутствовать должны не менее двух третьих ее состава. Когда они отказывают, я имею право запросить аудио- и видеофиксацию заседания комиссии. Когда я написал об этом праве представителям акимата, они вышли на контакт. У меня создается впечатление, что они не созывали комиссию, а просто ищут повод для отказа. При этом есть аналогичный моему случай в Петропавловске, там предприниматель обратился в департамент по противодействию коррупции, они провели проверку. Выяснилось, что протокольное решение вынесли без кворума.

Я даже примерно знаю, как мне откажут на третье обращение.

- Что вы имеете в виду?

- Я предполагаю, что за 30 лет независимости у нас не определили водоохранные зоны и полосы. В 35 м от водоема ты не можешь ни пахать, ни сеять. Выпас скота тоже запрещен. При этом водоохранная зона может растянуться на 500 м. Мой участок в эту зону попадает. То есть в следующий раз мне напишут, что водоохранная полоса и зона не определены. По идее, я там могу сажать картошку, но без использования гербицидов и пестицидов. Я был в управлении водных ресурсов. Наше озеро - это старое русло реки Тобол. На него ни полоса, ни зона не установлены. Есть областной проект, он включает в себя территории вдоль реки, но Надеждинка в него не входит. Теперь мне нужно озадачить наш акимат сельского округа, чтобы они попросили внести озеро в областной проект. Раньше проект водоохранной зоны делала частная фирма, ее услуги стоили 200 000 тенге. Естественно, не все люди хотели дополнительно тратиться.

Другой вопрос - ширина водоохранной зоны определяется, исходя из уклона к берегу. Нужно истребовать у метеорологов средний урез воды. Этих данных не существует. Поэтому место, от которого будут отсчитывать 500 м, будут определять чиновники.

Заработать миллион

- Вы хотели разбить именно огород возде дома, а не сад или дачный участок?

- Именно огород. В чем разница? В городской черте у нас есть только садоводство, огородничества нет совсем. В сельской местности - наоборот. То есть нельзя в Надеждинке поставить себе дачу. В саду можно поставить домик, посадить деревья и кустарники. В огороде можно только сажать картошку, помидоры, свеклу, капусту.

Схема расположения участка, который хочет взять под огород Виктор Гаан / Рисунок Эдуарда ВОЛКОВА

- А что выращивать будете?

- Я работаю в такси в Костанае. Летом хотел организовать себе дополнительный заработок. На огороде я мог бы посадить картошку. У меня есть мотоблок, есть газонокосилка. Я и раньше людям вспахивал огороды. Дайте мне землю, и я ее использую по назначению!

- Почему наши сограждане так неохотно пользуются правом безвозмездного землепользования?

- Потому что не знают это право. Приезжает молодой парень в деревню и хочет взять землю. Попробуйте прочитать ст. 50 Земельного кодекса. Он написан так, что человек психологически недочитывает его до конца. Я показывал этот закон многим людям, они недочитали его. Про огородничество написано только в пункте 2-1. Проблема в том, что на государственном уровне эта возможность визуально сокрыта. В законе прописаны поправки и коэффициенты. То есть на ведение личного подсобного хозяйства можно брать у государства 25 соток. По закону выделяются участки площадью не более 5% от общего объема земель сельского округа. А возьмем гектар под огород в довесок к ЛПХ? Представьте, если 500 человек попросят по гектару, а это явно больше 5% от общей площади земель округа. Закон написан так, что его игнорируют и граждане, и государство.

- Так, может быть, нашим сельчанам и не нужны земли под огородничество?

- С гектара земли можно собрать от 5 до 15 тонн картошки. Допустим, по 100 тенге мы их на Складской продадим. Это прибыль около миллиона тенге. А чем у нас в деревнях сейчас люди заняты? Они приходят в колхозные хозяйства и работают за минимальную зарплату. А еще зайдите в любое сельпо, там у каждого продавца есть тетрадь с долгами. Если он сможет заработать на огороде, он не будет брать в долг.

Лично я сейчас попробую узнать, как обозначить площадь участка, и вновь подам заявку на получение земли в безвозмездное пользование. Я спрашивал, ограничений по количеству таких обращений нет. Я буду миллион раз подавать заявление, пока его не примут. У нас же по закону так: кто первый подал заявку, тот и прав. Если мне отказали, то следующему претенденту тоже должны отказать. А если ему дадут землю, то можно идти в суд.

Мне говорили некоторые знакомые: «Да бери землю и паши спокойно! Кто тебе что скажет?» А в законе есть пункт, что у тебя этот участок могут в любой момент изъять и всегда потом отказывать, потому что тебя на самозахвате поймают. Мне парируют: «Возьми и перепаши. Кто тебя тронет? 30 лет не трогали, думаешь, сейчас тронут?» Да, будут трогать! Есть наглядный пример с кафе «Шеш-Беш» в Костанае. У них тоже возникли проблемы, потому что их здание попало в водоохранную зону.

В законе вроде все прописано. Есть общие формулировки. Законодатели предусмотрели, чтобы люди могли брать земли и возделывать их. Жаль, что на местах чиновники для исполнения этого закона ничего не делают! Я сейчас нахожусь только в середине пути к своему участку. Думаю, если бы другие люди брали землю под огороды, то в акиматах и в ЦОНах все знали, как эта процедура работает.