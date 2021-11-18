«Бюджет участия. А вы готовы рулить?». № 46 (1025) от 18.11.2021 г.

Автор статьи, гражданский журналист Александр Олейник объединил информацию о двух разных проектах. Поэтому считаем разумным внести ясность относительно проектов «Городская инициатива» и «Бюджет народного участия».

Проект «Городская инициатива» был запущен в городе Рудном в 2021 году по инициативе Евразийской группы (ERG), в состав которой входит АО «ССГПО». Проект призван вовлечь граждан в развитие и активное проектирование городской среды. На его финансирование в рамках меморандума, заключенного между акиматом Костанайской области и компанией ERG, предусмотрено 100 млн тенге. Параллельно с Рудным «Городская инициатива» реализуется еще в двух моногородах: Аксу и Хромтау. Причем в последнем она действует уже второй год подряд.

В проекте совершеннолетние жители Рудного в инициативном порядке выдвинули свои предложения по развитию общественной инфраструктуры. Всего на интернет-портал budget-uchastiya.kz, созданный в рамках проекта, поступило 115 проектных предложений, из них, в соответствии с положением, 90 предложений перешли на следующий этап.

Перед авторами (капитанами) проектных предложений стояла задача не просто подать идею, но и довести ее до полноценного реализованного проекта, стоимостью не более 6 млн тенге каждый. Пройдя месячное обучение в рамках проектных сессий, капитаны разработали технические проекты планируемых объектов (авторам помогал специалист по сметам), выбрали оборудование и оформили визуализацию. В результате после одобрения экспертного совета на голосование вышли 27 проектов рудничан.

В экспертный совет «Городской инициативы» вошли депутаты, горожане - лидеры общественного мнения, представители ERG и акимата города Рудного (отдел строительства, ЖКХ, архитектуры и земельный отдел), их основной задачей стала проверка проектов на соответствие с положением и допуск их к голосованию.

В основном жители Рудного стремятся благоустроить свои дворы, большая часть идей касается установки детских и спортивных площадок, освещения и асфальтирования дворовых территорий, а также организации зон отдыха. Согласно положению, к голосованию также допущены проекты по ремонту и благоустройству объектов исторического и культурного наследия.

Координацию проекта осуществляет Проектный центр, организованный в рамках «Городской инициативы». Сотрудники занимаются обучением и сопровождением авторов идей на всем пути создания и реализации проекта, вплоть до открытия готовых объектов. В тесном сотрудничестве с заказчиком в лице ERG и городским акиматом, выступающим в роли партнера, Проектный центр в течение года успешно реализует проект «Городская инициатива», обеспечивая профессиональное сопровождение каждого проекта и каждого автора идеи, сотрудничая с коммунальными службами города и ведя широкую информационную кампанию по освещению и продвижению проекта в местных СМИ и социальных сетях.

В настоящее время проект находится на этапе голосования. Проекты размещены на портале budget-uchastiya.kz, каждый желающий рудничанин может отдать свой голос за наиболее понравившийся проект. Чтобы избежать такого явления, как накрутка голосов, и обеспечить равные условия для всех авторов проектов, при голосовании действует принцип один номер телефона - один ИИН - один голос.

По количеству голосов будет определено порядка 16 проектов-победителей, их строительство будет профинансировано Евразийской группой. Строительство объектов запланировано на 2022 год.

Что же касается «Бюджета народного участия», то этот проект действует в Казахстане в рамках концепции «Слышащего государства» и реализуется акиматами на местах. Его основной целью является участие граждан в распределении средств местного бюджета. У него схожие задачи, но меньше направлений, другой состав экспертного совета, а также иной источник финансирования.

В начале статьи автор говорит об Ольге, которая является участницей проекта «Городская инициатива», затем описывает цели и задачи проекта «Бюджет народного участия», после чего приводит несколько фактов из проекта «Городская инициатива» и вновь отсылает читателей к проекту «Бюджет народного участия» - так на протяжении всей статьи!

Проект «Городская инициатива» проходит в этом году в пилотном формате, он призван вовлечь неравнодушных рудничан в улучшение городской среды. И на сегодня есть, по крайней мере, два десятка активных жителей (участников проекта), которые не только говорят об изменениях, но и предпринимают конкретные действия для того, чтобы Рудный стал лучше!

Юрий КАЛЮЖНЫЙ, руководитель Проектного центра «Городская инициатива»