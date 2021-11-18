Как хорошая инициатива по развитию гражданского общества становится обычным распилом

Допустимо ли привлекать к распределению бюджета простой народ? Что могут предложить граждане, не имеющие специального экономического или строительного образования, но при этом горячо болеющие душой за любимый город? А если им дать такую возможность, смогут ли они изменить сложившуюся годами систему управления городским бюджетом? Когда-то в КВН прозвучала шутка, ставшая крылатой: «Партия, дай порулить!» Меняется ли что-то, если возможность порулить появляется у простых горожан?

Фасад здания, в котором размещается отделение почты и ответ «Казпочты» на вопрос о состоянии отделения по ул. Пионерской

Недавно ко мне в WatsApp постучались:

- Добрый день, меня зовут Ольга, я из Рудного. В «Нашей Газете» в апреле этого года вы писали об ужасном состоянии почтового отделения на улице Пионерской. По этому вопросу я сделала проект о том, что необходим ремонт фасада дома по этому адресу, и подала проект на конкурс «Городская инициатива».

С такой просьбой обратилась ко мне женщина, которую вдохновила наша публикация.

- На сайте budget-uchastiya.kz с 1 ноября началось электронное голосование по проектам конкурса. Голосование будет проходить до 30 ноября, - продолжила Ольга. - Прошу вас поддержать мой проект, проголосовать самому и пригласить к голосованию сторонников проекта «Ремонт фасада дома № 19 по улице Пионерской».

Вроде бы хорошая новость и приятная инициатива, но я не разделил энтузиазм Ольги и постараюсь объяснить почему.

Гражданская инициатива

Справка: бюджет участия (партисипативный бюджет) - бюджет, разработанный и внедренный с вовлечением общественности. Этот подход предполагает диалог горожан и муниципальных властей для более эффективного управления территориями.

Проект Ольги: ремонт фасада, каким она его видит / Страница презентации проекта

В феврале 2020 года появилась информация о том, что депутаты городского маслихата рассмотрели вопрос об утверждении персонального состава экспертного совета по бюджету народного участия города Рудного. Проект внедряется впервые в рамках концепции «Слышащего государства». В условиях бюджета народного участия выносятся на голосование и реализуются акиматом следующие мероприятия: озеленение территории, обустройство, строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков, создание, ремонт и освещение мест общего пользования, ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стен, установка и ремонт беседок, скамеек, урн, конструкций для игр детей в местах общего пользования, установка, ремонт, освещение спортивных площадок, детских игровых площадок в местах общего пользования.

«В экспертный совет по бюджету народного участия вошли: заместители акима Рудного Денис Петрухно, Елена Скаредина, Ануар Ескатов, также и. о. руководителя городского отдела экономики и бюджетного планирования Асель Баимбетова, секретарь городского маслихата Самат Байгужин, руководитель отдела ЖКХ Данияр Сабитов, председатель общества инвалидов Санаш Ещанов, проректор РИИ Лариса Божко, руководитель аппарата акима Меирбек Исмагулов, член совета ветеранов Лилия Пентюхова, директор ТОО «Спутник-2012» Галина Чабина», - сообщал сайт Евразийской группы (ERG).

В 2021 году этот проект получил название «Городская инициатива». Объявили, что горожане смогут выдвигать и выбирать проекты, которые будут профинансированы в рамках ежегодно заключаемого меморандума между ERG и акиматом области. Писали, что инициатива объединит жителей, акимат и градообразующее предприятие АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» (ССГПО, входит в состав ERG), чтобы в совместной работе решить, как создавать и развивать объекты общественной инфраструктуры. И на это дело ССГПО выделит 100 млн тенге.

Что здесь не так?

Начнем с самого настораживающего: бюджет участия, как и городской бюджет, распределяют одни и те же люди, знакомые имена. Их имиджевые проекты уже прославили город Рудный далеко за пределами не только области, но и страны. Например, сюжет про колесо обозрения показывали даже по РЕН ТВ.

Отделение «Казпочты» по ул. Пионерской в лучшие времена. 1959 г. / Фото облгосархива

Я попытаюсь объяснить, что мне не нравится в этой затее, на примере отделения «Казпочты». Это акционерное общество принадлежит фонду национального благосостояния «Самрук-Казына». «Все это принадлежит народу», - сказал Нурсултан Назарбаев о фонде 15 ноября 2019 года. «Самрук-Казына» продолжительное время делает заявления о возможной продаже или приватизации предприятия АО «Казпочта». На данный момент за «Казпочту» фактически отвечает Правительство Республики Казахстан, которое контролирует фонд «Самрук-Казына», который владеет АО «Казпочта» (кроме прочих). Надеюсь вы еще не запутались.

Третий участник этой истории (после акимата и «Казпочты») - АО «ССГПО». В видеообращении председатель совета директоров ERG Александр Машкевич заверяет, что очень сильно переживает за то, чтобы нам было комфортно ходить по улицам города. Сам олигарх предпочитает ходить по улицам Тель-Авива и вряд ли видит там ободранные фасады зданий.

Вход в отделение «Казпочты» на ул. Пионерской, 19 / Фото автора

Итак, у нас проблема: здание отделения «Казпочты» находится в аварийном, на наш взгляд, состоянии и изнутри, и снаружи. Но это только на наш взгляд.

Например, заместитель директора Костанайского областного филиала АО «Казпочта» Кайрат САГАДИЕВ ответил Ольге так: «Действительно, имеется потребность в ремонтных работах, в том числе по ремонту фасадной части здания. При этом в бюджете АО «Казпочта» на 2021 год данные работы не были предусмотрены, в настоящее время сформирована заявка для включения ремонтных работ в бюджет 2022 года».

От себя добавлю: заявка не означает выделение средств или проведение ремонта. Там до окончательного результата еще ой как далеко.

Акимат Рудного также провел визуальный осмотр дома № 19 по улице Пионерской уже по просьбе Ольги и составил акт: «Выявлены дефекты штукатурного слоя фасада и цоколя. Других повреждений не обнаружено. В связи с этим жителям данного дома необходимо произвести капитальный ремонт фасада путем сбора целевых взносов либо принять участие в программе «Нурлы Жер - 2020-2025» путем регистрации дома как объекта кондоминиума и открытием сберегательного счета для накопления средств на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, а именно фасада».

Аварийной ситуации акимат не увидел, как и не увидел никакой другой проблемы с домом, в котором находится объект социальной значимости, куда ежедневно обращаются десятки человек по разным финансовым и прочим вопросам. Ну висит у них дверь на одной петле, ну падает штукатурка на голову, ну проваливаются полы под ногами почтальонов - никаких проблем в этом акимат не видит. И решение предлагает не просто значимое, знатное, занятное даже: пусть жители дома скинутся и отремонтируют дом!

Заключение акимата о визуальном осмотре отделения «Казпочты»

В чем акимат прав, и я в этом с ним соглашусь: в том, что жители дома сами должны следить за своим имуществом. Эту же мысль я пытался объяснить Ольге. На примере моего дома. Я живу в частном доме и все затраты на ремонт дома как изнутри, так и снаружи несу самолично. Без привлечения каких-либо фондов или проектов. Точно так же жители, проживающие в этом доме, не должны ждать, чтобы кто-то пришел, побелил или поштукатурил их дом снаружи.

Но, таким образом, акимат в задачу из трех неизвестных добавил четвертое - кондоминиум, то есть совместное владение, обладание единым объектом, чаще всего домом, но также и другим недвижимым имуществом.

Для справки: с начала 2020 года в силу вступил закон, который вносит существенные изменения в сферу ЖКХ. Согласно его нормам, вместо КСК создаются объединения собственников имущества (ОСИ) или простые товарищества. «Главное отличие - в том, что жильцы будут управлять только своим домом. Это позволит им накапливать средства на капитальный ремонт, осуществлять мониторинг поступления средств и их целевое расходование по принципу «Один дом - одно объединение - один счет». В случае с КСК все средства, собранные со всех домов, уходили на общий счет, что не позволяло проследить их целевое использование», - сообщал в интервью директор департамента регионального развития и методологии АО «Казцентр ЖКХ» Маргулан АБДЫКАРИМОВ.

О проблемах проектов

Согласно требованиям к проекту, его стоимость не должна превышать 6 млн тенге. Кроме того, упоминалось, что ССГПО выделяет на это дело 100 млн тенге. Видимо, люди видят цифры и думают, что эти проекты - что-то вроде лотереи, при помощи которой можно выиграть для себя пару миллионов. И при этом сделать хорошо всем.

Так вот, в самом начале статьи приведены четкие требования к проектам, которые могут быть предоставлены: озеленение территории, обустройство, строительство и ремонт тротуаров, ремонт и освещение мест общего пользования, ремонт бордюров, ремонт беседок, установка, ремонт, освещение спортивных площадок, детских игровых площадок в местах общего пользования.

Как видим, ремонт облупившегося здания никак не вписывается в требования к проекту.

Далее - экспертный совет. Он должен решить, будет ли реализован тот или иной проект, предложенный, как предполагается, обычным горожанином. Все бы ничего, но знакомые фамилии - почти весь акимат, замы, главы администрации - уже неоднократно показали себя в своем понимании красоты, необходимости и подходов к направлению и расходованию народных средств. Что же касается реализации в рамках «слышащего государства», рудничане давно убедились, что местный акимат их не слышит: на примерах приюта для животных, городского пляжа и прочих проектов. И при этом акимат продвигает совершенно безумные, скандальные проекты, вызывающие массу споров. Доверия к этим экспертам очень мало.

Проект носит название «Гражданская инициатива» или ранее «Бюджет народного участия», но гражданам в проекте отведена весьма скромная роль. Подать и ждать, когда эксперты решат, необходимо это городу или нет. Сама процедура формирования экспертного совета (централизованно, решением акима города) уже вызывает вопросы.

Одной из проблем может стать ограничение по голосованию: один человек может поддержать только один раз и только один проект. Это условие накладывает чрезмерное бремя выбора на горожан и может привести к потере интереса к проекту.

Ряд работ, которые обозначены для участия в проекте, либо и так входят в разряд обязательных для акимата или КСК, либо реализуются в рамках городских программ (внутридворовое асфальтирование и освещение; установка, замена и ремонт контейнерных площадок для сбора ТБО; ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стен и др.), либо носят текущий характер.

Важно, чтобы это не стало лишь имитацией вовлечения горожан и профанацией их участия в управлении городом. А все происходящее наводит в первую очередь именно на эту мысль.

Вернемся к нашим «Казпочтам»

Что не так с проектом, который предлагает Ольга? Он никак не затрагивает отделение «Казпочты» - о чем, собственно, было написано в апреле этого года. Внутри оно останется в прежнем виде. Как сообщает само АО, деньги на ремонт не предусмотрены. Лишь рассматривается возможность.

Аварийное помещение отделения «Казпочты» по ул. Пионерской в Рудном / Фото автора

Я считаю, что предприятие, которое получает миллиардные прибыли, должно само нести ответственность за содержание своих основных фондов. И ни городской акимат, ни частное акционерное общество, коим является ССГПО, к ремонту помещения «Казпочты» никакого отношения не имеет. Тут самое время спрашивать с самого правительства, ведь оно заявило, что является хозяином. Да кто ж с него спросит? Хотя получается, что акимат очень даже при чем. Ведь акимат и есть правительственный орган. Не то чтобы акимат должен провести ремонт в помещении «Казпочты», но потребовать от собственника привести помещение в вид, соответствующий требованиям законодательства, очень даже может. В этом и была цель публикации, чтобы стыдно стало бизнесменам за то помещение, в котором они предлагают свои услуги. Но стыдно почему-то стало не АО «Казпочта», не рудненскому акимату, а простым горожанам.

Итоги

Проекты бюджета участия ранее были опробованы в городах Алматы, Хромтау, Аксу. Наиболее ранний - в Алматы. В южной столице проект впервые был запущен в 2018 году и выявил определенные трудности с реализацией. Несмотря на обозначенные препятствия, дальнейшие проекты в других городах предпочитают не менять ничего, а идти по проторенной дорожке. Сообщество Urban Forum Kazakhstan и Аналитическая группа «Кипр» ранее уже обозначили схожие проблемы с реализацией проекта по Алматы. На основе их исследований можно было бы учесть и внести изменения в реализацию проекта в Рудном.

1. Отсутствие широкомасштабной информационной кампании.

2. Состав экспертов, принимающих решения по проектам и их назначению, вызывают вопросы и требуют обсуждения.

3. Отсутствие предварительной общеобразовательной программы для горожан, которая оказала бы помощь в оценке и расчете проектных расходов. Необходимо облегчить процесс подачи заявок.

4. Ограниченное голосование - один голос за один проект.

5. Категории проектных предложений пересекаются с тем, что акимат, частные собственники или владельцы бизнеса должны делать без каких-либо фондов и проектов. Потому что должны.

6. Бюджет участия - это не только и столько онлайн-голосование за те или иные городские проекты, даже если они предложены самими жителями. Иначе весь проект рискует ограничиться только популистской кампанией либо приведет к очередному распилу.

7. Сами участники проекта не совсем понимают, что от них ожидается.

Хотели как лучше. Получается как обычно

Хорошая инициатива (привлечь жителей города к отбору и предложению проектов, которые будут профинансированы из городского бюджета) по привычке покатилась по старым бюрократическим рельсам. Те же эксперты, которые уже десятками лет заняты распределением бюджетных средств, доказывая свою неэффективность, недальновидность и дистанцирование от реальных проблем города, назначены акимом ответственными за отбор заявок. То, что должно делаться планомерно и своевременно (как, например, ремонт улиц или фасадов домов), преподносится как какой-то подарок с небес, как особая забота небожителей о простых смертных.

Люди, получившие возможность реального участия в планировании бюджета, ведут себя, как те, кто выиграл в лотерею: тратят средства на бесполезные вещи. Или планируют потратить. И наконец, те, кто кормится за счет природных ресурсов страны и оплачивает за это лишь налоги, забирая себе львиную часть прибыли, делают вид, что одаривают жителей города несметными богатствами, хотя остается подозрение, что это лишь очередная попытка укрывательства этих самых налогов.

Что изменяется в городе? Да по большому счету ничего. Что делалось и без «гражданской инициативы», то делается и теперь, но в новой обертке. Что не делалось, так и не делается. Стали ли люди активнее? Вовлечены ли они в решение вопросов? Нет. Как и раньше, символами акимата остаются охранник и турникет на входе. Активной информационной или общественной деятельности, связанной с этими проектами, не замечено.

Начать с того, чтобы разбавить «экспертный совет» хотя бы половиной «не акиматовских», а простых активных граждан города. Вынести обсуждение из закрытых кабинетов на открытые площадки, привлечь общественные объединения, НПО, общественные фонды. Сделать участие действительно народным. Вот тогда вместе изменим жизнь к лучшему!

