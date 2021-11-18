Как учитель истории нашел в Федоровском районе место захоронения казахских султанов 19-го века

Аян ЕЛИБАЕВ уже 25 лет преподает историю в Успеновской школе Федоровского района. Свободное от работы время посвящает краеведению. Пару лет назад он нашел в степи могилу семьи султанов Жантуриных и теперь борется за сохранение памяти казахских правителей. О том, почему он считает это важным, Аян Хабибулович рассказал в интервью «НГ».

Искали старое кладбище

- Семья Жантуриных - это люди, известные до революции, но потом их имя было забыто, - отмечает Елибаев. - Если оно и упоминалось, то в негативном ключе. Я долго занимаюсь краеведением. Когда в 2021 году выиграли республиканский грант по программе «Асыл мура», решили установить памятник на месте захоронения султанов Жантуриных. С 2016 года администрация района выделяет нам средства по программе «Искатель» для поиска археологических и исторических памятников. Это была долгая работа, нам потребовалось два года. Выявляли захоронения и курганы в Федоровском районе. В конце 2018 года нам очень повезло. По преданию, которое сохранилось до наших дней, говорилось, что Жантурины захоронены на территории урочища Кенарал. Мы обнаружили работу Александра Добросмыслова, он указывает, что султан Ахмет Жантурин и его отец Жанторе захоронены на берегу озера Жол-Журген. Топономика края не менялась, и не стоило большого труда выяснить, что это озеро в настоящее время - территория Пешковского сельского округа, недалеко от деревни Калиновка. Круг поиска сузился, и нам оставалось найти только старое мусульманское кладбище.

Устанавливать памятник на месте могилы Ахмета Жантурина помогали ученики Успеновской СШ / Фото из архива Аяна ЕЛИБАЕВА

В итоге мы выяснили следующее, что в 30-х годах прошлого века на территорию Федоровского района переехали десять семей кочевников. Они бежали от голода. Если есть люди, то они рано или поздно умирают. Их хоронили на старом кладбище. Оно сохранилось, правда, в очень плохом состоянии. Мы считаем, что это место и стало могилой султанов Жантуриных. Когда мы расспрашивали старожилов, нам сказали, что в этом месте находили остатки надгробных камней с арабской вязью. Со временем эти камни были утрачены. Сами могилы какие-то провалились, какие-то остались целыми. Аким района дал распоряжение привести кладбище в надлежащий вид.

- А ваши ученики как-то помогали в поисках захоронения?

- У нас в Успеновской школе есть волонтеры. Мы вместе ездили на это кладбище, приводили его в порядок. Участвовали, наверное, все в меру своих сил. За 2016 год нам район постоянно выделял немалые средства. К нам присоединялись ребята из Федоровской школы. Мы узнавали, какие ребята желают нам помогать факультативно. Это обычно летнее время, каникулы. Выезжаем на несколько дней. Нет уже такого округа в нашем районе, где ни побывали бы наши дети. Нам во время работ много помогал районный акимат и менеджер проекта сельского ресурсного центра НПО по западному региону Костанайской области Кенжегуль Алтынбаева.

- Дети активно соглашаются работать волонтерами или их приходится уговаривать?

- Вы знаете, это ведь не первое наше подобное мероприятие с детьми. Мы уже 10 лет все время что-то делаем. Ездили на раскопки под Лисаковск, там есть курган в окрестностях. Ездили в Богородовку, Новоильиновку, там тоже дети активно участвовали в раскопках. Ученики у нас занимаются краеведческой работой. Они даже добирались до Астраханской области. Дети даже готовили научные проекты, участвовали в областных конкурсах и занимали призовые места. Есть ребята, которые потом свои работы на уровень республики отправляли и занимали призовые места. Краеведение у нас в школе сильно развито. Это сейчас, с 2020 года, из-за пандемии мы немного приостановили работы. Те ребята, что с нами ездили, уже выпустились. Поэтому, когда коронавирус победим, будем новых волонтеров набирать.

- Дети как относятся к султанам Жантуриным?

- То, что мы рассказываем в этой статье, пока ведь не найдешь в учебниках истории. Многим интересно знать то, что происходило именно в районе, где они живут.

Не сатрап, а дипломат

- В Интернете очень мало информации о Жантуриных. Что вам о них известно?

- Жантурины были чингизидами, и считаются потомками основателя казахского ханства Жанибека. В основном их предки были в среднем жузе. Султан Батыр и его сын Каип, предки Жантуриных, были ханами Хивы. В 1796 году их вытеснили из страны, часть потомков хана Каипа откочевала в нашу область. В 1822 году проходит реформа Сперанского, потом - реформа Эссена. Они меняют управление ханской власти - были созданы три округа. В восточный округ вошли территории современных Костанайской и Актюбинской областей. В 1830 году султаном-правителем этого региона стал Жанторе Жангиров. Шла борьба между двумя династиями. И в 1841 году султаном становится его сын Ахмет Жантурин. Он руководил округом почти 10 лет.

Аян Елибаев занимался поиском могилы султанов Жантуриных почти 2 года / Фото Ксении РЕБИК

Время Ахмета Жантурина было нестабильным. Раньше считалось, что это сатрап, который участвовал в подавлении восстания Кенесары Касымова. Я не считаю это истиной в последней инстанции. Ахмет Жантурин примерно до 1843 года был посредником между Кенесары и генерал-губернатором Перовским. Он старался решить конфликт без кровопролития. Сохранились письма Касымова к Перовскому, в котором он пишет: «Передаю это письмо через своего брата султана Ахмета». Это не секрет, но на это некоторые историки закрывают глаза.

По всей вероятности, Ахмет Жантурин не хотел кровопролития, но избежать его не смог. Жантурин собрал отряд, выступил против Кенесары. В 1844 году выступили два отряда: полковника Дуниковского и султана. На границе современной Костанайской области, на реки Олкеек, Кенесары нанес упреждающий удар, решив разбить противников по частям. Он напал на отряд Жантурина и полностью истребил его. Султан Ахмет чудом спасся, был вынужден бежать. Кенесары переправился через Тобол, дошел до зимовок Жантурина и разгромил их. Ахмет ушел в казачьи станицы.

То есть как военный Жантурин мало себя проявил, но он боролся с барымтачеством (кража скота - «НГ»), предлагал строить постоянные жилища, вел переговоры по обучению казахских детей, среди которых - Ыбрай Алтынсарин, и был посредником в мирных переговорах. Умер он в 1851 году. Потом правил его брат, полковник Мухаммедкали Жантурин, он ездил в Петербург в составе казахской депутации в 1860 году. Сын Ахмета - Сеитхан - окончил кадетский корпус. А в 20-м веке, после раскулачивания, потомки Жантурина, оставшиеся в Костанайской области, теряются, сведений мало. В Уфе, к примеру, есть медресе «Галия» построенное на деньги помещика Салегерея Жантурина. По тем временам он давал на него колоссальные деньги - 18 000 рублей. Об этом пишут и башкирские историки.

- Но это ведь не предел, и вы наверняка планируете продолжать изучать историю Жантуриных?

- Да. Есть же еще много архивов в Оренбурге, Казани, Уфе, очень много данных в Омске. Там огромное количество документов, которые хотелось бы изучить. В 1916 году было карабалыкское восстание. И меня, как историка, поражает, что все эти события происходили на территории современного Федоровского района.

Их историю можно изучать и по народному фольклору. К примеру, когда Ахмета Жантурина утвердили султаном, устроили пир горой. К нему с домброй подошел акын. Бедный человек, но с острым языком. Он спел султану песню и сказал: если тот будет править, как султан Шотай, то мы можем выбрать ханом и простолюдина. В фольклоре об этом всего несколько строк, но из них мы понимаем какие-то особенности того времени.

- А что теперь на месте захоронения Жантуриных?

- Там теперь установлен знак. Это плита, на которой - информация о захороненных здесь султане Жанторе Жангирове и полковнике Ахмете Жантурине. 30 октября 2021 года к нам в район приезжал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Наш глава района рассказал ему про нашу находку. Они приехали на место, Мухамбетов привез с собой имама. Тот прочитал Коран и почтил память этих людей. В следующем году планируют это место оградить и сделать там памятник истории.

А мне до пенсии осталось всего 5 лет. Можно будет сесть за стол, взять архивы и работать не покладая рук.