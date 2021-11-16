О свалке в центре Костаная «НГ» сообщила жительница дома № 62 по ул. Павлова Надежда ОПЛАЧКИНА.

Ул. Павлова, 62. Свалка под балконами образовалась два месяца назад

- Куча мусора состоит из строительных материалов, появилась пару месяцев назад и лежит за нашим домом, прямо под балконами соседей, - пояснила она. - Я так предполагаю, что кто-то делал ремонт и вместо того чтобы вывезти мусор или хотя бы положить его рядом с контейнерами, выбросил за дом. На соседей грешить не могу, не знаю, кто делал ремонт. Из нашего дома вроде никто, возможно, с соседнего. Но факт остается фактом: мусор лежит, никому до него нет дела.

По словам Надежды Оплачкиной, она не раз обращалась в ПКСК и в ТОО «Тазалык-2012», но, несмотря на обещания, толку никакого нет.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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