Готовим птицу, помня о принципах ПП

ПП - правильное питание. Наш поставщик такого рода рецептов напоминает, что для него главное в них - ничего жареного, жирного и никакого майонеза. В его меню часто появляется курятина, в чести филейная часть птицы, то есть белое мясо. Его легко пересушить, особенно если готовить целым куском. Другое дело - фарш. Рубленое мясо прямо просит всяких дополнений, которые и вкуса придадут, и сочность сохранить помогут.

Курятина с сыром бывает и в таком виде

На этот раз курятина выступала в дуэте с сыром.

- Куриное филе я измельчил блендером вместе с тремя зубчиками чеснока. Посолил немного, поперчил, добавил яйцо. Натер кусок сыра и смешал его с курятиной. Застелил противень пекарской бумагой. Из фарша налепил... Ну, вообще-то, надо было сделать шарики размером с грецкий орех. Но у меня они вышли намного крупнее. Получились, как небольшие котлеты. Так я их и запек, запекал 15 минут примерно при 170 градусах, - рассказал GG и угостил своим произведением.

Котлеты оказались вкусными, мягкими, мясо пропиталось сыром, который расплавился. Даже остывшие, они оказались весьма приятными на вкус. На мой взгляд, в них уместно было бы еще добавить рубленой зелени, петрушки например. А если кому-то не по душе чеснок, то специй - карри, например, или паприки.

Ингредиенты

250 г куриного филе, 1 яйцо, 3 небольших зубчика чеснока, щепотка перца, соли, 100 г сыра.

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