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Куда пойти с 18 по 24 ноября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

20 ноября,

12.00

 

«Берегись автомобиля!», М. Непряхин, интерактивная сказка

21 ноября,

12.00

«Путешествие с Красной Ш                                          апочкой», Ю. Семенова, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

19 ноября,

10.00, 14.30

«Мақта қыз», А. Мауданов, ертегі

21 ноября,

17.00

«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

18 ноября,

19.00

«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама

19 ноября,

18.30

«Наша Камшат», С. Офицерова, документально-драматическая композиция. Премьера

20 ноября,

12.00

«Суперзаяц», И. Чернышев, сказка

20 ноября,

17.00

«Наша Камшат», С. Офицерова, документально-драматическая композиция. Премьера

21  ноября,

12.00

«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка

21 ноября,

18.30

«Наша Камшат», С. Офицерова, документально-драматическая композиция. Премьера

25 ноября,

19.00

«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

До конца месяца

Выставка работ участников  республиканского конкурса «Жас толкын - 2021»

До конца месяца

«Просторы родного края» - выставка по итогам проекта «Пленэр-2021»

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Кубок РК. Полуфинал. «Тобол» - «Шахтер»

Костанай, манеж «Тобыл Арена»

21 ноября, 16.00

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Снежные Барсы»

Рудный, Ледовй дворец спорта

23-24 ноября, 16.00