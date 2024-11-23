Куда пойти с 18 по 24 ноября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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20 ноября,
12.00
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«Берегись автомобиля!», М. Непряхин, интерактивная сказка
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21 ноября,
12.00
|
«Путешествие с Красной Ш апочкой», Ю. Семенова, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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19 ноября,
10.00, 14.30
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«Мақта қыз», А. Мауданов, ертегі
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21 ноября,
17.00
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«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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18 ноября,
19.00
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«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама
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19 ноября,
18.30
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«Наша Камшат», С. Офицерова, документально-драматическая композиция. Премьера
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20 ноября,
12.00
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«Суперзаяц», И. Чернышев, сказка
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20 ноября,
17.00
|
«Наша Камшат», С. Офицерова, документально-драматическая композиция. Премьера
|
21 ноября,
12.00
|
«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка
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21 ноября,
18.30
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«Наша Камшат», С. Офицерова, документально-драматическая композиция. Премьера
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25 ноября,
19.00
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«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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До конца месяца
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Выставка работ участников республиканского конкурса «Жас толкын - 2021»
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До конца месяца
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«Просторы родного края» - выставка по итогам проекта «Пленэр-2021»
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Кубок РК. Полуфинал. «Тобол» - «Шахтер»
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Костанай, манеж «Тобыл Арена»
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21 ноября, 16.00
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Снежные Барсы»
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Рудный, Ледовй дворец спорта
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23-24 ноября, 16.00
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