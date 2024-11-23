Председатель Антикоррупционной службы РК Марат Ахметжанов заявил, что в этом ведомстве решили сделать акцент не на числе направленных в суд дел, а на системном выявлении и устранении причин преступлений. Согласны ли вы с этой тактикой? Да. Из года в год число коррупционеров не меняется, тут надо всю систему менять.

Да. Многие дела расследуются только ради плана и потом рассыпаются в суде.

Нет. Чем больше коррупционеров оштрафуют и посадят в тюрьму, тем лучше для страны.

Нет. Пока акимов не избирают, а назначают, бороться с коррупцией можно только посадками.

