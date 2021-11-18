Наступила осень. Врачи говорят, что начинаются обострения хронических заболеваний. И тут как тут опять появились инициаторы возврата часового пояса нашей области, стращая нас, жителей, всяческими заболеваниями, невзгодами, а теперь еще и ранним климаксом у женщин, из-за того, что мы находимся не в своем часовом поясе.

Я не специалист в области медицины и астрономии, а всего-навсего инженер, потому не буду дискутировать на тему, так это или нет. А хочу обратить внимание на то, какими методами, способами добиваются своей цели - возврата поясного времени - инициаторы этого движения. Должен заметить, что действуют они по методике, весьма сходной с методикой антипрививочников.

Первое: ссылки на результаты каких-то исследований, какими-то учеными, которых из простых жителей никто не видел и не слышал, то есть принимать все нужно на веру. Второе: запугивание людей нехорошими последствиями, если их не послушают. Третье: третируют тех, кто с ними не согласны.

Как пример: в последнем номере еженедельника «Наша Газета» от 04.11.2021 г., в статье «Лига счастливых женщин» инициатор движения подвергла критике заместителя акима области Бахыт Есимову за ее позицию, противоположную инициативной группе. При этом не забыв упомянуть ее образование и наличие троих детей. У них, что, есть досье на всех несогласных, которые теперь находятся под «колпаком»?

Затем автор статьи прошлась черной краской по членам местного женского клуба, отметив наличие у них одинаковых бровей, ногтей, причесок и одинаковых мыслей. По-видимому, члены клуба имели неосторожность где-то высказаться против часового пояса.

Все это выглядит на уровне деревенских сплетен с соответствующим интеллектом.

Как инженер, я верю только опыту и фактам, а потому не люблю, когда мне на уши, как говорят в народе, вешают лапшу.

Если взять карту мира с часовыми поясами и внимательно ее изучить, то выявится, что миллионы людей живут за пределами своего часового пояса и что они должны были бы уже давно вымереть от всяческих болезней. А еще не надо забывать об иммигрантах, беженцах с одного континента на другой и о жителях нашей области, если они вздумают переехать в соседнюю область Казахстана с другим часовым поясом.

Многие костанайцы помнят, как у нас одно время действовала религиозная секта, которая предлагала весьма простое лечение: нужно было смотреть на солнце невооруженными глазами. Теперь нам обещают исцеление, как только мы вернемся в свой часовой пояс, в том числе и раннего климакса у женщин. А ведь в этих лечебных (обоих) методах есть что-то общее.

P. S. Одна гражданка из Житикары посоветовала инициативной группе найти себе поддержку в девочке типа Греты Тунберг, борца за экологию и климат во всем мире. На сегодня, благодаря Г. Тунберг и тем, кто за ней стоит, в некоторых странах Европы остановили атомные электростанции, закрыли угольные шахты и теперь сидят без света и тепла, а впереди - зима.

Так что флаг вам в руки, господа!

Сергей МЫЗИН, Костанай