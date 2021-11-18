Об открытом участке теплотрассы во дворе дома № 131 по ул. Алтынсарина сообщил «НГ» житель Костаная Абзал ЖУМАСУЛТАН. Он прислал нам фотографии голых труб, на которых кучкуются люди.

Ул. Алтынсарина, 131. Изоляцию на трубах во дворе дома регулярно сдирают бомжи

- Изоляцию, видимо, срывают бомжи, - сделал вывод читатель.

На месте корреспонденты «НГ» увидели участок теплотрассы без изоляции длиной около 5 м. Роль утеплителя на трубах играют старые ватные одеяла и тряпки, на которых отдыхают люди. Возмущенные жители двора рассказали, что эти трубы регулярно «греют улицу и бомжей», которые и сдирают новую изоляцию.

- Уже несколько раз изолировали нам эти трубы, - поделилась жительница двора, представившаяся Ангелиной. - Но приходят вот эти... все сдирают. А что, удобно: рядом - столик, скамейки, тут же и ночлег.

Трубы рядом с рестобаром Р-10 спустя две недели не утеплили ни с одной стороны...

Трубы за домом № 169 по ул. Баймагамбетова, рядом с рестобаром «Р-10», о которых «НГ» писала две недели назад, еще не утеплили.

...ни с другой

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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