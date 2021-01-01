22 октября в сотый раз начал сезон Костанайский театр драмы.

Полупустой зал из-за пандемии. Места ограничены (в автобусах больше ездят). До ограничений, три года назад, на первый и несколько следующих спектаклей - аншлаг. Билеты проданы. В зал не попасть. Сейчас зрители рады и тому, что достались билеты. Артистам, конечно, комфортнее играть при полном зале. Атмосфера и ответная реакция другая. Но артисты не унывают, рады зрителю и выкладываются по полной.

Со спектаклем «Одного кто знает» наш театр побывал на фестивале театрального искусства в Екатеринбурге и в Москве, где был принят на ура!

Какие замечательные актеры работают на сцене театра, какое мастерство перевоплощения в разных ролях. Вспоминаются спектакли: «Ходят слухи», «Оскар и Розовая дама», «Вышел ангел из тумана», «День и ночь».

С теплотой вспоминается экс-режиссер театра Александр Лиопа, благодаря которому город увидел много душевных и теплых постановок.

Театр Костаная - то место, которое хочется показать нашим гостям. Актерам хочется сказать большое спасибо! Театр, браво! С юбилеем!

Сергей КРЯКИН, Костанай