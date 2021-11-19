Такой получается из хорошей тыквы

Один из самых приятных и нежных овощных супов. Особенно хорош для тех, кто заботится о фигуре - в тыкве мало калорий. И много яркого цвета, что важно для настроения в осенне-зимнюю пору.

Тыквенный суп-пюре - в тарелке просто красавец

Рецептов тыквенных супов-пюре множество. На воде, на бульоне - овощном и мясном, с добавлением сливок и без. Моно-, то есть только из тыквы. И «стерео», как выражается моя подруга, то есть с добавлением других овощей, вплоть до картофеля.

Этот рецепт привлек нашего повара своей легкостью, вместо сливок в него добавлялось молоко. Вместе с тыквой в супе участвуют морковь и лук. В данном случае луковица красная, но это случайность, просто дома только такая нашлась.

Очищенные овощи порубить кубиками, тыкву - крупнее, морковь - помельче. По рецепту полагается готовить их на сливочном масле, но его дома тоже не оказалось. Поэтому в ход пошло растительное. На нем сначала надо обжарить овощи в такой последовательности: лук, затем к нему добавить морковь, последней тыкву. Далее плеснуть в казан 3-4 ложки воды, посолить, поперчить, добавить молотого кориандра, накрыть крышкой и тушить до размягчения овощей.

Когда станут совсем мягкими, превратить их блендером в пюре. Добавить к нему молока, еще разок включить блендер. После этого довести суп до кипения, но не кипятить.

Подавать с зеленью, сливками или сметаной, гренками.

Овощной набор для супа можно разнообразить. Очень неплохо дополняют его, например, белые коренья - сельдерей, пастернак, петрушка. Их тоже режут кубиками и тушат, как морковь. А еще «борозды не испортят» яблоко или груша. Надо очистить плоды от кожицы, мелко нарубить, протушить. Но доминировать в супе должен вкус тыквы. Поэтому надо, чтобы все дополнения вместе составляли около трети используемых овощей.

Ингредиенты

400 г тыквы, 100 г моркови, 60 г лука, по щепотке соли, перца, кориандра, 250 мл молока.

Фото Ксении РЕБИК