Хозяин новой аптеки в Костанае считает, что его выдавливают с местного рынка

Аптека под вывеской Halyk Arzan Pharm открылась в областном центре в конце сентября. Совсем рядом с редакцией «НГ», поэтому журналисты сначала вблизи наблюдали ремонтные хлопоты в помещении, которое не раз меняло арендаторов, потом забегали туда за лекарствами. Цены на многие приятно удивляли, и мы даже спорили, когда хозяин сочтет, что хватит демпинговать, привлекая покупателей, и начнет их поднимать. Но на днях хозяин пришел в газету с проблемой, заявив, что перед его бизнесом в Костанае встает вопрос уровня «быть или не быть?».

Почему Костанай

Директор ТОО Halyk Arzan Pharm Асет АБИЛБАЕВ рассказал, что приехал из Алматы. В южной столице около семи лет работал в фармкомпаниях, в том числе крупных, набрался опыта и дозрел до создания собственного дела. Решил открыть аптеки. Раньше по служебным делам бывал в командировках, в том числе в северных областях Казахстана, где цены на лекарства считает высокими. Неоправданно высокими.

- Я знакомился с аналитикой фармрынка, побывал в Семее, Усть-Каменогорске, Нур-Султане. Остановился на Костанае. Кстати, однажды я здесь пробыл дней десять, потому что заболел. Помню, пошел в одну из ваших аптек за лекарством, вполне ходовым, и заплатил за него вдвое больше, чем в Алматы. Думаю, подорожало, что ли. Посмотрел в Интернете, нет, дома цена прежняя. Значит, у вас накрутка местной сети такая большая, - рассказывал корреспонденту «НГ» предприниматель.

Теперь в новой аптеке для инвалидов поставили подъемник

Он отметил несколько особенностей нашего фармрынка. Одна из них - почти полное отсутствие национальных игроков, очень крупных аптечных сетей, работающих по всей стране и поддерживающих единую ценовую политику в регионах.

- Вот «Биосфера» - национальный игрок, который в Костанай пришел всего несколько лет назад. И у вас считается, что цены в этих аптеках невысокие, - продолжал он, - а вот в Алматы немало сетей, где лекарства стоят дешевле, чем в «Биосфере». Я вам навскидку назову аптеки «Рауза-АДЕ», «Садыхан»... Да вообще, вы сами зайдите на сайты алматинских аптек и посмотрите цены на лекарства, сравните с костанайскими. При этом у вас из 160 примерно аптек 100 принадлежит региональным сетям, они тут лет 25 назад сформировались, рынок особо не меняется. Это я все к тому говорю, почему я остановился на Костанае. Решил, что ценовая политика, которую я для себя избрал, здесь поможет мне развиться. В том же Алматы я с ней выделиться, привлечь людей не смогу, а здесь вполне.

Это не демпинг

Абилбаев и про свою стратегию рассказал. Пояснил, что его цены никак нельзя считать демпингом, если знать, как вообще складываются цены на лекарства и на чем зарабатывают аптеки. На скидках, которые дают производители медпрепаратов за то, что аптеки торгуют именно их лекарствами (у медпредставителей целый спектр поощрений для продавцов), - от 5 до 15%. Свои скидки у дистрибьюторов, которые даются в зависимости от закупаемых реализаторами объемов, 1-5%. Ну и дальше уже наценки для покупателей. У некоторых продавцов они достигают 40%, а то и больше.

- Я как раз на народе зарабатывать не собирался, лишь 5-6%, чтобы аренду помещения окупать и зарплату персоналу платить. Основная ставка - на производителей и дистрибьюторов, - сказал Абилбаев, - поэтому и цены в аптеке такие. Но сейчас у меня ощущение, что из Костаная меня выталкивают.

Признали, наказаны

За два неполных месяца работы новая аптека уже наказана штрафом. Впереди - судебное разбирательство. И еще одна жалоба рисуется на горизонте.

Аптека открылась 20 сентября, а 24-го числа в областной департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля поступило обращение: жительница Костаная сообщала, что в аптеке ТОО Halyk Arzan Pharm приобрела препарат оспамокс, цена на который была завышена почти вдвое. Относительно предельной, установленной государством. Купила, а потом пошла в другую аптеку добирать препараты, а там ее и просветили по поводу оспамокса.

- Мы упущение признали, наказание понесли, - говорит Абилбаев, - я в департаменте объяснил, как это вышло. Государство изменило предельные цены в тот период, когда мы открывались. Я даже закуп большой провел 15 сентября, учитывая прежний приказ № 104, его мы не нарушили. Смотрите, я вам принес распечатку по накладным. Препарат был закуплен нами по 1 253 тенге, 10 упаковок, цену мы установили 1 377 тенге, предельная - 1 699 тенге. То есть не было никакого умысла злоупотреблять. Но предельная цена оспамокса до 789 тенге снизилась по приказу № 94, информацию о котором мы пропустили, а он начал действовать прямо накануне нашего открытия. И мы действительно отпускали лекарства без ориентира на него. Виноваты. Но после беседы в департаменте мы сразу сделали переоценку. Нашего фармацевта оштрафовали. Мы выдохнули, но, оказалось, рано.

В ноябре последовало еще одно обращение. По той же причине. Пенсионерка 25 сентября купила в аптеке Halyk Arzan Pharm препарат аугментин, тоже по цене, которая была выше предельной, установленной новым приказом. 13 октября женщина пришла в аптеку, сообщила об этом, принесла коробку с лекарством, но на просьбу показать чек, чтобы подтвердить покупку именно в этой аптеке, ответила, что чека нет. Оказалось, однако, что по факту она написала заявление в полицию, туда же и чек отдала.

Копию заявления Абилбаев принес в редакцию. Составлено очень грамотно. В нем не забыты важные детали, что народа в аптеке в момент покупки не было, что фармацевта никто не мог сбить с толку...

- Все к тому, чтобы оштрафовать сотрудника уже было никак нельзя, всю ответственность требуется возложить на ТОО. А это прямая дорога к приостановлению деятельности товарищества, - говорит Абилбаев, - хотя мы ведь уже признали вину, объяснили, как все произошло. Лекарство же приобреталось 25 сентября. Нас теперь по каждому наименованию будут наказывать? И вот я подумал, что неспроста человек его купил, три недели терпеливо ждал, коробку не вскрывал, чек для полиции хранил, а не для нас, чтобы мы деньги вернули... У нас в аптеке камеры наблюдения висят. Я посмотрел запись по первому факту, кое-что выяснил дополнительно. И удивился: лекарство покупает одна женщина, а в департамент пишет другая. Чек передала? Но в заявлении говорится «я приобрела», «меня обманули»? Зачем все это? Короче, мы написали в департамент и попросили передать наше дело в административный суд. Пусть там разберутся.

Зато подъемник есть

Между тем проблемы у новой аптеки не кончаются. Недавно ее посетил инвалид-колясочник. Привезли его на машине. С ним - двое мужчин-помощников. Человек на коляске стал пытаться подняться в аптеку по имеющемуся пандусу. Безуспешно. Тогда один из мужчин стал затаскивать посетителя в коляске по ступенькам. Второй помощник всю эпопею старательно снимал: снизу, сверху, близко, чуть отойдя, на уровне колес, с деталями. Мы запись с видеокамеры всех этих мероприятий смотрели.

Абилбаев в связи с этим ждет очередной жалобы. Пока ждет, установил вместо пандуса, который ему достался вместе с арендованным помещением, подъемник для людей с ограниченными возможностями. Вечером в среду, 18 ноября, площадку на подходе к подъемнику бетонировали. Не было бы счастья да несчастье помогло. Теперь людей с ограниченными возможностями эту аптеку приглашают посетить.

Плохо, конечно, что доступ в нее изначально оказался затруднен, но тогда самое время госорганам провести рейд и по остальным. Редакция присоединится с удовольствием, это тема очень болезненная. В двухстах метрах от Halyk Arzan Pharm давным давно действует аптека без пандуса, крыльцо тоже высокое, и в центре города таковых немало. И проверки не нужно проводить, не нарушать мораторий, достаточно визуальной фиксации.

- У меня ощущение, что кто-то это все режиссирует, что цель нас на чем угодно поймать и прихлопнуть, - признается директор ТОО, - в аптеку постоянно заходят люди, которые просят продать препараты без рецепта, дескать, ребенок болеет, сердца у вас нет, дайте. Или спрашивают российские медикаменты, не зарегистрированные в Казахстане, хотя все в вашем городе знают, где российские лекарства можно спокойно купить.

Абилбаев тем не менее строит планы. Рассчитывает открыть еще одну аптеку в районе КСК, уже и помещение нашел.

Фото Ксении РЕБИК