У моего 8-летнего сына диагноз «синдром Аспергера». В сентябре я подала документы на обучение в школу № 16 Костаная. На встрече с ее директором, ссылаясь на изменения в законе «Об инклюзивном образовании в РК» (поправки были приняты в июле 2021 года), я обратилась с просьбой принять сына в школу и создать условия для его обучения. Директор школы ответил, что не принять документы он не имеет права, но я должна понимать, что условий для обучения по инклюзии в школе нет (класса, специалистов). Он также порекомендовал обучаться на дому или в коррекционной школе. Будут ли созданы условия для обучения моего сына в этой школе или нет?

Анна КЛЮЧКИНА, Костанай

Комментарий:

На вопрос отвечает директор костанайской ОШ № 16 Ильяс ЕЛЬЖАСОВ:

- Родителю необходимо обратиться к нам с заявлением, уже по нему мы совместно с отделом образования акимата Костаная рассмотрим данный вопрос.