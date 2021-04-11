АО "Казпочта" - компания с уставным капиталом более 43 млрд тенге, строит грандиозные планы, но не может отремонтировать одно из своих отделений в городе с населением более 120 тысяч человек.

2019 год. Фасад отделения Казпочты на ул. Пионерской, 19

На официальном сайте post.kz сообщается: «АО «Казпочта» - национальный оператор почтовой связи Республики Казахстан и одна из самых динамично развивающихся компаний на постсоветском пространстве, предоставляющая полный спектр почтовых и финансовых услуг по всей территории Республики Казахстан, включая все города и населенные пункты».

2021 год. Вход в отделение. Ни о каком пандусе речи нет. Есть яма, в которую можно провалится даже здоровому человеку

Давайте заглянем в одно из отделений Казпочты в Рудном. Отделение – без слез не взглянешь. Улица Пионерская, 19. На ней же - городской отдел соцзащиты, горвоенкомат, магазин "Ветеран" и совсем недалеко, уже на улице Горняков, городское общество инвалидов.

Находясь в таком социально значимом месте, отделение наверняка должно быть приспособлено для обслуживания людей с особыми потребностями. Действует закон «О социальной защите инвалидов в РК», ст. 14 п. 2 которого обязывает обеспечивать доступ к объектам социальной инфраструктуры. Но, посетив отделение на Пионерской, 19, думаешь о том, как бы самому не получить увечья.

Старая скрипучая покосившаяся деревянная дверь. Это точно 21-й век?

Вообще на улице Пионерская не оставляет ощущение, что ты переносишься на 30 лет назад, в «лихие 90-е». Акционерное общество было основано в 1993 году, став преемником советской почты, о чем напоминает надпись на фасаде, выложенная еще с момента постройки: «ТЕЛЕГРАФ ТЕЛЕФОН ПОЧТА».

Ступени, с которых трудно не сковырнуться. Особенно если ты пенсионер с палочкой

Нас встречает покосившееся крыльцо, к которому через всю дорогу ведет канава с просевшим грунтом - последствие работы коммунальной службы. Скрип покосившейся деревянной двери, едва держащейся на навесах. Вступив в полумрак помещения, береги голову, как бы на нее не упал кусок штукатурки. Стены, выкрашенные в веселый голубенький цвет, давно облупились. Полы провалились. В люстре, в лучшем случае, могут гореть две–три лампы.

«Также, мы являемся участниками проекта Министерства труда социальной защиты населения Республики Казахстан в рамках внедрения портала социальных услуг по доставке средств и услуг реабилитации лицам с инвалидностью», - торжественно заявляет на официальном сайте компания.

Но в отделение на Пионерской инвалид-колясочник явно не проедет, да и кнопки вызова здесь нет.

Дверь в помещение, в котором почтальоны разбирают почту

«Вопросам охраны труда и безопасности на рабочем месте уделяется особое внимание. Все меры по данному вопросы направлены на обеспечение безопасности, сохранение жизни и здоровья работников», - тоже с официального сайта.

Потолок над головой оператора...

Находясь в помещении, умиляешься стойкости работающих там операторов. Каждый день подвергаясь опасности сломать ногу или получить штукатуркой по голове, они с улыбкой встречают посетителей. Вот где настоящие герои!

... и облезлые стены за его спиной

Неужели у национальной компании, нет средств, чтобы сделать ремонт? В рекламных акциях компании можно встретить такой слоган: "Казпочта – мы меняемся!" В действительности же происходят изменения лишь в соответствии с законами термодинамики: в замкнутом пространстве энтропия (разрушение) возрастает.

Как на такое бедственное положение смотрит акимат Рудного? К магазинам, и другим общественным объектам предъявляются требования сделать пандус, подъемник или поставить кнопку вызова для людей с ограниченными возможностями, но они игнорируются по отношению к отделению на Пионерской, 19.

Почти год прошел, как в городе сменился аким. Рудничане в ожидании – изменит ли он облик города, который будто попал под бомбежку в мирное время? Призовет ли к ответственности тех, кого нужно призвать, и к помощи тех, кто может помочь? Будем надеяться.

Автор - гражданский журналист "НГ"

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