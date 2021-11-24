Портреты заговорили на выставке в областной библиотеке имени Толстого

Жан Кособуцкий, Шамиль Фахрутдинов, Денис Кузин, Иван Дычко и многие другие известные костанайцы были выбраны в качестве моделей педагогами и учениками художественной школы им. Никифорова. Необычная выставка открылась 19 ноября в библиотеке им. Толстого. Причем большинство изображенных узнали о том, что они стали героями картин, только накануне открытия вернисажа.

Выставка продлится около трех недель

Идея создать галерею портретов местных знаменитостей родилась у сотрудников художественной школы еще весной 2020 года, осуществили ее в ноябре 2021-го.

- Я хочу поприветствовать всех молодых художников, моделей, известных людей, - сказала на открытии выставки директор художественной школы Татьяна КУЗНЕЦОВА. - Этот проект мы решили приурочить ко Дню независимости Казахстана. Для детей это был хороший опыт, когда они сами выбирали модели. Педагоги им предлагали, но не навязывали. Дети изобразили тех, чьи судьбы им были интересны. На этой выставке есть портреты героических личностей, спортсменов, педагогов, артистов и даже космонавтов. То, что было интересно детям, то они и изобразили. И я попала в этот интерес - меня тоже изобразила ученица 5-го класса Ирина Султанова, спасибо ей, мне очень нравится. Сразу хочу ответить на вопрос, который, скорее всего, у всех сейчас в голове: можно ли забрать свой портрет? Можно. После окончания выставки портреты станут подарком их героям ко Дню независимости.

Именитых спортсменов на портретах можно было узнать сразу

На первом этаже областной библиотеки выставили более 40 портретов. Все разные по технике исполнения: от строгой графики до изящной акварели и экспрессивной гуаши, по смыслу, по создаваемому на зрителей впечатлению. Одних героев можно было узнать с расстояния нескольких метров, к другим нужно было присмотреться. И дело не в том, что портрет было сложно отличить от оригинала, а в медийности и скромности самих героев.

Портреты известных врачей заняли на выставке целый ряд

На это обратила внимание заслуженный врач Казахстана Купей МАЛЬЧУБАЕВА, чей портрет разместили вместе с изображениями других медиков. Когда она вышла в микрофону, то говорила совсем не о себе.

Купей Мальчубаева представила всем врача Гульнару Мухамбетову

- Среди нас есть героиня! - объявила она и вывела в центр зала скромную женщину. - Вот там висит ее портрет, но мало, кто ее знает. Это Гульнара Мухамбетова, заведующая отделением пульмонологии Костанайской областной больницы. С первого дня пандемии она трудится в отделении ковидной инфекции, профессионал свое дела, но очень скромный. Она отсюда сейчас снова пойдет работать, спасать чьи-то жизни. Врачей не очень-то жалуют вот такими портретами, наградами, все больше артистов... Спасибо, что вы нас изобразили, спасибо, что уважаете нас, наши дети. Мы просто мало вами занимаемся, я так считаю. Но вы будьте умнее и благороднее нас! Мне довелось поработать и до независимости нашей республики, и после. Будьте счастливее нас, добрее и милосерднее. Я всегда говорю: сколько пальцев на руке, столько разных людей, надо помогать родственникам, знакомым, больным.

Художница, изобразившая Гульнару Мухамбетову, не смогла присутствовать на выставке. Но «НГ» поговорила с ее мамой, которая, кстати, и подала идею дочери.

Айгуль Альмагамбетова подала своей дочери идею - нарисовать героиню нашего времени

- Моя дочь Томирис Альмагамбетова учится в Назарбаев интеллектуальной школе, сейчас сдает СОРы, поэтому не смогла прийти на выставку, - рассказала «НГ» Айгуль АЛЬМАГАМБЕТОВА. - Месяца три назад поступило задание нарисовать героев, которые работают в Covid-центре. Я сама доктор, раньше работала с Мухамбетовой в областной больнице. Это очень интеллигентная, воспитанная, трудолюбивая, скромная врач. Когда мы попросили ее послужной список, увидели столько наград, о которых никто не знает! В течение двух лет без перерывов работает в Covid-центре. Этим рисунком моя дочь хотела подчеркнуть значимость ее работы. Рисовала ее с фотографии. Лишь накануне сообщили, что сделаем ей сюрприз, пригласили на выставку. Даже тогда она сказала, что ее не отпустят. Я лично позвонила главному врачу областной больницы и попросила ее отпустить. И, когда дали добро, она попала сюда. Я очень довольна, что мой ребенок сделал такой портрет!

По словам мамы, Томирис работала в несколько этапов. Сначала был карандашный набросок, потом - нанесение одного тона, исправление ошибок, позже появилась надпись Covid-центр.

Довольна своим портретом и актриса Русского театра драмы Юлия КУДРЯШОВА. Придя на выставку, она сразу познакомилась с автором - Аружан Жагипаровой.

Актриса Юлия Кудряшова выразила благодарность художнице Аружан Жагипаровой

- Нас, артистов, тоже особо не балуют, к сожалению. Это первый потрет, который, во-первых, бесплатный, - с улыбкой сказала Юлия. - Огромное спасибо, что он достанется нам в подарок. Во-вторых, ценность его в том, что он стал полной неожиданностью. Мне позвонили накануне и сказали: «Здравствуйте, вас нарисовали!» У нас в жизни очень мало светлых, радостных, счастливых моментов. И звонок от организаторов выставки был одним из таких. Спасибо огромное моему художнику Аружан. Я шла, очень волновалась, но, когда зашла, сразу увидела свой портрет и выдохнула: «О да, это я!» Потом походила, посмотрела, так и сказала Аружан: «Из портретов гуашью твой - один из самых лучших». Спасибо за этот праздник!

Праздником назвал необычную выставку и художник Олег КУСКОВ, хотя для него она не стала неожиданностью.

Художнику Олегу Кускову его портрет понравился, но лучшим он назвал другую работу

- Я знал, что меня рисуют, - поделился с «НГ» Кусков. - Сначала рисовали с фотографии, потом я сам приходил, позировал, но никаких советов не давал. Портрет мне понравился. Но одним из лучших на этой выставке считаю портрет педагога и поэта Александры Сусловой. Такой он получился интересный, есть в нем глубина.

Поэтессу изобразила ее ученица и иллюстратор книг стихов Нина АЛЕКСЮК.

Нина Алексюк, рисуя портрет Александры Сусловой, сделала акцент на глаза

- Она была моим преподавателем в колледже, одним из самых любимых, - рассказала Нина о своем выборе «НГ». - Нарисовала ее в осенних теплых тонах, хотела передать ее теплоту, доброту. Рисовала по фотографии, но попыталась передать свое отношение к ней, поэтому сделала теплую гамму и акцент на глаза. У нее очень умные, добрые глаза. Надеюсь, у меня это получилось...

Портрет действительно получился душевным. Такой же теплотой веет от портрета скульптора Николая Гончарова, хотя выполнен он в графике.

Ксения Шустикова изобразила своего учителя - скульптора Николая Гончарова

- Это мой учитель скульптуры, очень уважаемый для меня человек, - пояснила «НГ» свой выбор автор картины Ксения ШУСТИКОВА.

Участникам и посетителям выставки предложили оценить представленные работы и написать отзыв о самой понравившейся картине в специальную книгу.

Все посетители библиотеки могут выбрать лучший портрет, отметив его в книге отзывов

- Любой желающий может прийти в библиотеку имени Толстого и с помощью отзыва в этой книге проголосовать, - сообщила «НГ» сотрудница отдела литературы по искусству библиотеки им. Толстого Надежда ГИЛЯЗОВА. - С помощью этих отзывов мы выявим победителей среди художников. Будут три места, за которые художников наградят грамотами.

Выставка продлится около трех недель, после чего портреты найдут своих героев.

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